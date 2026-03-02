КПП БСН моб
Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС

В комментариях к одной из недавних публикаций были упомянуты 17 признаков дробления бизнеса. Эти признаки бродят по интернету в разном виде, однако первоисточник у них вот здесь: Письмо ФНС России от 11.08.2017 за № СА-4-7/15895@.

В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, ФНС предлагает в ходе налоговой проверки устанавливать обстоятельства сего.

Привожу вольный перевод на предпринимательский язык, чтобы было легче читать канцелярский язык налоговиков:

  1. один производственный процесс поделен на несколько юрлиц, применяющих спецрежим вместо применения одной компанией общей системы налогообложения,

  2. после дробления на несколько организаций налоговые обязательства уменьшились или почти не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности,

  3. выгодоприобретателями схемы является один налогоплательщик (его участники и/или должностные лица, а также те, кто фактически управляет деятельностью),

  4. участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности,

  5. создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала,

  6. несение расходов участниками схемы друг за друга,

  7. прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.),

  8. формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей,

  9. отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов,

  10. использование участниками схемы одной вывески, обозначения, контактов, сайта, фактического места нахождения помещений, счета в одном банке, одна ККМ на всех, один терминал на всех,

  11. единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими,

  12. фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами,

  13. одна на всех бухгалтерская, юридическая и кадровая службы, подбор персонала осуществляется в одном месте, поиск и работу с поставщиками ведет кто-то один, логистика одна,

  14. один представитель в госорганах и в коммуникациях с контрагентами,

  15. показатели для применения спецрежимов близки к лимитам, ограничивающим право применения спецрежима (лимит выручки, стоимости ОС, количества сотрудников, площади и т.п.),

  16. данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли,

  17. распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей происходит исходя из применяемой ими системы налогообложения.

Ну и еще раз напомню, что при наличии одного из признаков вам не страшно обвинение в дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. Сотрудники налоговой службы изучают всю деятельность компании (ну, должны изучить) и в качестве доказательств берут совокупность признаков, указывающих на…

#мспживи

