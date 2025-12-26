Личные сообщения и другие важные обновления Клерка

8085 КПК БСН Моб
В последнюю неделю я сильно погрузился в разработку и в новые релизы на «Клерке», плюс пора подбивать итоги года. Но год такой большой, что все крутое, что мы делали, уже в основном активно используется. Так что расскажу, что нового появилось прямо недавно. О чем наверняка мало кто знает.

Не буду тратить много времени, хочу рассказать про:

  1. Новые личные сообщения

  2. Обновлённый поиск

  3. Возможность просматривать онлайн-курсы в произвольном порядке для премиум-клиентов

  4. Подтверждение номера телефона в телеграме

  5. Дарим корпоративный премиум.

Конечно, это далеко не всё, что делалось, но я, как всегда, буду субъективен и пишу только про то, что мне интересно.

Новые личные сообщения

Это отвал башки, какие они приятные после старых.

У всех в правом верхнем углу есть конвертик, в котором можно писать в личку мне или любому другому пользователю Клерка. Там раньше был супер древний и тормозной виджет, через который можно было отправить своё сообщение. На этой неделе закончили первый этап обновления. Главное отличие — это другой технологический принцип, теперь они доставляются мгновенно, и переписываться там можно прям в реальном времени. Кроме того, если вам написали, то на конвертике сразу же появится цифра — кол-во непрочитанных чатов. Спешите посмотреть их тут, либо клик на конверт.

Написать можно 2-мя способами:

Способ №1 — ищем в поиске нужного человека по имени или нику на сайте и пишем ему.
Способ №2

Самый удобный способ — почти в любом месте сайта, если навести на автора, комментатора или любого другого пользователя, можно нажать на иконку чата и написать ему в личку. Например, в моём профиле можно написать мне.

Главная радость — что мы выложили движок. Функционал пока слабоват. Что улучшим:

  • Сделаем, чтобы мессенджер открывался поверх сайта

  • Усилим настройки бана пользователей и ограждения от нежелательных сообщений

  • Интегрируем сообщения в процесс обучения — будем собирать в них групповые чаты потоков студентов по курсам повышения квалификации, например.

  • Интегрируем сообщения с мобильным приложением. Если вы пропустили, то у нас вышло мобильное приложение, что само по себе огромное событие. Не пишу про него только потому, что уже написали здесь.

Обновлённый поиск по сайту

Поиск — очень важная вещь. Прямо рядом с конвертиком у всех в шапке сайта есть лупа. Она работает так: вводим то, что хотим найти, и видим результаты быстрого поиска — их мы как раз не трогали, а вот дальше можно перейти к расширенному поиску. И там произошло много изменений.

Визуально он не поменялся:

Расширенный поиск

Да, визуально он почти не поменялся, но мы сильно улучшили качество поиска, и сейчас он стал сильно более полезным, чем был неделю назад:

  1. Мы поменяли способ ранжирования ответов, теперь вероятность, что вы найдёте свежие и актуальные материалы, повысилась.

  2. В некоторых случаях поиск может угадывать и исправлять опечатки.

  3. Ускорили появление материалов в результатах поиска — теперь, как только выходит новая статья, она сразу появляется в поиске.

  4. Добавили подсказки при вводе слов.

Подсказки в поиске

В общем, поиск рекомендую, он стал гораздо полезнее чем был раньше. Прошу.

Просмотр онлайн-курсов

Наши премиум-клиенты имеют полный доступ к широкой базе онлайн-курсов.

Если у тебя есть один курс, то, конечно, хочется сфокусироваться на прохождении по порядку и проходить его так, как заложено методологами: видео, текст, тест, видео, текст, тест и т. д. А если у тебя в подписке 66 курсов, то хочется иногда посмотреть конкретную тему, не сдавая все промежуточные тесты, чтобы открыть доступ к нужной главе.

Специально для таких клиентов мы сделали режим, в котором человек может в конкретном курсе открыть себе все главы. Конечно, в этом случае мы не записываем честный прогресс просмотра и не выдаём сертификат — чтобы его получить, надо по старинке пройти все тесты. Но посмотреть нужную главу теперь стало очень легко. Надо всего лишь подключить себе Клерк.Премиум.

Функция открытия всех уроков онлайн-курса — только для премиум пользователей.

Подтверждение номера телефона в телеграме

На сайте много мест, где мы просим подтвердить номер телефона.

Самое очевидное — при регистрации, также номер можно сменить и подтвердить в профиле пользователя и ещё в нескольких ситуациях, когда номер нужен для верификации аккаунта. Вчера сделал, чтобы во всех этих местах, если у вас есть телеграм, к которому привязан номер, коды подтверждения отправлялись сначала туда, и только если не получается — в СМС. Не знаю, насколько это удобно (мне лично так удобнее), но это как минимум дешевле для «Клерка». Операторы постоянно поднимают цены. Так, например, для того чтобы вы вошли через «Билайн», мы тратим 12 ₽ за одну СМС. Телеграм в 10 раз дешевле и не менее удобен.

Коды подтверждения в телеграм вместо СМС

Дарим корпоративный премиум

Наш флагманский продукт Клерк.Премиум доступен как для индивидуального использования, так и в рамках корпоративной подписки.

Корпоративная подписка добавляет ряд полезных функций, которые оценят клиенты. В первую очередь — это возможность управлять другими учётками из своей компании. Например, если вы главный бухгалтер, то можете добавить в подписку коллегу и сформировать для него индивидуальную программу обучения, назначив те онлайн-курсы, которые требуются для вашей компании.

В декабре мы нашли 400 пользователей, которые оплачивали премиум по от имени компании, и подарили им корпоративный тариф. Все оплаченные сроки остались в силе, но в чём же заключается подарок? Мы добавили в тариф второе вакантное место для коллеги. То есть если вы заметили, что вокруг вашей аватарки теперь не красная рамка, а разноцветная, значит, вы попали к этим счастливчикам, и вы можете совершенно бесплатно зайти в корпоративный кабинет и пригласить одного коллегу. Ему будут доступны все преимущества корпоративной подписки, так же как и вам.

Так выглядит профиль корпоративного премиум-клиента
А так выглядит профиль индивидуального премиум-клиента

Так что заходите в настройки корпоративной подписки. Если у вас её нет, то увидите там условия подключения, если есть — то сможете управлять своей компанией и добавлять коллег.

На этом у меня всё. Спасибо всем. кто делал эти и другие функции: программистам, продактам, дизайнерам и тестировщикам. И спасибо нашим клиентам, для которых мы так постарались.

