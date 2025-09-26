Налоговый ликбез: Налог на добавленную стоимость. Часть 3

Даже если вы тоже с отсрочкой платежа покупаете материалы для производства стульев, то это вас не спасет.

Деньги все равно надо где-то взять. Получается, что вы кредитуете (обычно бесплатно) Петю, чтобы он проявил благосклонность и купил стул и завтра, и послезавтра, а платите налог за счет привлеченных, что с т.з. финансового планирования недопустимо, либо закачиваете в бизнес денежные средства из своего кармана.

А теперь представьте себе, что в нашем примере на самом деле ставка НДС по материалам не 20, а 10%, и полуфабрикаты, которые из этой муки продаются Пете, облагаются по ставке 20%. То есть вход рубль, а выход – уже два?

Вы можете себе представить, какая должна быть наценка, чтобы этот перекос в ставках производитель мог обратить в свою прибыль?

А теперь давайте еще порассуждаем на тему, которая является яблоком раздора между бухгалтерами и финиками: взаимосвязь ФОТ с его налогами и НДС.

Какая она?!

Прямая? Не, вроде нет, не прямая.

А какая? Косвенная?

Да хоть горшком назови, а связь есть. И вот как она выглядит:

когда вы для производства тех же самых стульев покупаете сырье, для снижения налоговой базы по НДС вы или коммерческий директор будете искать поставщиков, которые что? Правильно: которые тоже применяют общую систему налогообложения и в стоимость поставляемого ими сырья входит НДС, который они вам предложат в виде счет-фактуры или УПД.

Однако в производстве участвует не только сырье, но и арендные платежи, которые могут быть без НДС ввиду того, что собственник помещения применяет УСН, но если с этим вопросом вам повезло, то люди, которые делают из фанеры и ткани стулья, убираются в цеху, делают калькуляцию, сводят дебет с кредитом – все они не дадут вам на свою зарплату счет-фактуру. И государство на те страховые взносы, которые вы уплатите, тоже не даст вам ни счет-фактуру, ни какой-нибудь вычет, хотя было бы весьма кстати.

И что тогда?

Тогда получится, что чем больше у вашей компании, применяющей общую систему налогообложения (или на УСН с общей ставкой НДС), безНДСных расходов, тем больше у вас в абсолютном выражении сумма налога к уплате в бюджет. Чем выше наценка и чем больше торговый оборот, тем менее ощутима нагрузка на эту выплату в абсолютном выражении.

