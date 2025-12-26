Личные сообщения и другие важные обновления Клерка

Новые личные сообщения

Это отвал башки, какие они приятные после старых.

У всех в правом верхнем углу есть конвертик, в котором можно писать в личку мне или любому другому пользователю Клерка. Там раньше был супер древний и тормозной виджет, через который можно было отправить своё сообщение. На этой неделе закончили первый этап обновления. Главное отличие — это другой технологический принцип, теперь они доставляются мгновенно, и переписываться там можно прям в реальном времени. Кроме того, если вам написали, то на конвертике сразу же появится цифра — кол-во непрочитанных чатов. Спешите посмотреть их тут, либо клик на конверт.

Написать можно 2-мя способами:

Способ №1 — ищем в поиске нужного человека по имени или нику на сайте и пишем ему.

Способ №2

Самый удобный способ — почти в любом месте сайта, если навести на автора, комментатора или любого другого пользователя, можно нажать на иконку чата и написать ему в личку. Например, в моём профиле можно написать мне.

Главная радость — что мы выложили движок. Функционал пока слабоват. Что улучшим: