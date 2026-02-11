Могут ли банки списать деньги со старых «забытых» счетов?

Ключевой принцип банковского права - деньги на счете остаются собственностью клиента. Без законных оснований кредитная организация не вправе распоряжаться ими. Даже если счет давно не используется, владелец может в любое время перевести средства, снять их или закрыть счет.
Однако есть нюансы:
Комиссии за обслуживание.
Некоторые банки вводят плату за ведение неактивных счетов и постепенно обнуляют небольшие остатки. Но такие списания могут считаться незаконными, поскольку средства по-прежнему принадлежат клиенту, а операции без правовых оснований запрещены.
Судебные взыскания.
Деньги могут быть списаны по исполнительным документам - например, при наличии долгов.
Закрытие счета.
В некоторых случаях банки прописывают в договорах условие о закрытии счета при отсутствии операций в течение определенного срока (обычно 2–3 года). Однако это возможно только при нулевом балансе
Через сколько лет неактивный счет считается «мертвым»?
На практике банки ориентируются не столько на срок, сколько на отсутствие операций и невозможность актуализировать данные клиента.
С точки зрения закона важна статья 859 Гражданского кодекса РФ: расторжение договора банковского счета является основанием для его закрытия.
По закону банк вправе расторгнуть договор если в течение двух лет по счетам не было никакой активности. Но разные банки признают счета «заброшенными» по-разному - и сроки могут достигать 5–10 лет без операций.
Если клиент не реагирует на уведомления, банк вправе закрыть счет и перевести средства на внутренний баланс для хранения на несколько лет, после чего невостребованные деньги могут быть перечислены в доход государства.
Как узнать обо всех своих счетах в разных банках?
Получить информацию о счетах, открытых после 1 июля 2014 года, можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Для авторизации понадобится учетная запись «Госуслуг». В разделе «Счета» будет список всех дебетовых продуктов с указанием банка, дат открытия и закрытия, типа счета.
Счета, открытые до 2014 года, в ФНС не отображаются. Чтобы их найти, нужно:
обратиться в каждый банк, клиентом которого вы были, с паспортом;
использовать сохранившиеся документы (договоры, выписки).
Для получения информации о кредитных счетах можно запросить данные в бюро кредитных историй (БКИ).
Что делать, если вы обнаружили старый счет с деньгами?
Чтобы вернуть деньги, нужно:
Прийти в отделение банка с паспортом.
Попросить закрыть счет.
Выбрать способ получения средств: перевести по реквизитам или получить наличными в кассе.
С брокерскими счетами процедура сложнее: сначала необходимо восстановить доступ к онлайн-сервису, а если он утерян - обратиться к брокеру с паспортом.
Можно ли вернуть деньги, списанные за обслуживание?
Если вы считаете, что банк списал комиссию необоснованно (например, размер комиссии завышен или услуга не была оказана), можно попытаться вернуть средства. Для этого нужно:
Обратиться в банк с претензией.
Если банк откажет, обратиться к финансовому уполномоченному.
При необходимости подать иск в суд.
В суде можно требовать не только возврата денег, но и процентов за неправомерное удержание средств.
Могут ли быть проблемы из-за таких счетов?
Да, есть несколько рисков:
Финансовые потери. Если по счету начисляются комиссии, баланс может уйти в минус, что приведет к долгам и ухудшению кредитной истории.
Мошенничество. Злоумышленники могут получить доступ к старым счетам, что грозит утечкой персональных данных и потерей средств.
Сложности с оформлением документов. Государственным служащим необходимо указывать все счета при заполнении деклараций.
Рекламные рассылки. Пока счет активен, банк может отправлять владельцу предложения о продуктах и услугах.
Рекомендуется закрывать ненужные счета, чтобы избежать этих проблем. При закрытии счета стоит запросить справку об отсутствии задолженности - она может пригодиться в будущем.
Комментарии2
Сам столкнулся с таким, в одном банке открыл вирт карту, попользовался, потом она стала не нужна, перестал ей пользоваться, а со временем банк ввел плату за вирт карты. И вот приходит мне смс, что банк такой то вас информирует, что надо оплатить 2500 за 5! лет пользования картой) оказалось, что там на счету остались что то типа 100 рублей, банк начислял %, и поэтому карта не считалась мертвой, короче 219 руб % получил. а 2500 за обслуживание отдал и после этого карту закрыл конечно.
Сам столкнулся с таким, в одном банке открыл вирт карту, попользовался, потом она стала не нужна, перестал ей пользоваться, а со временем банк ввел плату за вирт карты. И вот приходит мне смс, что банк такой то вас информирует, что надо оплатить 2500 за 5! лет пользования картой) оказалось, что там на счету остались что то типа 100 рублей, банк начислял %, и поэтому карта не считалась мертвой, короче 219 руб % получил. а 2500 за обслуживание отдал и после этого карту закрыл конечно.