Карина Хапиште
HR
Клерк.Работа: сервис для вакансий и резюме

Запустили рабочий инструмент для HR'ов: бесплатные вакансии, доступ к базе резюме и сильная аудитория бухгалтеров и финансистов

Привет, на связи Карина Хапиште. Я амбассадор сервиса Клерк.Работа.

Раз ты читаешь этот пост, ты уже что-то знаешь о Клерке. Но если оказался здесь впервые — коротко расскажу.

Клерк — крупнейшая площадка для бухгалтеров, финансистов и кадровиков: новости и статьи, разборы, консультации, калькуляторы, документы, курсы, вебинары и корпоративное обучение. Мы быстро реагируем на изменения в законодательстве и помогаем специалистам разбираться даже в самых сложных вопросах.

Теперь о главном. Я знаю, как непросто закрывать вакансии: либо кандидатов нет, либо их слишком много, размещение стоит дорого, а доступ к резюме — отдельная цена. Поэтому мы запустили продукт Клерк.Работа — сервис вакансий и резюме.

В чём сила Клерк.Работы

Мы выросли из крупнейшего СМИ для бухгалтеров и финансистов, которому уже 24 года.
Ежемесячно Клерк читает 7,5 млн человек — они обучаются, читают новости, общаются, решают рабочие вопросы и ищут работу.

Эта аудитория идёт в сервис естественным образом — поэтому база бухгалтеров и финансистов растёт каждый день, и она максимально живая.

Если вы сами в поиске работы — резюме можно разместить здесь: Разместить резюме на Клерке.

Что уже работает для работодателей

— в первом релизе фокус на бухгалтерских и финансовых вакансиях, но размещать можно любые
сервис полностью бесплатный
— при размещении вакансии вы получаете отклики и доступ к базе резюме
поиск кандидатов уже работает
— функциональность расширяем поэтапно, но текущего достаточно, чтобы закрывать вакансии

Сейчас самое удачное время попробовать сервис: разместить вакансию, посмотреть базу и написать мне обратную связь — что улучшить, каких инструментов вам не хватает.

Я читаю все комментарии и дальше буду двигать продукт так, чтобы он действительно помогал закрывать вакансии.

