5 метрик эффективности LMS и секрет доходимости курсов до 95%

Создание и первый успешный опыт работы портала для обучения партнеров стали ОГРОМНЫМ шагом вперед для всей сети. Узнаваемость росла, масштабы впечатляли. Чтобы двигаться с размахом и дальше, мы уделили особое внимание вопросам вовлечения в обучающий процесс и оценки его эффективности.



Для привлечения к обучению партнеров использовали следующие МЕТОДЫ:



✅Регистрация сотрудника на портале одновременно с трудоустройством в компанию.

✅Отправка уведомлений на email и в Telegram-канал о назначенных для прохождения курсах.

✅Напоминания о пропущенных сроках обучения сотруднику и его руководителю.

✅Рекомендации по прохождению новых курсов после завершения обязательных.

✅Анонс новых курсов в игровой привлекательной форме, в том числе с помощью видеороликов.

✅Геймификация. За прохождение курсов пользователи портала получают виртуальные монеты, которые могут потратить в магазине бонусов. «Товары» — скидки до 100% на платные доп.курсы, скидки на курсы сторонних партнеров (например, Skillbox), разные мелочи вроде фирменного стикер-пака для Telegram.

✅Статусы на портале, подтверждающие опыт, — от новичка до гуру.

✅Публичный рейтинг пользователей по числу монет и статусу.

✅Возможность сформировать несколько отчетов для контроля успеваемости.

✅Административное воздействие — при непрохождении партнерами определенного пула курсов вводились ограничения на некоторые действия с клиентами.



В планах также была раздача мерча, но эту идею пришлось отложить. Производство брендированных товаров стоит реальных денег, однако на тот момент мы не научились считывать, как быстро обученный сотрудник делает свои первые продажи и как растет его средний чек.



Для оценки эффективности обучения стали использовать МЕТРИКИ:



⏺ Доля компаний сети, которые проходят обучение на портале. За первые 18 месяцев проекта показатель вырос с 0 до 46%. На текущий момент вовлечение в активное обучение составляет 69%.

⏺ Количество пользователей портала. Оно уже приблизилось к 15 000 человек.

⏺ Доходимость курса. Показатель позволяет понять, какой % пользователей, записанных на курс, прошел его до конца. На разных курсах он варьируется от 20% до 70%, на курсе для обязательной ежегодной сертификации — равен 95%.

⏺ Число и доля пользователей, которые прошли только обязательные курсы. Их пушили дополнительными рассылками, передавали информацию ЛПР компании через группу по развитию продаж партнеров. В итоге в первый год обязательной сертификации число таких пользователей составляло 46%.

⏺ Среднее число курсов на одного пользователя. Из-за большого количества курсов и пользователей средний показатель был довольно низкий — 2,5 курса на человека. При этом его разброс — от 1 до 55 курсов.



Основная цель была достигнута! Партнеры получали информацию о продуктах в удобном формате и были замотивированы учиться. Но возникла новая большая задача — МОНЕТИЗИРОВАТЬ портал.



Чтобы ее решить, мы создали платные модули онбординга, обучения и контроля за этой работой. Какую они несли пользу для партнеров:



✅Возможность интегрировать в свою деятельность настроенные инструменты онбординга и обучения сотрудников.

✅Контроль уровня обученности сотрудников в режиме реального времени и влияние на процесс их обучения.

✅Программа адаптации для новичков в компании. Сотрудник видит свой план — обучение, различные организационные мероприятия и\или встречи, необходимые для изучения документы, даты и сроки, наставников по каждой задаче.

✅Назначение тестов и курсов сотрудникам после вводного тестирования. При этом модуль учитывает его позицию в компании, продаваемые ею продукты, предыдущий опыт, навыки работы с CRM Б24, цифровой телефонией и т.д.

✅Введение через модуль контроля основных метрик обучения и онбординга на дашборд руководителя. Есть возможность «пнуть» отстающих нажатием кнопки.



Так портал стал не только местом для обучения, но и полноценным инструментом взаимодействия с новыми сотрудниками. Мы при этом смогли дотянуться с информацией о комплементарном продукте до ВСЕЙ многотысячной партнерской сети 💪