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Юрий Мео
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Почему ваш бизнес не растет, несмотря на 24/7 работы и умные книжки по стратегии

Знаете стратегию, пашете 24/7, но бизнес не растет? Всё потому, что вы не дожимаете и отвлекаетесь на «тучу мух». Разбираю жесткий фреймворк: цель в рублях, поиск главного ограничения, проверка гипотез и недельные спринты, которые реально двигают выручку.

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Вот вам простая истина: большинство предпринимателей знают, ЧТО делать. У них есть стратегия, цели, они читают умные книжки. Но их бизнес не растёт.

Почему? Потому что они НЕ ДОЖИМАЮТ.

Типичная история — бизнес переезжает из Excel в CRM и обратно, думая, что это решит проблему. Но правда куда проще, и кроется она в двух «надо»:

  • НАДО понять, какое звено сейчас душит денежный поток. Найти ОГРАНИЧЕНИЕ.

  • НАДО дожать до результата то, что это ограничение снимет.

Всё остальное — туча мух. Она кружит, жужжит, отвлекает, но к деньгам точно не приближает.

Я работаю с владельцами бизнеса через жёсткий фреймворк — «Цель — Ограничение — Гипотезы — Спринты». Не буду утомлять вас скучной лекцией о нём, давайте сразу к практике. Как мы действуем?

1. ЦЕЛЬ — точный рубль и жёсткий дедлайн

Она не про то, как «стать лучше». Если ваша цель на месяц звучит как «улучшить продажи» — вы УЖЕ проиграли. Цель — это рубль. Конкретный. Иногда доля рынка, но лучше рубль.

❌ Новичок ставит векторную цель: «Хочу больше»

✅ Мастер фиксирует: «Через 3 года EBITDA = ×2. Через год — 400 млн»

Зачем ставить себе срок? Если вы не попадете в цель квартала — вы не попадете в годовую. Жесткая матрёшка. Без отмазок типа «Ой, ну в следующем квартале догоним».

2. Ограничение — затор в системе, сдерживающий денежный поток

— У нас нет маркетинга

— А зачем он?

— Чтобы больше лидов

— Зачем?

— Чтобы больше сделок

— Где сейчас теряются лиды?

— Виснут до 1,5 лет, контакт рвётся

— Значит, проблема не в маркетинге. Вы даже текущий спрос не обрабатываете. Маркетинг зальёт новых лидов в ведро с дырявым дном

Если действие не убирает препятствие на пути к цели — не делайте его. Даже если оно очень умное и модное. Мы ищем только одну кость в горле. Остальное — туча мух, напоминаю.

3. Гипотеза — это глагол… но с данными

Важный вопрос к себе, о котором все забывают: «Мы молодцы, когда ЧТО?»

Какие данные будем измерять? Что будет успехом? Если этих данных нет — гипотезу нельзя проверить, она зависает. А зависшая задача — это якорь, который тянет бизнес на дно.

Нашли проблему? Ищем решение: «Если мы сделаем [действие], то получим [измеримый результат], потому что [логика]»

4. Спринты — задачи на неделю, заточенные под движение к цели

Вот тут 90% фаундеров ломаются…

В понедельник собираем гипотезу. Во вторник прилетает «срочная» задача от партнёра. В среду вас поглощает туча мух. Всё. Поздравляю, так вырастает «связанный капитал» (спасибо за термин Голдратту).

Вы вложили время, ресурсы и эмоции в список дел, вообще не связанных с главным ограничением. Результат — 0. Деньги кончились. И банкротство тут не от плохого рынка, а от того, что вы перестали рулить в сторону роста бизнеса

Что делаем прямо сейчас?

Для начала своими руками напишите цифру цели на месяц. Напишите, что конкретно мешает. Напишите одну задачу на неделю.

⚠️ Искажение мыслей при передаче через консультанта — 30%. Через ассистента — 50%. Пишите цели своими руками — так 100% вашей энергии пойдут в дело.

И главный секрет, который я украл у эффективных владельцев:

Вы не делегируете цифру. Вы делегируете цель.

Не говорите РОПу: «Приведи 20 архитекторов»

Скажите: «Маша, мне нужно 400 млн выручки до июля 2026. Твоя зона ответственности — этот результат. Давай план»

И тогда она сама придумает, сколько нужно архитекторов. И включится её мозг, а не режим «отзвонился и забыл».

Фиксируем итоги

Вы — собственник. Ваша работа — не тащить задачи, а выстроить систему, где каждую неделю вы:

  • Смотрите на Цель в рублях

  • Находите Ограничение

  • Проверяете Гипотезу за Спринт

  • Дожимаете до результата, даже когда скучно и хочется заняться тучей мух

Готовы убрать тучу мух и заняться реальным ограничением? Напишите в личку — пришлю чек-лист для еженедельной встречи с собой.

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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