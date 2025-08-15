ЦОК КПП ЗП 15.08 Мобильная
Борис Мальцев

Заменят роботы бухгалтеров или нет? Давайте разберемся окончательно

В Клерк.Консультациях появился новый напарник для бухгалтеров — ИИ-помощник. Он не заменит эксперта, но поможет быстрее найти ответ и сэкономит нервы. Кажется, мы наконец-то нашли способ подружить бухгалтеров с искусственным интеллектом

Мы добавили в сервис Клерк.Консультации новую фишку: пока клиент ждёт ответа эксперта, он может сразу получить быстрый ответ от ИИ-помощника.

Олег-тестировщик, уже написал об этом в блоге — заходите почитать.

Разумеется, часть экспертов встретила новинку с долей скепсиса. Ведь, как известно, никакой робот не заменит живого бухгалтера в России. Сарказм? Да, сарказм. С этим мы полностью согласны — заменить не заменит, но сделать жизнь бухгалтера проще и сэкономить время вполне способен.

А вот клиенты и даже сами эксперты уже начинают реагировать на ответы ИИ-помощника. Посмотрите сами на скриншотах ниже 👇

Вот эта консультация: https://www.klerk.ru/consultations/s-1-anvara-2026-goda-neoblagaemyj-ndfl-i-vznosami-limit-vyplat-sotrudnikam-pri-rozdenii-rebenka-budet-uvelicen-s-50-tysac-do-1-milliona-rublej-34962/
Вот эта консультация: https://www.klerk.ru/consultations/nds-na-usn-pri-arende-34966/

Мне кажется, что выиграют все. И эксперты и клиенты.

Статистика

А это статистика вопросов в Консультациях. Видно сколько клиентов запросили ответ от ИИ-помощника

Что будет дальше

Дальше сделаем возможность эксперту оценивать ответ от ИИ-помощника. Может так случится, что ответ от эксперта не нужен будет.

Вот так будет выглядеть оценка эсперта, если одобрено:

И вот так, если отклонено:

Кажется, очень классно получается подружить бухгалтера с искусственным интеллектом.

Наконец-то конфликт поколения разрешен.

Дата публикации: 15.08.2025, 14:31

Комментарии

4
  • Мария Кузнецова
    Финансовый менеджер

    Интересно, как ИИ-помощник будет справляться с более сложными и нестандартными вопросами, требующими глубокого анализа и профессионального опыта.

  • Ви П

    Кажется, мы наконец-то нашли способ подружить бухгалтеров с искусственным интеллектом

    А мы и не ссорились) Разве что со своими тараканами...

    Вы считаете человеческий мозг - черная дыра для информации? В него можно бесконечное количество данных вложить без вреда? Я не уверена, поэтому изучать ответы ИИ не стала бы. Как в ресторане, имея карту вин, выбираешь ведь не всё подряд. Когда есть необходимость в ИИ, а она существует у всех сейчас: нарисовать аватарку, спеть песенку, проверить грамматику и т.д. - с большим уважением. Имхо.

    Кстати недавно краем глаза видео статью - очередной ИИ впал в депрессуху, сам себя гнобил и его пришлось выводить на карантин)

