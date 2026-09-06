Чек-лист против выгорания: как превратить уставшего исполнителя в соучастника бизнеса

Сделайте из сотрудника СОУЧАСТНИКА

Воодушевить человека мало — нужно ещё посадить в свою лодку и начать грести в одну сторону, сделать свои цели его целями, стать истинной командой.



Предложите подумать над тем, что конкретно он будет делать в рамках плана, в какие сроки уложится, что ему для этого потребуется, где возьмёт инструменты, сможет ли справиться быстрее, когда приступит. Это не будет план пятилетки🙂 Более того, намеченные установки должны и будут меняться. Но и цель встречи была иной☝️



На этом этапе риск выгорания снят. Но весь ваш труд не будет иметь никакого смысла, если забить на два важных момента:



— Инвестиция затраченного времени без регулярных вливаний долго не проработает. От вас потребуется постоянно давать обратную связь сотруднику о его движении по вашему общему плану.

— Необходимо сохранять последовательность и объективность, чтобы не потерять доверие — иначе битва с выгоранием будет проиграна. Это к вопросу о корпоративной культуре и вашем профиле лидера.



У вас получилось? Ура!

Ты молодец, ты победитель! И у тебя получается всё, за что ты берёшься. Ты это знаешь, и все вокруг это знают. Для тебя нет преград! Когда понадобится, у тебя появится еще больше решительности и энергии. Тебе по плечу любое дело! Ты можешь это сделать и знаешь, что можешь.



Вик Джонсон, «52 понедельника»

Нет? Тогда разберите причины, найдите ограничения, соберите гипотезы.

Об этом напишу отдельно — очень важен момент разбора неудач и способов их преодоления. Спойлер: не давайте советов — они не работают.