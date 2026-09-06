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Юрий Мео
Мотивация персонала
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Чек-лист против выгорания: как превратить уставшего исполнителя в соучастника бизнеса

Предотвратить выгорание дешевле, чем бороться с его последствиями. Разбираю пошаговый алгоритм глубинного диалога: как вытащить истинные ценности человека через вопрос «Для того чтобы что?», Нарисовать совместный трек на 3–5 лет и сделать его соучастником развития компании.

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Во время недавнего трекшн-митинга меня спросили: «Как заранее увидеть, что сотрудник перегорает и теряет интерес, чтобы его не упустить? И что делать с выгоранием, если оно уже имеет место быть?»

Важная тема, стоит обсудить. Часто бывает, что сотрудник продолжает ходить на работу только потому, что когда-то был принят в команду, — его больше ничего не держит. И в какой-то момент он выдаёт: «Хватит, ухожу».

Итак, для начала: предотвратить выгорание гораздо легче, чем бороться с его последствиями. Чтобы сотрудник не решил для себя, что готов прощаться, — ОБЩАЙТЕСЬ с ним! Можно и после работы с вином, но я сейчас не об этом 😁

Что делать:

Узнайте у сотрудника его видение будущего

Не пожалейте время на разговор. Социальным поглаживаниям вроде «Скажи мне, что я хочу услышать, и я тебе отвечу тем же» — сразу НЕТ. Не принимайте на веру слова о желании расти, больше зарабатывать, проводить время с семьёй, путешествовать. Это лишь первый слой мыслей — под ним будут второй, третий и последующие. И всякий раз уточняйте: «Для того, чтобы что?»

Только ближе к четвёртому уточняющему ответу начнут проклёвываться реальные цели и ценности. Вытащить их — главная задача беседы, хотя сама по себе она тоже даёт некий сближающий эффект.

Возьмите паузу и набросайте план

Подумайте, что вы как работодатель можете предложить своему сотруднику для закрытия его целей? Горизонт — ближайшие 3-5 лет. В него смотреть куда проще, чем в следующую неделю 🙂 Далее — крупными штрихами, без деталей, напишите план роста сотрудника на выбранный период.

«Продайте» свой план

Назначьте новую встречу и преподнесите свои идеи — какими вы видите рост и изменения для сотрудника в вашей компании/команде? Чтобы «продажа» прошла успешно, рисуйте картину будущего в цветах ЕГО ценностей. Обрисуйте важную для него дорогу, вымощенную жёлтым кирпичом и ведущую к Изумрудному городу.

Сделайте из сотрудника СОУЧАСТНИКА

Воодушевить человека мало — нужно ещё посадить в свою лодку и начать грести в одну сторону, сделать свои цели его целями, стать истинной командой.

Предложите подумать над тем, что конкретно он будет делать в рамках плана, в какие сроки уложится, что ему для этого потребуется, где возьмёт инструменты, сможет ли справиться быстрее, когда приступит. Это не будет план пятилетки🙂 Более того, намеченные установки должны и будут меняться. Но и цель встречи была иной☝️

На этом этапе риск выгорания снят. Но весь ваш труд не будет иметь никакого смысла, если забить на два важных момента:

— Инвестиция затраченного времени без регулярных вливаний долго не проработает. От вас потребуется постоянно давать обратную связь сотруднику о его движении по вашему общему плану.
— Необходимо сохранять последовательность и объективность, чтобы не потерять доверие — иначе битва с выгоранием будет проиграна. Это к вопросу о корпоративной культуре и вашем профиле лидера.

У вас получилось? Ура!

Ты молодец, ты победитель! И у тебя получается всё, за что ты берёшься. Ты это знаешь, и все вокруг это знают. Для тебя нет преград! Когда понадобится, у тебя появится еще больше решительности и энергии. Тебе по плечу любое дело! Ты можешь это сделать и знаешь, что можешь.

Вик Джонсон, «52 понедельника»

Нет? Тогда разберите причины, найдите ограничения, соберите гипотезы.

Об этом напишу отдельно — очень важен момент разбора неудач и способов их преодоления. Спойлер: не давайте советов — они не работают.

Если выгорание всё же произошло

— Начните с глубинного интервью, обсудите с сотрудником его состояние и выразите готовность помочь.
— Найдите рассинхрон между целями сотрудника и его работой. Можно ли что-то предпринять быстро? Сделайте это немедленно.
— Сработало? Тогда переходите к чек-листу выше⬆️

Пусть работа в вашей компании будет всегда сотрудникам по душе — тогда им «не придётся работать ни одного дня», как завещал Конфуций.

Информации об авторе

Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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