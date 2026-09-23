Почему суд признал отношения с 47 самозанятыми трудовыми

Суд встал на сторону инспекции, так как налоговики собрали комплекс доказательств инфраструктурной и организационной зависимости артистов от компании.



1. Трудовая функция вместо разового результата. В договорах не было конкретного объема работ. Артисты выполняли не разовое задание, а обеспечивали ежедневный «распорядок шоу». Важен был сам процесс труда, а не финальный продукт.



2. Признаки «зарплатного проекта». Выплаты производились еженедельно в фиксированном размере, независимо от составления актов. В банковских реестрах инспекторы обнаружили назначение платежа «Зачисление зарплаты».



3. Организационный контроль. Компания составляла «Распорядок шоу» (график выходов), вела табели учета времени. Свидетели подтвердили: за опоздания штрафовали, а за разрешением отпроситься нужно было обращаться к менеджеру компании.



3. Инфраструктурная зависимость. Компания обеспечивала артистов всем необходимым: гримерками, охраной, трансфером и даже оплачивала услуги парикмахеров (на сумму более 3,5 млн руб. в год). У самозанятых не было своих инструментов или расходов на реализацию услуг.



3. Отсутствие первичных документов. Компания не смогла предъявить акты выполненных работ или оказанных услуг по каждому самозанятому, которые бы подтверждали реальный объем оказанных услуг.



4. Массовость и эксклюзивность. Количество самозанятых (47 человек) в разы превышало штат (5 человек). Для большинства артистов общество было единственным источником дохода. Многие регистрировались как самозанятые непосредственно перед началом работы с компанией и снимались с учета сразу после.



5. Формальность возражений. Суд критически отнесся к заявлениям артистов о «нежелании вступать в трудовые отношения», так как они были написаны по шаблону уже после начала проверки, а позже многие из этих лиц были официально трудоустроены в ту же компанию.



Суд подтвердил, что в рамках камеральной проверки (ст. 88 НК РФ) налоговая инспекция имеет право требовать документы и пояснения, если выявлены противоречия между отчетностью и движением денег по расчетному счету. Ссылка на ограничение полномочий инспекторов в данном случае не сработала.



💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А43-26694/2025 (Нижний Новгород, май 2026)



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