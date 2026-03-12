19 законов, документов и статей кодексов, которые полезно прочитать

На неделе снова поступил вопрос от читателя: что читать начинающему предпринимателю и матерому, чтобы не сожалеть потом о том, чего не знал?

Один скажет: «если бы я это всё прочел перед тем, как…, то никогда не начал бы своё дело», другой возразит: "ужас какой, так нельзя делать бизнес - надо обязательно читать перед тем, как начинать".

Если меня сейчас спросить, что бы я себе предложила прочитать перед тем, как начинать бизнес в 2025 году, промолчала бы. Но советы другим давать просто. Особенно, если не просят.

Итак, что читать?

1. Один раз надо точно прочитать Конституцию. Это основной закон, на базе которого законодательные органы рождают в своих недрах законодательные акты. Конституция описывает права всех субъектов, обязанности государства по защите интересов. Можно и дальше порассуждать о важности ознакомления с этим документом, но боюсь увязнуть в размышлизмах, которые вы регулярно озвучиваете своим домочадцам на кухне. А Главу 2 надо прочитать неоднократно. Чтобы лучше зашло. Глубже.

2. Два раза Главу 4 Гражданского кодекса «Юридические лица». Здесь описаны основные термины, используемые в жизни компании независимо от ее организационно-правовой формы, коммерческие и некоммерческие организации, полные и простые товарищества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, что такое реорганизация, ликвидация, что такое аффилированность и акционерное общество, чем отличаются дочерние и зависимые общества. То есть этот раздел ГК РФ про наш кругозор. Благодаря познанию этого документа мы расширяем свои представления о том, что в гражданском обороте есть место не только для ИП и ООО, но есть еще мало используемые формы, которые в какой-то момент времени (обычно самый удачный) всплывут в памяти и их можно будет применить в построении группы компаний, например.

3. Один раз Главу 9 Гражданского кодекса «Сделки». Это нужно для расширения того самого кругозора, о котором мы рассуждали выше. Владелец бизнеса и руководитель компании регулярно подписывает разного рода договоры. Конечно хорошо, если в соседнем кабинете сидит юрист и можно расслабиться. А если однажды, сидя на переговорах, вы вставите пару фраз из этой главы, при этом слегка нахмурив брови или надвинув очки на переносицу, это будет эффектно. А если вы сможете сами пролистать договор, предлагаемый к подписанию новым поставщиком или занудным покупателем, то это будет для вас лучшей наградой за чтение этого скучного документа.

4. О, да! Главы 21, 24, 25 и 26 НК РФ. Причем первые две надо читать обязательно тем, кто применяет ОСН, а третью – спецрежимникам. Однако для общего развития это будет полезно и тем и тем.

5. По одному разу (со второго может перехотеться вообще чем-либо заниматься) 144-147, 159, 169-200 статьи УК РФ, Главу 23, статью 210.

6. Часть 3 Трудового кодекса – это надо прочитать всем перед тем, как становиться работодателем.

7. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Да, это тоже надо прочитать. Ибо каждый второй владелец компании думает, что если он зарегистрировал ООО, но еще не начал деятельность, то он никому ничего не должен. Нет, должен. С момента создания юрлица оно принимает на себя и обязанности тоже. Плюс не повредит знать как устроен мозг вашего бухгалтера. А ведь именно прочтение закона о бухучете и налогового кодекса даст вам возможность понять, как работает мозг человека, который считает ваши дебет и кредит, налоги, обязательства, в том числе отложенные.

8. Глава 2 Налогового кодекса: что такое налоги, какие они бывают. Да, это тоже надо знать, чтобы не смотреть круглыми глазами, когда главбух говорит, что надо заплатить транспортный налог.

9. Статья 76 Налогового кодекса: блокировка счета по инициативе налогового органа.

10. Статьи 86, 88, 93 НК РФ – это те статьи, на которые часто ссылаются главбухи. Чтобы не выглядеть как школьник, неплохо знать про что там написано. А написано там что должны делать банки в рамках налогового контроля, что такое камеральная проверка и что может потребовать налоговый орган в рамках налогового контроля конкретных сделок.

11. Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П “О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом” и Положение Банка России от 30 марта 2018 г. № 639-П.

Эти два документа – основа деятельности банков в части противодействия терроризму и отмыванию доходов, добытых преступных путем. Если не хочется читать 115-ФЗ, то хотя бы эти два положения надо изучить, чтобы быть готовым к тому, что банк однажды заблокирует операции по онлайн-банку.

12. Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У "О правилах наличных расчетов".

13. Статья 54.1 НК РФ. Эта статья как стакан холодной воды действует отрезвляюще на намерения руководителей и владельцев бизнеса в части желания получить прибыль не за счет создания добавленной стоимости, а за счет экономии на налогах. В этой статье говорится о запрете уменьшать налоговую базу и сумму налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. В общем, нельзя документы к учету принимать, а реальные сделки не осуществлять.

Признаками такого искажения являются:

создание схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение спецрежимов;

искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;

создание схемы, направленной на неправомерное применение норм соглашений об избежании двойного налогообложения;

нереальность исполнения сделки.

14. О том, применять или нет онлайн-кассу, с какого периода начинать это делать, а кто вообще освобожден от применения этого чуда техники, рассказывает одноименный федеральный закон от 22.05.2003 за N 54-ФЗ.

15. Глава 15 КоАП – здесь собраны все последствия нарушений, связанных с налогами и сборами.

16. Оценка риска привлечь на свою пятую точку выездную проверку описана здесь: приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".

Очень интересный документ, который дает общее представление о том, куда двигается наша налоговая система, какие приоритеты и как на нас, предпринимателей, смотрит чиновник.

17. Закон об обществах с ограниченной ответственностью (или иной закон, в зависимости от того, в какой организационно-правовой форме планируете вести дело)

18. Закон о развитии МСП от 24.07.2007 N 209-ФЗ, чтобы быть в курсе, что это и какие меры поддержки бывают, и чтобы для себя определиться: они (меры поддержки) вообще нужны или это всё пыль за счет налогоплательщиков. А то не читая хорошо рассуждать. Другое дело – изучить, прикинуть на себя и соседа, а потом критиковать или рассуждать о лучшей доле.

19. Закон о защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Если не начнет тошнить после прочитанного, то считай, что первый экзамен сдан.

Можно идти регистрировать статус предпринимателя или что там выбрал...

Вообще советы (особенно без спроса) давать - дело пустое.

Однако если у советующего нет задачи любой ценой вовлечь одариваемого советом в бизнес-среду, то трезво-леденящий какой-нибудь сюжет из своей предпринимательской жизни уместно рассказать.

Но потом обязательно погладить по шерсти фразой типа «за это у тебя будет свобода от начальства и возможность принести людям ценность, через которую к тебе обязательно придут деньги».

Так что у вас есть как минимум два пути: либо прочитать всё это и быть готовым к интересным поворотам в бизнесе, либо слушать рассказы бывалых предпринимателей о том, как они отстреливались от 115-ФЗ, как платили штрафы за неприменение онлайн-касс, как ходили на допрос в ИФНС и сколько машин кирпича отгрузили в ОБЭП в надежде закрыть неначатое дело.

#мспживи