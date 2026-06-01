Реформа трудового законодательства 2026: новые правила сверхурочных, отпусков и найма

1. Расширение прав малого бизнеса на срочные договоры

Порог численности сотрудников для субъектов малого предпринимательства, при котором разрешается заключать срочные трудовые договоры (без специальных оснований), увеличен с 35 до 70 человек. Для розничной торговли и бытового обслуживания порог остается прежним (20 человек).



2. Увольнение за хищения и проступки

Теперь работодатель имеет право расторгнуть договор, если суд прекратил уголовное преследование сотрудника по нереабилитирующим основаниям (например, назначил судебный штраф вместо срока). Это упрощает процедуру избавления от недобросовестного персонала.



3. Срок ответа на просьбу о неполном рабочем времени

Теперь у нас появится дедлайн для ответа работнику. Если сотрудник (имеющий на это право по закону) просит установить ему неполный рабочий день, мы обязаны принять решение и зафиксировать его письменно не позднее 5 рабочих дней с даты такого обращения.



4. Лимит сверхурочной работы увеличен до 240 часов

Новый предел: общую продолжительность сверхурочных можно увеличить со 120 до 240 часов в год, если это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Условия: привлечение сверх 120 часов требует письменного согласия работника и (в ряде случаев) прохождения медосмотра.

Особые категории: для работников вредных производств и некоторых совместителей лимит остается жестким - 120 часов.



5. Повышенная оплата переработку

За первые 2 часа - не менее чем в полуторном размере.

За последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Важно: начиная со 121-го часа в году, все часы оплачиваются не менее чем в двойном размере. При расчете обязательно учитываются все стимулирующие и компенсационные выплаты.



6. Новые правила отзыва из отпуска

Запрет: больше нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и несовершеннолетних.

Вредные условия: сотрудников на «вредности» можно отозвать только для предотвращения катастроф или аварий. При этом часы работы в такой период оплачиваются в двойном размере, а недогулянная часть отпуска предоставляется в удобное для работника время.



7. Дополнительный выходной для диспансеризации

Сотрудники, которые работают сверхурочно более 120 часов в год, получают право на один дополнительный оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации.



Для любителей почитать первоисточник: закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ (вступает в силу с 01.09.2026)



#мспживи