Налоговые льготы для семей с детьми в 2026

Условия получения: кто сможет вернуть часть денег
Получателями могут быть работающие родители/усыновители/опекуны/попечители, если одновременно выполняются условия:
В семье двое и более детей до 18 лет; если ребенок учится очно, возраст учитывается до 23 лет.
Родитель - налоговый резидент РФ, а НДФЛ за предшествующий год фактически уплачен (в расчет берут только такие доходы).
Среднедушевой доход семьи за прошлый год не выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Нет задолженности по алиментам.
Семья проходит имущественную проверку (пример: могут отказать, если 2+ квартиры и суммарная площадь больше 24 м² на человека, или 2+ дома и площадь больше 40 м² на человека).
Выплату может оформить каждый из родителей, если оба соответствуют условиям.
Как получить «налоговый кешбэк»
Когда подавать: с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Значит, за 2025 год заявление подают с 1 июня по 1 октября 2026 года.
Куда подавать:
через Госуслуги (электронно),
через МФЦ,
лично в клиентской службе СФР.
Что происходит дальше: СФР проверяет право на выплату по межведомственным данным (доходы/уплата НДФЛ, состав семьи, имущество, алименты).
Когда деньги придут: решение обычно принимают в пределах 10 рабочих дней (иногда срок могут продлить), деньги перечисляют на счет в российском банке в течение до 5 рабочих дней после назначения.
Какую сумму можно вернуть
Размер выплаты - это разница между:
НДФЛ, исчисленным с годового дохода по ставке 13% (без вычетов),
и НДФЛ с того же дохода по ставке 6%.
То есть по сути это 7% от годового дохода, который попадает в расчет.
Пример (один родитель): доход за 2025 год — 840 000 ₽ (70 000 ₽/мес).
Шаг 1. НДФЛ 13%: 840 000 × 0,13 = 109 200 ₽.
Шаг 2. НДФЛ 6%: 840 000 × 0,06 = 50 400 ₽.
Шаг 3. Выплата: 109 200 − 50 400 = 58 800 ₽.
Проверка: 840 000 × 0,07 = 58 800 ₽.
Кому могут отказать
Некоторые основания для отказа в назначении выплаты:
наличие недостоверных или неполных данных в заявлении;
непредоставление заявителем документов (сведений), которые он обязан был предоставить;
нарушение срока обращения за назначением выплаты;
несоответствие имущественным критериям (например, наличие двух и более квартир с общей площадью, превышающей 24 кв. м. на человека);
наличие задолженности по алиментам;
лишение или ограничение в родительских правах в отношении детей, включаемых в состав семьи;
нахождение на полном государственном обеспечении (кроме заявителя и детей, находящихся под его опекой, попечительством);
прохождение военной службы по призыву или обучение в военных образовательных организациях без контракта;
признание безвестно отсутствующим или объявление умершим;
нахождение на принудительном лечении по решению суда;
применение меры пресечения в виде заключения под стражу;
отбывание наказания в местах лишения свободы;
нахождение в розыске.
Важно учитывать, что правила и критерии могут уточняться, поэтому перед подачей заявления рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных ресурсах или в СФР.
Начать дискуссию