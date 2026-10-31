Почему ваш бизнес не растет, несмотря на 24/7 работы и умные книжки по стратегии

Вот вам простая истина: большинство предпринимателей знают, ЧТО делать. У них есть стратегия, цели, они читают умные книжки. Но их бизнес не растёт.
Почему? Потому что они НЕ ДОЖИМАЮТ.
Типичная история — бизнес переезжает из Excel в CRM и обратно, думая, что это решит проблему. Но правда куда проще, и кроется она в двух «надо»:
НАДО понять, какое звено сейчас душит денежный поток. Найти ОГРАНИЧЕНИЕ.
НАДО дожать до результата то, что это ограничение снимет.
Всё остальное — туча мух. Она кружит, жужжит, отвлекает, но к деньгам точно не приближает.
Я работаю с владельцами бизнеса через жёсткий фреймворк — «Цель — Ограничение — Гипотезы — Спринты». Не буду утомлять вас скучной лекцией о нём, давайте сразу к практике. Как мы действуем?
1. ЦЕЛЬ — точный рубль и жёсткий дедлайн
Она не про то, как «стать лучше». Если ваша цель на месяц звучит как «улучшить продажи» — вы УЖЕ проиграли. Цель — это рубль. Конкретный. Иногда доля рынка, но лучше рубль.
❌ Новичок ставит векторную цель: «Хочу больше»
✅ Мастер фиксирует: «Через 3 года EBITDA = ×2. Через год — 400 млн»
Зачем ставить себе срок? Если вы не попадете в цель квартала — вы не попадете в годовую. Жесткая матрёшка. Без отмазок типа «Ой, ну в следующем квартале догоним».
2. Ограничение — затор в системе, сдерживающий денежный поток
— У нас нет маркетинга
— А зачем он?
— Чтобы больше лидов
— Зачем?
— Чтобы больше сделок
— Где сейчас теряются лиды?
— Виснут до 1,5 лет, контакт рвётся
— Значит, проблема не в маркетинге. Вы даже текущий спрос не обрабатываете. Маркетинг зальёт новых лидов в ведро с дырявым дном
Если действие не убирает препятствие на пути к цели — не делайте его. Даже если оно очень умное и модное. Мы ищем только одну кость в горле. Остальное — туча мух, напоминаю.
3. Гипотеза — это глагол… но с данными
Важный вопрос к себе, о котором все забывают: «Мы молодцы, когда ЧТО?»
Какие данные будем измерять? Что будет успехом? Если этих данных нет — гипотезу нельзя проверить, она зависает. А зависшая задача — это якорь, который тянет бизнес на дно.
Нашли проблему? Ищем решение: «Если мы сделаем [действие], то получим [измеримый результат], потому что [логика]»
4. Спринты — задачи на неделю, заточенные под движение к цели
Вот тут 90% фаундеров ломаются…
В понедельник собираем гипотезу. Во вторник прилетает «срочная» задача от партнёра. В среду вас поглощает туча мух. Всё. Поздравляю, так вырастает «связанный капитал» (спасибо за термин Голдратту).
Вы вложили время, ресурсы и эмоции в список дел, вообще не связанных с главным ограничением. Результат — 0. Деньги кончились. И банкротство тут не от плохого рынка, а от того, что вы перестали рулить в сторону роста бизнеса
Что делаем прямо сейчас?
Для начала своими руками напишите цифру цели на месяц. Напишите, что конкретно мешает. Напишите одну задачу на неделю.
⚠️ Искажение мыслей при передаче через консультанта — 30%. Через ассистента — 50%. Пишите цели своими руками — так 100% вашей энергии пойдут в дело.
И главный секрет, который я украл у эффективных владельцев:
Вы не делегируете цифру. Вы делегируете цель.
Не говорите РОПу: «Приведи 20 архитекторов»
Скажите: «Маша, мне нужно 400 млн выручки до июля 2026. Твоя зона ответственности — этот результат. Давай план»
И тогда она сама придумает, сколько нужно архитекторов. И включится её мозг, а не режим «отзвонился и забыл».
Фиксируем итоги
Вы — собственник. Ваша работа — не тащить задачи, а выстроить систему, где каждую неделю вы:
Смотрите на Цель в рублях
Находите Ограничение
Проверяете Гипотезу за Спринт
Дожимаете до результата, даже когда скучно и хочется заняться тучей мух
Готовы убрать тучу мух и заняться реальным ограничением? Напишите в личку — пришлю чек-лист для еженедельной встречи с собой.