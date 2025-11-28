Клерк.Работа: сервис для вакансий и резюме

Привет, на связи Карина Хапиште. Я амбассадор сервиса Клерк.Работа.

Раз ты читаешь этот пост, ты уже что-то знаешь о Клерке. Но если оказался здесь впервые — коротко расскажу.

Клерк — крупнейшая площадка для бухгалтеров, финансистов и кадровиков: новости и статьи, разборы, консультации, калькуляторы, документы, курсы, вебинары и корпоративное обучение. Мы быстро реагируем на изменения в законодательстве и помогаем специалистам разбираться даже в самых сложных вопросах.

Теперь о главном. Я знаю, как непросто закрывать вакансии: либо кандидатов нет, либо их слишком много, размещение стоит дорого, а доступ к резюме — отдельная цена. Поэтому мы запустили продукт Клерк.Работа — сервис вакансий и резюме.