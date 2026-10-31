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Юрий Мео
Менеджмент
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Пошаговая инструкция по сокращению планерок до 30 минут с помощью пересекающихся метрик

Пока топы присылают файлы с абстрактными отчетами и имитируют бурную деятельность, выполнение плана падает до 13%. Вскрываю 8 жестких правил управления, которые превращают часовой хаос в 30 минут конкретных решений и спасают провальный месяц.

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На календаре было 13 июля… Выполнение плана месяца — 13%. Сидим с коммерческим директором Юлией и разбираем, что не так. А не так многое:

⏺ Региональные директора присылают файлы DOCX с отчётами, где цифры считают «на всех этапах воронки» — и неясно, можно ли им верить

⏺ РОПы пишут про «работу», которая не приносит результат

⏺ Маркетолог присылает статистику по лидам — но сколько из них реально продаваемые?

Как результат — сейчас мы полностью перестраиваем модель управления в компании. Но из того разбора решил вынести для вас 8 правил эффективной планёрки для топов, которые превращают часовое «обсуждение отчётов» в 30-минутный диалог о решениях.

Правило 1. Общая инфосреда — чтобы все видели всех

Раньше каждый РОП присылал свой файл — Юлия собирала их вручную, суммировала и только тогда видела общую картину. Или не видела! Дело-то нудное, каждый раз сдвигалось «на потом». Это убивало 2 дня в неделю.

Сейчас — один Excel/Google-файл на ВСЕХ. Руководители департаментов (РД) видят выполнение планов друг у друга — это запускает здоровую конкуренцию. И, что важнее, горизонтальные запросы типа «Коллеги, мне нужна помощь с лидами от вашего маркетинга» становятся видны сразу ВСЕМ, включая CEO.

Питер Друкер: «Совещания по определению являются уступкой несовершенной организации. Ибо либо ты совещаешься, либо ты работаешь»

Правило 2. Регламентированный формат отчёта — без воды

Юлия получила от РД отчёты, где было написано: «Контроль применения КФУ в сделках» или «Наполнение воронки на 5 объектов».

— А что будет успехом этих действий?

— …

Формат должен быть жёстким, без «творчества».

Правило 3. От топа — не более 3-5 метрик

РД може вести их хоть десяток, но наверх пусть поднимает только те, которые раскрывают качество его ценного конечного продукта (ЦКП).

У Юлии теперь 5 цифр: план, факт, % выполнения, отклонение, прогноз. Всё. Когда метрик больше, теряется фокус, а с ним — результат.

Питер Друкер: «Если и есть какой-то один "секрет" эффективности, то это концентрация. Эффективные руководители делают сначала самое важное и делают одно дело за раз»

Правило 4. Заполнение отчёта ДО митинга

CEO должен иметь время проанализировать цифры и принять решение. Не слушать отчёт на встрече, а приходить с пониманием ситуации. иначе он неизбежно превращается в «чайку» — влетает, поверхностно что-то решает и улетает, оставляя за собой хаос.

Такое вовлечение приносит больше вреда, чем пользы.

Правило 5. Внедрение цветовых кодов для СЕО

Как в светофоре:

🟢 Зелёный — факт = плану. Всё ок

🟡 Жёлтый — факт не дотягивает, но топ знает, что делать. CEO смотрит на предложенное решение и оценивает

🔴 Красный — нужна помощь CEO или других топов

CEO сразу видит, где нужно его участие, а где можно просто сказать спасибо.

Правило 6. В жёлтой и красной зонах — приходить с РЕШЕНИЕМ

Не с вопросом!

🟡 «Я планирую сделать то-то и то-то, чтобы попасть в план»

🔴 «Мне нужен ресурс X от коллеги из отдела Y» или «Мне нужно решение CEO по вопросу Z»

Если топ приходит на планёрку с вопросом «Что мне делать?» — он уже не топ, а менеджер.

Правило 7. Диалог СЕО только с «желтыми» и «красными»

«Зелёные» топы получают благодарность — и всё. CEO встречается онлайн только с теми, у кого есть проблемы. Это сокращает длительность планёрки и уважает время успешных руководителей.

Правило 8. Пересекающиеся метрики — для самоконтроля системы

Поверьте, инструмент мощный. Мы такую метрику ввели для маркетинга:

  • Первое условие: 20 целевых лидов в месяц с запросом на премиум-продукты

  • Второе: каждый такой лид должен быть обработан и переведён на этап «выбор решения» в течение 2 недель

Теперь маркетолог заинтересована в быстрой обработке его лидов продажниками. А те заинтересованы в качественных лидах от маркетолога. Перекрёстный контроль работает эффективнее прямого.

❗️Мы перестраиваем планёрку не потому, что нам скучно — а потому, что старая модель НЕ РАБОТАЕТ

Пишите в личку — расскажу, как мы переопределили этапы воронки продаж и почему не стоит считать её «на всех этапах».

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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