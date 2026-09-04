Нет УТП? Ищите его в техподдержке: там уже лежат ваши будущие продажи

— У нас нет УТП, всё как у всех

— Ищите в техподдержке

Неожиданно? Так думал и мой клиент, но недолго..

Встретились с ним, показывает презентацию. На одном из слайдов вижу: «Продукт неконкурентоспособен. УТП нет. Переманивать клиентов нечем»

Спрашиваю: «А что у вас в техподдержке?»

Оказалось, компания уже 3 месяца ведет автоматический сбор транскрибаций всех звонков в поддержку. Каждого 30-го числа бот выгружает записи за месяц и выдает топ-5 частых проблем, с которыми приходят клиенты.

И в этом топе — ГИС ЖКХ: работает криво, передача данных тормозит, ручная выгрузка съедает часы.

Парадокс! В поддержке на поверхности лежит боль клиента, но в продажах её НЕТ. Зато есть план «сделать новую кнопку» как еще одну фичу, которая может быть никому не нужна. Вот оно, реальное УТОП — мы знаем проблему, и у нас есть для неё решение. Лучшее среди конкурентов.