Налоговые льготы для семей с детьми в 2026

Оператор - Социальный фонд России (СФР).

Когда подавать: с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Значит, за 2025 год заявление подают с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Куда подавать:

через Госуслуги (электронно),

через МФЦ,

лично в клиентской службе СФР.

Что происходит дальше: СФР проверяет право на выплату по межведомственным данным (доходы/уплата НДФЛ, состав семьи, имущество, алименты).

Когда деньги придут: решение обычно принимают в пределах 10 рабочих дней (иногда срок могут продлить), деньги перечисляют на счет в российском банке в течение до 5 рабочих дней после назначения.