Заменят роботы бухгалтеров или нет? Давайте разберемся окончательно

В Клерк.Консультациях появился новый напарник для бухгалтеров — ИИ-помощник. Он не заменит эксперта, но поможет быстрее найти ответ и сэкономит нервы. Кажется, мы наконец-то нашли способ подружить бухгалтеров с искусственным интеллектом

Мы добавили в сервис Клерк.Консультации новую фишку: пока клиент ждёт ответа эксперта, он может сразу получить быстрый ответ от ИИ-помощника.

Олег-тестировщик, уже написал об этом в блоге — заходите почитать.

Разумеется, часть экспертов встретила новинку с долей скепсиса. Ведь, как известно, никакой робот не заменит живого бухгалтера в России. Сарказм? Да, сарказм. С этим мы полностью согласны — заменить не заменит, но сделать жизнь бухгалтера проще и сэкономить время вполне способен.

А вот клиенты и даже сами эксперты уже начинают реагировать на ответы ИИ-помощника. Посмотрите сами на скриншотах ниже 👇

Вот эта консультация: https://www.klerk.ru/consultations/s-1-anvara-2026-goda-neoblagaemyj-ndfl-i-vznosami-limit-vyplat-sotrudnikam-pri-rozdenii-rebenka-budet-uvelicen-s-50-tysac-do-1-milliona-rublej-34962/

Вот эта консультация: https://www.klerk.ru/consultations/nds-na-usn-pri-arende-34966/

Мне кажется, что выиграют все. И эксперты и клиенты.

Статистика

А это статистика вопросов в Консультациях. Видно сколько клиентов запросили ответ от ИИ-помощника

Что будет дальше

Дальше сделаем возможность эксперту оценивать ответ от ИИ-помощника. Может так случится, что ответ от эксперта не нужен будет.

Вот так будет выглядеть оценка эсперта, если одобрено:

И вот так, если отклонено:

Кажется, очень классно получается подружить бухгалтера с искусственным интеллектом.

Наконец-то конфликт поколения разрешен.

Берите Клерк.Премиум — и консультации станут для вас безлимитными и бесплатными. Хоть каждый день спрашивайте! Хоть по утрам, хоть в полночь