Курицы, коровы, свиньи: как сегментация аудитории спасает бизнес от хаоса

Свалили инвесторов, подрядчиков и разовых лидов в одну воронку и кормите одинаковыми скриптами? Неудивительно, что дашборд показывает хаос. Разбираю на фермерской метафоре, почему универсальный пайплайн не работает и как разделить воронки по профилю клиента для реального роста выручки.

Представьте. Вы фермер. Построили хлев, запустили внутрь куриц, коров и свиней. Все под одной крышей. Вы приходите утром, насыпаете в одну кормушку корм и уходите.

А вечером разводите руками… Корм закончился, а привеса — НОЛЬ. Да и звери поглядывают с укором 🤔

Тут даже человеку, далёкому от сельского хозяйства, очевидно: животных надо поделить и кормить каждого тем, что ЕМУ нужно. Курицу — зерном. Корову — сеном и вовремя доить. Со свиньёй вообще аккуратно: чуть переборщил — вместо мяса получишь сало.

Но как только разговор заходит про продажи, компании внезапно теряют эту логику.

В одну воронку отправляют всех подряд: Старых клиентов и лидов

Серийных инвесторов и разового «дядю Петю»

Девелоперов, генподрядчиков и проектировщиков

…или вообще всех, чьё внимание надо привлечь

А потом начинают кормить всех одинаково: одними скриптами, одними офферами, одними сроками и одними скидками. Искренне удивляясь, почему нет роста.

Смотрим на дашборд и, как тот фермер, видим странное: лиды есть, звонки есть, менеджеры бегают, CRM в цифрах. Вот только ответить на базовые вопросы никто не может:

Почему одни сделки закрываются легко, а другие висят месяцами? Где сильная конверсия, а где провал? Кого нужно греть, кого дожимать, а кого вообще перестать таскать по воронке?

🚫 ОТВЕТА НЕТ. Потому что это не воронка… а тот самый хлев. В котором управлять тем, что не измеряется отдельно, НЕВОЗМОЖНО.

Что делать?

Идти за знаниями к опытному «фермеру». И создавать разные воронки — не по продуктам, а по профилю клиента. Потому что ЛПР выбирает не продукт. Он закрывает свою потребность. И его логика зависит не от того, что ты продаёшь, а от того, кто он:

Инвестору нужны предсказуемость, цифры, длинный цикл и ощущение контроля. Это корова: спокойная, тяжёлая, системная.

Генподрядчик может принести огромный объём, но стоит один раз перекормить дисконтом — потом будет доить компанию годами. Как свинья с неутолимым аппетитом.

Проектировщику дал немного внимания — и он начинает продавать дальше сам. Вроде курицы, что несёт яйца.

И пока компания не ответила себе на вопрос «Кто перед нами?», она не понимает: какую воронку использовать, на каком этапе находится клиент, что ему сейчас важно и чем его вообще «кормить». Вместо управления начинается шаманство:

«Давайте ещё скидку»

«Наверное, менеджеры плохо звонят»

«Может, рынок просел»

Нет. Просто куриц пытаются кормить сеном.

Но стоит воронку разделить по типу клиента — появляется прозрачность. Дашборд перестаёт быть набором красивых цифр. Сразу видно: где деньги, где фальшивая активность, какие клиенты растут, а какие только крадут ресурсы и время.

Признавайтесь! Кормите всех одним кормом или каждому планируете свой рацион?😉