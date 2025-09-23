Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нкм знать. Часть 5. О регулировании деятельности самозанятых

Есть еще один вопрос, который вроде как прямо относится к сфере регулирования платформенной экономики, но я хочу обратить на это внимание всех, кто встраивает в свой бизнес отношения с самозанятыми.

Посмотрите на перечень условий, при которых самозанятый или индивидуальный предприниматель может осуществлять свою деятельность с использованием цифровой платформы. Думаю, что это будет полезно не только тем, кто является продавцом на электронной площадке.

В законе о платформенной экономике есть статья 15. Называется она так: «Заключение гражданско-правовых договоров с партнерами-исполнителями, являющимися физическими лицами».

Партнер-исполнитель, являющийся индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, применяющим НПД, лично выполняющий работы, оказывающий услуги, вправе осуществлять такую деятельность в рамках гражданско-правовых отношений с использованием посреднической цифровой платформы в случае соответствия его деятельности одновременно следующим требованиям:

1) предлагаемый к исполнению заказ направлен на выполнение конкретной работы, оказание конкретной услуги и не предусматривает наличия у такого исполнителя режима работы и соблюдения им правил внутреннего трудового распорядка и содержащих нормы трудового права локальных нормативных актов оператора и (или) заказчика;

2) исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении работ, об оказании услуг и вправе не принимать заказ без применения к нему мер ответственности, за исключением случаев добровольного выбора;

3) не допускается выполнение исполнителем дополнительных работ, оказание дополнительных услуг, не указанных в заказе, размещенном на посреднической цифровой платформе и принятом таким исполнителем;

4) за выполненную работу или оказанную услугу начисляется вознаграждение в рамках каждого заказа отдельно;

5) выполнение работ, оказание услуг партнером-исполнителем, являющимся физическим лицом, не предусматривают:

а) привлечения третьих лиц;

б) предоставления исполнителю дополнительных социальных гарантий за счет оператора и (или) пользователя-заказчика, если иное не предусмотрено законом о платформенной занятости;

в) предоставления исполнителю еженедельных выходных дней и отпуска, предусмотренных трудовым законодательством.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ

