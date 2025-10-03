Продолжаю знакомиться с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы
Предлагаю вашему вниманию сначала самое важное, что тем или иным образом относится к МСП.
1. План по сборам штрафов по КоАП на ближайшие три года будет таким:
2026 год - 98,6 млрд. руб.
2027 год – 100,3 млрд. руб.
2028 год - 101 млрд. руб.
В том числе ФНС по гл. 15 КоАП должна собрать:
2026 год – 976 млн. руб.
2027 год – 1 млрд. руб.
2028 год – 1,1 млрд. руб.
2. Сборы по НДС ожидаются такими:
2026 год – 12,1 трлн. руб.
2027 год – 13,3 трлн. руб.
2028 год – 14 трлн. руб.
Из них в силу улучшения администрирования и усиления контрольной работы планируется собрать дополнительно НДС:
2026 год – 1,7 трлн.руб.
2027 год – 2,1 трлн.руб.
2028 год – 2,2 трлн.руб.
Из них в связи со снижением порога по выручке для плательщиков УСН с 60 до 10 млн. руб. ожидается дополнительно НДС в размере
2026 год - 200 млрд.руб.
2027 год - 200 млрд.руб.
2028 год - 200 млрд.руб.
Из них в связи со снижением порога доходов по ПСН с 60 до 10 млн руб.
2026 год – 1,3 млрд. руб.
2027 год – 3,0 млрд. руб.
2028 год – 3,3 млрд. руб.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8
Доброе утро Наталья, продолжайте изучать и нам рассказывать. Почитаю с удовольствием
Потрясающее известие. От штрафа никто не уйдет.😂