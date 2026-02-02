8135 Общая моб
Марат Самитов
НДФЛ

Налоговые льготы для семей с детьми в 2026

С 2026 года в России действует новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная семейная налоговая выплата (в медиа ее часто называют «налоговым кешбэком»). Смысл выплаты — вернуть часть НДФЛ за прошлый год тем родителям, кто проходит по критериям дохода, имущества и ряду ограничений.

Условия получения: кто сможет вернуть часть денег

Получателями могут быть работающие родители/усыновители/опекуны/попечители, если одновременно выполняются условия:

  • В семье двое и более детей до 18 лет; если ребенок учится очно, возраст учитывается до 23 лет.

  • Родитель - налоговый резидент РФ, а НДФЛ за предшествующий год фактически уплачен (в расчет берут только такие доходы).

  • Среднедушевой доход семьи за прошлый год не выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе.

  • Нет задолженности по алиментам.

  • Семья проходит имущественную проверку (пример: могут отказать, если 2+ квартиры и суммарная площадь больше 24 м² на человека, или 2+ дома и площадь больше 40 м² на человека).

Выплату может оформить каждый из родителей, если оба соответствуют условиям.

Как получить «налоговый кешбэк»

Оператор - Социальный фонд России (СФР).

Когда подавать: с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Значит, за 2025 год заявление подают с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Куда подавать:

  • через Госуслуги (электронно),

  • через МФЦ,

  • лично в клиентской службе СФР.

Что происходит дальше: СФР проверяет право на выплату по межведомственным данным (доходы/уплата НДФЛ, состав семьи, имущество, алименты).

Когда деньги придут: решение обычно принимают в пределах 10 рабочих дней (иногда срок могут продлить), деньги перечисляют на счет в российском банке в течение до 5 рабочих дней после назначения.

Какую сумму можно вернуть

Размер выплаты - это разница между:

  • НДФЛ, исчисленным с годового дохода по ставке 13% (без вычетов),

  • и НДФЛ с того же дохода по ставке 6%.

То есть по сути это 7% от годового дохода, который попадает в расчет.

Пример (один родитель): доход за 2025 год — 840 000 ₽ (70 000 ₽/мес).
Шаг 1. НДФЛ 13%: 840 000 × 0,13 = 109 200 ₽.
Шаг 2. НДФЛ 6%: 840 000 × 0,06 = 50 400 ₽.

Шаг 3. Выплата: 109 200 − 50 400 = 58 800 ₽.
Проверка: 840 000 × 0,07 = 58 800 ₽.

Кому могут отказать

  • Некоторые основания для отказа в назначении выплаты:

  • наличие недостоверных или неполных данных в заявлении;

  • непредоставление заявителем документов (сведений), которые он обязан был предоставить;

  • нарушение срока обращения за назначением выплаты;

  • несоответствие имущественным критериям (например, наличие двух и более квартир с общей площадью, превышающей 24 кв. м. на человека); 

  • наличие задолженности по алиментам;

  • лишение или ограничение в родительских правах в отношении детей, включаемых в состав семьи;

  • нахождение на полном государственном обеспечении (кроме заявителя и детей, находящихся под его опекой, попечительством);

  • прохождение военной службы по призыву или обучение в военных образовательных организациях без контракта;

  • признание безвестно отсутствующим или объявление умершим;

  • нахождение на принудительном лечении по решению суда;

  • применение меры пресечения в виде заключения под стражу;

  • отбывание наказания в местах лишения свободы;

  • нахождение в розыске. 

Важно учитывать, что правила и критерии могут уточняться, поэтому перед подачей заявления рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или в СФР.

