Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС

В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, ФНС предлагает в ходе налоговой проверки устанавливать обстоятельства сего.

Привожу вольный перевод на предпринимательский язык, чтобы было легче читать канцелярский язык налоговиков:

один производственный процесс поделен на несколько юрлиц, применяющих спецрежим вместо применения одной компанией общей системы налогообложения,

после дробления на несколько организаций налоговые обязательства уменьшились или почти не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности,

выгодоприобретателями схемы является один налогоплательщик (его участники и/или должностные лица, а также те, кто фактически управляет деятельностью),

участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности,

создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала,

несение расходов участниками схемы друг за друга,

прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.),

формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей,

отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов,

использование участниками схемы одной вывески, обозначения, контактов, сайта, фактического места нахождения помещений, счета в одном банке, одна ККМ на всех, один терминал на всех,

единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими,

фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами,

одна на всех бухгалтерская, юридическая и кадровая службы, подбор персонала осуществляется в одном месте, поиск и работу с поставщиками ведет кто-то один, логистика одна,

один представитель в госорганах и в коммуникациях с контрагентами,

показатели для применения спецрежимов близки к лимитам, ограничивающим право применения спецрежима (лимит выручки, стоимости ОС, количества сотрудников, площади и т.п.),

данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли,