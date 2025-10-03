Продолжаю знакомиться с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы

Как вы уже поняли, проект бюджета – это не только законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. Там еще сам бюджет, масса таблиц и пояснительных записок с приложениями, планы по сбору налогов, штрафов и прочие расчеты, и параметры с оценками изменений. Из более чем 660 документов состоит весь пакет.

Предлагаю вашему вниманию сначала самое важное, что тем или иным образом относится к МСП.

1. План по сборам штрафов по КоАП на ближайшие три года будет таким:

2026 год - 98,6 млрд. руб.

2027 год – 100,3 млрд. руб.

2028 год - 101 млрд. руб.

В том числе ФНС по гл. 15 КоАП должна собрать:

2026 год – 976 млн. руб.

2027 год – 1 млрд. руб.

2028 год – 1,1 млрд. руб.

2. Сборы по НДС ожидаются такими:

2026 год – 12,1 трлн. руб.

2027 год – 13,3 трлн. руб.

2028 год – 14 трлн. руб.

Из них в силу улучшения администрирования и усиления контрольной работы планируется собрать дополнительно НДС:

2026 год – 1,7 трлн.руб.

2027 год – 2,1 трлн.руб.

2028 год – 2,2 трлн.руб.

Из них в связи со снижением порога по выручке для плательщиков УСН с 60 до 10 млн. руб. ожидается дополнительно НДС в размере

2026 год - 200 млрд.руб.

2027 год - 200 млрд.руб.

2028 год - 200 млрд.руб.

Из них в связи со снижением порога доходов по ПСН с 60 до 10 млн руб.

2026 год – 1,3 млрд. руб.

2027 год – 3,0 млрд. руб.

2028 год – 3,3 млрд. руб.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8

#мспживи