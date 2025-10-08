Самозанятые в строительстве: интересные выводы суда по делу о переквалификации отношений в трудовые
Вот 12 признаков, позволяющих сделать вывод о том, что подмены отношений нет.
Выплата вознаграждения один раз в месяц.
Оплата услуг самозанятых следовала после составления акта.
Количество человеко-часов лишь иногда совпадает с нормами рабочего времени, установленными для трудовых отношений.
Обеспечение подрядчиков материалами и оборудованием присуще и гражданско-правовым отношениям.
Взаимодействие между проверяемой компанией и самозанятыми обусловлено особенностями строительных работ.
В договорах с самозанятыми нет указания на полномочия общества в части определения продолжительности рабочего дня, времени отдыха, отпусков, ограничивая их работу только требованиями заказчика на стройке.
В обществе отсутствуют должностные инструкции для самозанятых лиц.
Договоры подряда содержат расценки за конкретный вид выполненных работ.
Акты определяют объем выполненных работ в суммовом выражении, который меняется, что свидетельствует об оплате лишь фактически выполненных работ, а не об установлении фиксированного размера оплаты труда.
Вознаграждение подрядчикам выше установленной в обществе зарплаты.
В договоре нет указания на руководство работой со стороны заказчика.
Наравне с самозанятыми общество привлекало к работе и ИП, к отношениям с которыми у ИФНС вопросов не было.
Общество заключило договоры на выполнение работ с 12 самозанятыми. Инспекция, проверив в ходе камеральной проверки РСВ за 2021 год деятельность компании, утверждает, что цель заключения договоров состояла не в конечном результате оказанных услуг, а в ежедневно выполняемой работе под контролем работодателя. В общем, спорные гражданско-правовые договоры являются трудовыми. Спор дошел до суда. На кону – 2.3 млн. рублей доначислений, включая полмиллиона пени.
Вот еще значимые выводы суда:
какой- либо принципиальной разницы между статусом самозанятого гражданина и ИП с точки зрения гражданского и налогового законодательства не имеется. Самозанятые платили самостоятельно налог, часть из них имела иные источники дохода,
у общества не было уверенности в получении постоянных заказов на выполнение работ, в связи с чем на первых этапах становления предприятия нанимать сотрудников в большом количестве рискованно. Кроме того, общество не выполняет полное строительство объектов, а участвует в определенных циклах строительства, в связи с чем его участие в строительстве объекта не является постоянным, что может вызвать простои,
привлекая к выполнению подрядных работ на строительных объектах именно самозанятых, компания способствовала цели закона о самозанятых, а именно легализации их доходов, которые, как правило, ранее привлекались без официального трудоустройства.
Кстати, представитель ИФНС в суде утверждал, что деятельность в области строительства не характерна для самозанятых, но суд возразил: законом № 422-ФЗ не установлено запрета на осуществление самозанятыми указанного вида деятельности.
Итог:
Суд первой инстанции: поддержать налогоплательщика.
Суд второй инстанции: поддержать налогоплательщика.
До третьей спор не дошел.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-19694/2023 (Челябинская область)
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
удивительное решение суда (и неожиданное)!