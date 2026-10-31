Пошаговая инструкция по сокращению планерок до 30 минут с помощью пересекающихся метрик

На календаре было 13 июля… Выполнение плана месяца — 13%. Сидим с коммерческим директором Юлией и разбираем, что не так. А не так многое:

⏺ Региональные директора присылают файлы DOCX с отчётами, где цифры считают «на всех этапах воронки» — и неясно, можно ли им верить

⏺ РОПы пишут про «работу», которая не приносит результат

⏺ Маркетолог присылает статистику по лидам — но сколько из них реально продаваемые?

Как результат — сейчас мы полностью перестраиваем модель управления в компании. Но из того разбора решил вынести для вас 8 правил эффективной планёрки для топов, которые превращают часовое «обсуждение отчётов» в 30-минутный диалог о решениях.