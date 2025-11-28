Клерк.Работа: сервис для вакансий и резюме

Привет, на связи Карина Хапиште. Я амбассадор сервиса Клерк.Работа.
Раз ты читаешь этот пост, ты уже что-то знаешь о Клерке. Но если оказался здесь впервые — коротко расскажу.
Клерк — крупнейшая площадка для бухгалтеров, финансистов и кадровиков: новости и статьи, разборы, консультации, калькуляторы, документы, курсы, вебинары и корпоративное обучение. Мы быстро реагируем на изменения в законодательстве и помогаем специалистам разбираться даже в самых сложных вопросах.
Теперь о главном. Я знаю, как непросто закрывать вакансии: либо кандидатов нет, либо их слишком много, размещение стоит дорого, а доступ к резюме — отдельная цена. Поэтому мы запустили продукт Клерк.Работа — сервис вакансий и резюме.
В чём сила Клерк.Работы
Мы выросли из крупнейшего СМИ для бухгалтеров и финансистов, которому уже 24 года.
Ежемесячно Клерк читает 7,5 млн человек — они обучаются, читают новости, общаются, решают рабочие вопросы и ищут работу.
Эта аудитория идёт в сервис естественным образом — поэтому база бухгалтеров и финансистов растёт каждый день, и она максимально живая.
Если вы сами в поиске работы — резюме можно разместить здесь: Разместить резюме на Клерке.
Что уже работает для работодателей
— в первом релизе фокус на бухгалтерских и финансовых вакансиях, но размещать можно любые
— сервис полностью бесплатный
— при размещении вакансии вы получаете отклики и доступ к базе резюме
— поиск кандидатов уже работает
— функциональность расширяем поэтапно, но текущего достаточно, чтобы закрывать вакансии
Сейчас самое удачное время попробовать сервис: разместить вакансию, посмотреть базу и написать мне обратную связь — что улучшить, каких инструментов вам не хватает.
Я читаю все комментарии и дальше буду двигать продукт так, чтобы он действительно помогал закрывать вакансии.
Карина, привет! Расскажи, есть статистика, сколько человек нашли работу через Клерк?