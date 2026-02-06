Лимит на внесение наличных через банкоматы: зачем Минфин предлагает 1 млн рублей и почему эксперты спорят

Минфин предложил установить лимит в 1 млн рублей в месяц на внесение наличных через банкоматы при пополнении счетов и вкладов граждан. Инициатива стала частью более широкой политики по борьбе с мошенничеством и теневым оборотом наличных.

Однако реакция рынка и экспертов оказалась неоднозначной: одни считают меру логичной и своевременной, другие - избыточной и потенциально вредной.

Почему вообще возникла эта идея

По данным регуляторов, объем наличных денег в обращении в России к началу 2026 года достиг 19,7 трлн рублей, что почти на 46% больше, чем в 2021 году. Рост объясняют сразу несколькими факторами: сбоями в безналичных платежах во второй половине 2025 года, усилением банковского контроля по 115-ФЗ и стремлением граждан держать «подушку безопасности» в наличных.

Банкоматы при этом стали удобным каналом быстрого ввода наличных средств в безналичный оборот - без общения с сотрудником банка и без предварительного контроля источника денег. Именно этот разрыв и пытается закрыть Минфин.

Позиция сторонников

Часть экспертов и законодателей считает инициативу логичным развитием уже существующей системы контроля.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков отмечает, что для добросовестных граждан изменения будут практически незаметны:

«Мало кто из добропорядочных граждан использует расчеты в крупных сделках наличными деньгами, поэтому введение ограничений не повлияет на такие операции».

При этом, по его словам, эффект может быть заметен именно в сфере мошенничества:

«Эти меры окажут воздействие на мошенников, которые обманным путем заставляют своих жертв продавать квартиры, снимать крупные суммы и передавать наличность злоумышленникам или их посредникам».

Схожей позиции придерживается и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он называет инициативу превентивной:

«Абсолютно логичная инициатива, и в первую очередь она может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников снимают деньги, а потом кладут их в банкомат».

Представители банковского сообщества также говорят о необходимости закрывать уязвимые каналы. Директор департамента стратегического развития Ассоциация банков России Булат Андержанов подчеркивает:

«Важно внедрять меры, позволяющие контролировать и предотвращать введение в оборот средств с неустановленным происхождением, то есть закрывать каналы отмывания денег, позволяющие обойти систему финансового мониторинга».

Позиция критиков

Противники инициативы считают, что новый лимит не решает заявленных задач, поскольку ключевые инструменты контроля уже работают.

Профессор РАНХиГС Алексей Войлуков указывает, что именно безналичные операции сегодня максимально прозрачны:

«Безналичные денежные потоки хорошо видны и прозрачны: по каждому человеку или компании при необходимости можно восстановить полную картину операций. В рамках безналичных расчетов схемы уклонения и отмывания сегодня достаточно эффективно выявляются».

По его мнению, ограничение может привести к обратному эффекту:

«Теневые структуры просто еще глубже уйдут в наличный оборот и перестанут пользоваться банкоматами. В результате контроль усложнится, а спрос на наличные возрастет».

Кроме того, эксперт подчеркивает, что лимит технически легко обходится - через родственников, счета в разных банках или дропперов.

С похожей критикой выступает и представитель банковского сектора - начальник управления клиентских отношений СДМ-Банк Иван Лонкин. Он напоминает, что контроль уже включается на более высоких суммах:

«Если клиент хочет внести на счет сумму свыше 3 млн рублей, банк обязательно запросит источник происхождения средств. Эта мера является достаточной и разумной».

По его мнению, порог в 1 млн рублей слишком низкий:

«Введение дополнительного ограничения может привести к росту наличного оборота. Люди начнут искать альтернативные пути, что сделает экономику менее прозрачной».

В качестве компромисса Лонкин предлагает лимит на уровне 10–15 млн рублей и длительный переходный период, чтобы граждане могли без спешки внести ранее накопленные наличные.

Фактически спор идет не о цели, а о методе ее достижения. Все стороны согласны, что борьба с мошенничеством и теневыми деньгами необходима. Однако сторонники инициативы делают ставку на простое количественное ограничение, тогда как критики считают, что жесткий лимит в 1 млн рублей может создать больше побочных эффектов, чем пользы.

Как это скажется на обычных клиентах банков

Если абстрагироваться от экспертных споров, для большинства клиентов банков возможные изменения не станут чувствительными в повседневной жизни.

Подавляющее число операций - зарплаты, переводы, оплата покупок, сделки с недвижимостью - уже давно проходят в безналичном формате. Крупные суммы наличными через банкоматы вносят редко, в том числе из-за технических ограничений самих устройств. В этом смысле лимит в 1 млн рублей в месяц для многих останется формальным и не повлияет на финансовые привычки.

Риски появляются в ситуациях, когда человеку нужно быстро и единовременно внести крупную сумму наличных - например, после продажи автомобиля, гаража или другого имущества. Если поблизости нет банковской кассы или она работает по ограниченному графику, лимит может создать неудобства и потребовать дополнительного планирования.

Зона повышенной чувствительности

Для самозанятых, ИП и малого бизнеса в торговле и услугах банкоматы часто заменяли инкассацию. Введение лимита может:

увеличить издержки;

замедлить оборот средств;

вынудить чаще обращаться к кассам банков или платным сервисам.

Для этой категории клиентов изменения потенциально будут наиболее ощутимыми.

Что делать, если лимит введут

Даже при появлении ограничения альтернативы сохранятся:

внесение наличных через кассу банка с паспортом;

безналичные переводы между счетами;

для бизнеса - инкассация и корпоративные банковские сервисы.

Важно учитывать, что при операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей банки и сейчас вправе запрашивать документы о происхождении средств в рамках требований финансового мониторинга.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. Этот период даст банкам и клиентам время адаптироваться к новым правилам без резких изменений.

Вывод? Инициатива Минфина направлена на усиление контроля за наличным оборотом и борьбу с мошенничеством. Для большинства граждан она, скорее всего, пройдет незаметно, тогда как для бизнеса и активных пользователей наличных может потребовать перестройки финансовых процессов.

Ключевым фактором станет не сам факт лимита, а то, насколько гибко и аккуратно он будет реализован - с учетом переходного периода и реальных сценариев использования наличных денег.