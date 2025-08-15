Заменят роботы бухгалтеров или нет? Давайте разберемся окончательно
Мы добавили в сервис Клерк.Консультации новую фишку: пока клиент ждёт ответа эксперта, он может сразу получить быстрый ответ от ИИ-помощника.
Олег-тестировщик, уже написал об этом в блоге — заходите почитать.
Разумеется, часть экспертов встретила новинку с долей скепсиса. Ведь, как известно, никакой робот не заменит живого бухгалтера в России. Сарказм? Да, сарказм. С этим мы полностью согласны — заменить не заменит, но сделать жизнь бухгалтера проще и сэкономить время вполне способен.
А вот клиенты и даже сами эксперты уже начинают реагировать на ответы ИИ-помощника. Посмотрите сами на скриншотах ниже 👇
Мне кажется, что выиграют все. И эксперты и клиенты.
Статистика
А это статистика вопросов в Консультациях. Видно сколько клиентов запросили ответ от ИИ-помощника
Что будет дальше
Дальше сделаем возможность эксперту оценивать ответ от ИИ-помощника. Может так случится, что ответ от эксперта не нужен будет.
Вот так будет выглядеть оценка эсперта, если одобрено:
И вот так, если отклонено:
Кажется, очень классно получается подружить бухгалтера с искусственным интеллектом.
Наконец-то конфликт поколения разрешен.
Берите Клерк.Премиум — и консультации станут для вас безлимитными и бесплатными. Хоть каждый день спрашивайте! Хоть по утрам, хоть в полночь
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии4
Интересно, как ИИ-помощник будет справляться с более сложными и нестандартными вопросами, требующими глубокого анализа и профессионального опыта.
А мы и не ссорились) Разве что со своими тараканами...
Вы считаете человеческий мозг - черная дыра для информации? В него можно бесконечное количество данных вложить без вреда? Я не уверена, поэтому изучать ответы ИИ не стала бы. Как в ресторане, имея карту вин, выбираешь ведь не всё подряд. Когда есть необходимость в ИИ, а она существует у всех сейчас: нарисовать аватарку, спеть песенку, проверить грамматику и т.д. - с большим уважением. Имхо.
Кстати недавно краем глаза видео статью - очередной ИИ впал в депрессуху, сам себя гнобил и его пришлось выводить на карантин)