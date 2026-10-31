Почему ваш бизнес не растет, несмотря на 24/7 работы и умные книжки по стратегии

Вот вам простая истина: большинство предпринимателей знают, ЧТО делать. У них есть стратегия, цели, они читают умные книжки. Но их бизнес не растёт.

Почему? Потому что они НЕ ДОЖИМАЮТ.

Типичная история — бизнес переезжает из Excel в CRM и обратно, думая, что это решит проблему. Но правда куда проще, и кроется она в двух «надо»:

НАДО понять, какое звено сейчас душит денежный поток. Найти ОГРАНИЧЕНИЕ.

НАДО дожать до результата то, что это ограничение снимет.

Всё остальное — туча мух. Она кружит, жужжит, отвлекает, но к деньгам точно не приближает.

Я работаю с владельцами бизнеса через жёсткий фреймворк — «Цель — Ограничение — Гипотезы — Спринты». Не буду утомлять вас скучной лекцией о нём, давайте сразу к практике. Как мы действуем?