Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС
В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, ФНС предлагает в ходе налоговой проверки устанавливать обстоятельства сего.
Привожу вольный перевод на предпринимательский язык, чтобы было легче читать канцелярский язык налоговиков:
один производственный процесс поделен на несколько юрлиц, применяющих спецрежим вместо применения одной компанией общей системы налогообложения,
после дробления на несколько организаций налоговые обязательства уменьшились или почти не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности,
выгодоприобретателями схемы является один налогоплательщик (его участники и/или должностные лица, а также те, кто фактически управляет деятельностью),
участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности,
создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала,
несение расходов участниками схемы друг за друга,
прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.),
формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей,
отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов,
использование участниками схемы одной вывески, обозначения, контактов, сайта, фактического места нахождения помещений, счета в одном банке, одна ККМ на всех, один терминал на всех,
единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими,
фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами,
одна на всех бухгалтерская, юридическая и кадровая службы, подбор персонала осуществляется в одном месте, поиск и работу с поставщиками ведет кто-то один, логистика одна,
один представитель в госорганах и в коммуникациях с контрагентами,
показатели для применения спецрежимов близки к лимитам, ограничивающим право применения спецрежима (лимит выручки, стоимости ОС, количества сотрудников, площади и т.п.),
данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли,
распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей происходит исходя из применяемой ими системы налогообложения.
Ну и еще раз напомню, что при наличии одного из признаков вам не страшно обвинение в дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. Сотрудники налоговой службы изучают всю деятельность компании (ну, должны изучить) и в качестве доказательств берут совокупность признаков, указывающих на…
