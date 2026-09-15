Уклонение от налогов, обналичка и субсидиарка: судебная практика 2026 года

Главный вывод из практики 2026 года: превентивность важнее защиты. Когда пришла выездная проверка — уже поздно. Когда возбудили уголовное дело — тем более. Когда подали иск о субсидиарке — можно только минимизировать потери. Время для защиты — до проверки, до кризиса, до банкротства.

Обзор ключевых тенденций, знаковых дел и новых разъяснений Верховного Суда

Вводная: цифры, которые пугают

2026 год стал переломным в налоговом контроле. ФНС провела в первом полугодии в два раза больше выездных проверок крупнейших плательщиков, чем годом ранее, а сумма доначислений утроилась — до 16,3 млрд рублей. Средний чек одной результативной выездной проверки по России вырос до 124 млн рублей, по Москве — до 177 млн. Результативность проверок — около 98%. Избежать санкций удаётся лишь 2% проверенных компаний. Сумма доначислений по решениям, вступившим в законную силу, выросла с 464,2 млрд до 623,1 млрд рублей — возможности для снижения претензий сужаются.

Параллельно растёт и субсидиарная ответственность: по данным Федресурса, за I полугодие 2026 года средняя сумма по субсидиарке контролирующих лиц составила 152 млн рублей. Доля удовлетворённых заявлений — 54,4%.

Эти цифры — не статистика для отчёта. Это карта рисков, по которой бизнес может понять, где он проигрывает и почему.

Часть первая. Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ)

Пороги и квалификация

Статья 199 УК РФ — основной состав для налоговых преступлений организаций. Пороги с 17 апреля 2024 года:

Крупный размер — свыше 18,75 млн рублей за три финансовых года подряд (при доле неуплаченных налогов более 25%) или свыше 56,25 млн рублей без учёта доли.

Особо крупный размер — свыше 56,25 млн рублей (при доле более 50%) или свыше 187,5 млн рублей без учёта доли.

По части 1 (крупный размер) — до 2 лет лишения свободы. По части 2 (особо крупный или группа лиц) — до 5 лет. Около 70% возбуждаемых дел приходится на часть 1, треть — на часть 2.

Главное дело 2026 года: Верховный Суд отменил приговор

Определение ВС РФ от 26 мая 2026 года по делу № 5-УД26-43-К2. Директор ООО и ещё один гражданин были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Наказание — 2 года условно. Кассация снизила до 1 года 10 месяцев.

Однако Верховный Суд отменил все судебные акты и вернул дело на новое рассмотрение. Причина — нарушение порядка возбуждения уголовного дела. По ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения дела по ст. 198–199.2 УК РФ служат только материалы, направленные налоговыми органами в порядке п. 3 ст. 32 НК РФ. Этот порядок требует, чтобы решение налогового органа о привлечении к ответственности вступило в законную силу и истёк 75-дневный срок для добровольного погашения недоимки. На момент возбуждения дела решение ФНС от 9 сентября 2022 года ещё не вступило в силу.

ВС подчеркнул: нарушение процедуры возбуждения не может быть признано несущественным. Если дело по налоговой статье возбудили без вступившего в силу решения ИФНС — весь процесс может пойти вспять, даже на стадии Верховного Суда.

Это определение — важнейший ориентир для защиты. Пленум ВС от 23.12.2025 № 42 уточнил разъяснения: суды обязаны проверять, вступило ли решение налогового органа в законную силу и не исполнена ли обязанность по уплате недоимки в установленный срок.

Дело на 368 млн рублей: условный срок и конфискация

Дело № 01-703/2025. Директор ООО обвинялся по ч. 2 ст. 199 УК РФ за создание цепочки фиктивных контрагентов и завышение себестоимости через подставные фирмы. Период — 2019–2021 годы. Сумма неуплаченных налогов — 368,5 млн рублей.

Итог: условное лишение свободы, штраф, конфискация двух квартир (общей стоимостью 5,45 млн рублей) и двух автомобилей. Обязательство возместить 368,5 млн бюджету. Суд не принял доводы о добросовестности и признал экономическую обоснованность сделок недостаточно доказанной.

Что помогло бы избежать: полное возмещение недоимки до возбуждения дела освободило бы от ответственности по примечанию к ст. 199 УК РФ.

Смоленское дело: реальный срок заменён условным

Дело № 22-634/2026, Смоленский областной суд, 24 июня 2026 г. Суд первой инстанции назначил реальное лишение свободы по ст. 199 УК РФ. Апелляция переквалифицировала действия только по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК и заменила реальный срок на 3 года 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года 10 месяцев. Смягчающие обстоятельства — малолетние дети, состояние здоровья, положительные характеристики.

Вывод: даже при особо крупном размере апелляция может заменить реальный срок на условный, если исправление осуждённого возможно без изоляции.

Прекращение дел: судебный штраф и давность

В 2024–2026 годах активно применяется ст. 76.2 УК РФ (судебный штраф). По части 1 ст. 199 УК РФ при условии полного возмещения ущерба и отсутствии судимости суды прекращают дела с назначением штрафа от 250 до 500 тысяч рублей. Для бизнеса это оптимальный исход — без судимости, без реального наказания.

Срок давности по части 1 — 6 лет (преступление средней тяжести). По части 2 — 10 лет. В деле № 01-0537/2025 группа из трёх человек обвинялась по ч. 2 ст. 199 УК РФ, но производство было прекращено в апреле 2025 года по истечении срока давности. Однако конфискация имущества была сохранена.

«Группа лиц»: когда признак не применяется

Постановление Первого кассационного суда от 23.07.2026 № 77-2414/26. Декларации визировал руководитель, экономист корректировала налоговую отчётность, но правом подписания документов не обладала. Квалифицирующий признак «группа лиц» исключён — нет совместности действий, образующих соисполнительство.

Постановление Второго кассационного суда от 25.03.2026 № 77-556/26. В действиях лица имело место пособничество в уклонении от уплаты налогов, а не соисполнительство по предварительному сговору. Разница принципиальная: пособничество — менее тяжкий состав.

Важный нюанс: возмещение без идентификации платежа

Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 06.08.2026 № 22-1655/26. Если при возмещении вреда в графе «назначение платежа» нет идентификации платежа, при отрицательном сальдо единого налогового счета ущерб не считается погашенным. Перевести деньги недостаточно — нужно правильно оформить платёж, иначе он не зачтётся.

Часть вторая. Обналичка: статьи, схемы, последствия

Почему «обнал» — это не одно преступление

В Уголовном кодексе нет статьи «за обналичивание». Квалификация зависит от того, что стоит за операцией:

Квалификация Статья Когда применяется Наказание Уклонение от налогов ст. 199 УК РФ Обнал через технические компании для занижения налоговой базы До 5 лет Незаконная банковская деятельность ст. 172 УК РФ Систематический обнал как бизнес без лицензии До 5 лет Легализация ст. 174, 174.1 УК РФ Обнал средств, добытых преступным путём До 7 лет Сокрытие имущества ст. 199.2 УК РФ Вывод средств со счета при наличии недоимки До 5 лет Подделка документов ст. 327 УК РФ Использование подложных паспортов для регистрации технических компаний До 2 лет Организация преступного сообщества ст. 210 УК РФ Организованная группа, систематически занимающаяся обналом От 3,5 лет

Как ФНС выявляет обнал в 2026 году

Система АСК НДС-3 выявляет разрывы по НДС в режиме реального времени. Анализируется движение денежных средств, налоговая нагрузка контрагента, состав собственности (есть ли машины, помещение, сотрудники), совпадение доходов и расходов на счетах (транзитный характер).

Кейс. Производственная компания (Уральский ФО, 2025 год) использовала цепочку из трёх технических поставщиков для закупки якобы сырья. ФНС доначислила налог на прибыль и НДС совокупно свыше 11 млн рублей, плюс штрафы 40% и пени. Итоговые потери превысили 16 млн рублей — в полтора раза больше «сэкономленного». Суд поддержал ФНС: контрагенты не имели ни персонала, ни производственных мощностей.

Обнал через ЕНС: новый способ и провал

В 2026 году зафиксирован новый тип схемы: ООО с заблокированным по 115-ФЗ счётом переводит средства на ЕНС подконтрольного ИП. ИП подаёт заявление на возврат «переплаты» с ЕНС на свой счёт. Налоговики выявили схему, так как у ИП не было ни клиентов, ни машин, ни сотрудников. Материалы переданы в ОБЭП для проверки на предмет незаконной банковской деятельности.

Налоговая реконструкция: когда обнал не помогает

Позиция Пленума ВС № 48 (п. 17). Состав преступления отсутствует, если налогоплательщик не представил декларацию или включил в неё ложные сведения, но при этом не имел умысла на уклонение. Например, ошибки в расчётах или непреднамеренное искажение.

Однако на практике суды редко применяют эту норму к обнальным схемам. Как отметил ВС, незнание о том, что контрагент является технической компанией, не освобождает от ответственности, если налогоплательщик не проявил должной осмотрительности.

Часть третья. Сокрытие имущества (ст. 199.2 УК РФ)

Состав и пороги

Статья 199.2 УК РФ наказывает за сокрытие денежных средств или имущества, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки. Пороги: крупный размер — свыше 3,5 млн рублей, особо крупный — свыше 13,5 млн.

Важная особенность: размер определяется по сумме недоимки, а не по сумме сокрытых средств. Если недоимка 4 млн, а сокрыто 10 млн — деяние квалифицируется как крупное, а не особо крупное (апелляционное постановление Красноярского краевого суда от 11.12.2018 № 22-7334/18).

Когда сокрытие не преступление

Дело директора завода из Челябинской области: сокрытие имущества было совершено в состоянии крайней необходимости — для предотвращения техногенной аварии из-за остановки производственного цикла. Суд признал отсутствие состава преступления. Подобные исходы редки, но демонстрируют, что защита может строиться на доказывании вынужденности действий.

Ошибка с ущербом: дело Сухоложского кранового завода

Руководитель сокрыл 26 млн рублей. Защита пыталась доказать, что ущерб государству — это не сама сумма сокрытия, а потери от несвоевременного поступления (проценты по ОФЗ минус пени). Эксперт насчитал 65,2 тыс. рублей. Суд отверг эту логику: ущерб — это обесценивание суммы задолженности за время сокрытия, определяемое по индексу потребительских цен. Итог — 215,6 тыс. рублей, которые были возмещены в пятикратном размере. Дело прекращено.

Часть четвёртая. Субсидиарная ответственность: что изменил Пленум № 42

Ключевое событие

Пленум ВС РФ от 23.12.2025 № 42 — главный документ, определяющий практику 2026 года по субсидиарке. Его положения кардинально меняют подход.

1. Предпринимательский риск ≠ субсидиарная ответственность. Неудачный бизнес-результат сам по себе не образует субсидиарку. Для привлечения нужны нерыночные решения, неразумное поведение, недобросовестные действия. Если кредитор или ФНС не докажут выход за пределы обычного предпринимательского риска — субсидиарная ответственность невозможна.

2. Налоговые штрафы — за пределами субсидиарки. Штрафы по налогам не включаются в субсидиарную ответственность, поскольку это карательная, а не компенсационная мера. Для контролирующих лиц это означает существенное сокращение потенциальной суммы взыскания.

3. Индивидуализация ответственности. Каждый отвечает лишь за тот вред, который причинил лично. Суд обязан установить индивидуальный вклад каждого участника, а не «сваливать всё» на директора или номинала.

Статистика 2026 года

Показатель 2023 2024 I полугодие 2026 Количество исков о субсидиарке 4 173 ~5 331 (+28%) — Доля удовлетворённых исков 35% 52% 54,4% Средняя сумма иска — 12 млн руб. — Средняя сумма по субсидиарке — — 152 млн руб. Совокупный объём требований — >432 млрд руб. —

Знаковые дела 2026 года

Определение ВС от 19.02.2026 № 305-ЭС22-15047. Списание долга как безнадёжного не освобождает от субсидиарки. Если безнадежность вызвана противоправными действиями КДЛ (вывод активов, создание фирм-однодневок), они не могут ссылаться на списание для освобождения от ответственности.

Определение ВС от 25.02.2026 № 305-ЭС25-10940. Презумпция вины контролирующего лица: если КДЛ не предоставило отзыв, не раскрыло документы или не объяснило причины прекращения деятельности — суд считает его виновным. Доказывать добросовестность обязан сам ответчик.

Дело № А40-41432/2021. Заместителя руководителя привлекли к субсидиарке за одобрение договоров займа, совершённых за четыре года до банкротства. Нижестоящие суды сочли, что сделки привели к несостоятельности. ВС, вероятно, отправит дело на новое рассмотрение: не установлена прямая причинно-следственная связь между сделками четырёхлетней давности и последующим банкротством. Вывод: сделки задолго до кризиса — не автоматический приговор.

Дело № А65-24360/2025 (Арбитражный суд РТ). КДЛ привлечён за заключение мнимых сделок для незаконной налоговой экономии, что привело к доначислению крупной недоимки и банкротству. Финансовые потоки перенаправлены на «компанию-дублёр». Типичный сценарий обнал → доначисления → банкротство → субсидиарка.

Кто в зоне риска в 2026 году

Круг расширился. Под ударом:

Главные бухгалтеры — при налоговых нарушениях и искажении отчётности

Финансовые директора — за одобрение заведомо убыточных сделок

Юристы — за разработку схем, причинивших вред кредиторам

Номинальные директора — суды больше не принимают отговорку «я просто подписывал бумаги»

Теневые бенефициары — родственники и доверенные лица, фактически управлявшие бизнесом

ВС прямо указал: суды смотрят не на должность, а на реальный контроль.

Субсидиарка не списывается при личном банкротстве

Субсидиарная ответственность по обязательствам юридического лица не подлежит списанию при банкротстве физического лица (п. 11 ст. 61.11 ФЗ-127). Эти обязательства остаются за директором пожизненно и взыскиваются из любого имущества, приобретённого в будущем.

Часть пятая. Цепочка: как налоговые доначисления превращаются в уголовку и субсидиарку

Типичный сценарий 2026 года выглядит так:

Выездная проверка — ФНС доначисляет налоги, пени, штраф (результативность 98%). Возбуждение уголовного дела — материалы передаются в СК по п. 3 ст. 32 НК РФ после вступления решения ФНС в силу и истечения 75 дней. Неплатёжеспособность — компания не может погасить доначисления. Банкротство — ФНС или кредитор подаёт заявление. Субсидиарка — КДЛ привлекается к ответственности. Если налоговые доначисления связаны с умышленными схемами, суды охотно удовлетворяют заявления.

Пример из практики. По итогам выездной проверки компании доначислили 76 млн рублей, которые она не смогла уплатить. Руководитель стал фигурантом уголовного дела. С него взыскали 53 млн рублей в рамках уголовного дела и ещё 23 млн рублей — как убытки, причинённые компании. Собственники могут взыскать с директора налоговые доначисления через иск о возмещении убытков.

Часть шестая. Что работает на защиту

Процессуальные аргументы

Нарушение порядка возбуждения дела. Проверить: вступило ли решение ФНС в законную силу? Истёк ли 75-дневный срок? Если нет — дело подлежит отмене (определение ВС от 26.05.2026). Срок давности. По ч. 1 ст. 199 — 6 лет. По ч. 2 — 10 лет. Если с момента окончания деяния прошло больше — преследование невозможно. Отсутствие группы лиц. Если бухгалтер или экономист не обладали правом подписи — признак «группа лиц по сговору» исключается (постановление Первого кассационного суда от 23.07.2026).

Материальные аргументы

Возмещение ущерба до возбуждения дела — освобождает от ответственности по примечанию к ст. 199 УК РФ. На практике применяется редко, но это самый надёжный способ. Судебный штраф (ст. 76.2 УК РФ) — для ч. 1 ст. 199 при полном возмещении и отсутствии судимости. Без судимости, без реального наказания. Доказывание реальности сделок — наличие у контрагента персонала, оборудования, складов. Если реальность поставки доказана — расходы нельзя снять только из-за того, что контрагент признан техническим. Налоговая реконструкция — зачёт сумм, фактически уплаченных контрагентам, в счёт доначислений.

Превентивные меры

Должная осмотрительность — проверка контрагентов через «Прозрачный бизнес», запрос учредительных документов, подтверждение реальности поставок. Документооборот — сохранение первички. Отсутствие документов = презумпция виновности при субсидиарке. Своевременная подача заявления о банкротстве — пропуск 30-дневного срока влечёт субсидиарную ответственность по всем обязательствам, возникшим после истечения срока (ст. 61.12 ФЗ-127).

Итоги практики 2026 года

Тенденция Содержание Усиление процессуальных гарантий Верховный Суд закрепил правило 75 дней, запрет «сначала арест, потом доплата» Порог реального срока от 90 млн руб — возможен реальный срок до 7 лет Ценность доплаты добровольное погашение на следствии существенно смягчает наказание Риск финдиректора помощь в уклонении + подделка платёжных документов — даже условный срок оставляет судимость Ответственность фактического контролёра номинальный руководитель не освобождается от ответственности, суд смотрит на реальные решения Ограничение «налоговой реконструкции» затраты по фиктивным сделкам нельзя вычесть расчётным методом

Резюме

2026 год — это год, когда налоговые схемы перестают окупаться. Среднее доначисление по результативной выездной проверке — 124 млн рублей. Совокупная налоговая нагрузка по итогам проверки (доначисления + пени + штраф 40%) нередко превышает сумму «сэкономленного» в полтора-два раза. Уголовное преследование по ст. 199 УК РФ стало рутинным: около 500 приговоров в год. Субсидиарная ответственность перестала быть исключением — больше половины исков удовлетворяются, а средняя сумма достигла 152 млн рублей.

Главный вывод из практики 2026 года: превентивность важнее защиты. Когда пришла выездная проверка — уже поздно. Когда возбудили уголовное дело — тем более. Когда подали иск о субсидиарке — можно только минимизировать потери. Время для защиты — до проверки, до кризиса, до банкротства.