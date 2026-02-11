Могут ли банки списать деньги со старых «забытых» счетов?

Ключевой принцип банковского права - деньги на счете остаются собственностью клиента. Без законных оснований кредитная организация не вправе распоряжаться ими. Даже если счет давно не используется, владелец может в любое время перевести средства, снять их или закрыть счет.

Однако есть нюансы:

Комиссии за обслуживание.

Некоторые банки вводят плату за ведение неактивных счетов и постепенно обнуляют небольшие остатки. Но такие списания могут считаться незаконными, поскольку средства по-прежнему принадлежат клиенту, а операции без правовых оснований запрещены.

Судебные взыскания.

Деньги могут быть списаны по исполнительным документам - например, при наличии долгов.

Закрытие счета.

В некоторых случаях банки прописывают в договорах условие о закрытии счета при отсутствии операций в течение определенного срока (обычно 2–3 года). Однако это возможно только при нулевом балансе