Мой московский трип: CRM, кибербезопасность, суперкомпьютеры, ритуальные услуги и немного бокса

Неделя в столице стала для меня марафоном идей и сильных людей. CEO, фаундеры и топ-менеджеры делились тем, как строят продукты, управляют командами и растят бизнес в самых разных условиях. Делюсь инсайтами и энергией этих встреч.

Мой московский трип официально завершен — выдохнул, но не расслабился.

Продуктивнейшая неделя с бизнес-трекером Юрием Мео, за которую я встретился с сильными управленцами, предпринимателями и, кажется, даже одним сверхчеловеком.

Поехали:

🎙Сергей Козлов — CEO Мегаплан

Если бы CRM-системы умели говорить, они бы звонили Сергею посоветоваться. Он управляет «Мегапланом» — сервисом, который помогает бизнесам не развалиться на ходу, а нормально работать. Благодарен Ковиду и умеет разруливать команды в 100+ человек, разбросанных по городам и странам.

Кстати, Сергей боксом увлекается, мы с ним договорились побоксировать в начале ноября)

🎙Денис Калемберг — фаундер SafeTech

13 лет на передовой кибербезопасности. 70+ банков в клиентах, 15+ миллионов пользователей, и компания все еще растет быстрее, чем большинство стартапов доживают до первой прибыли. Безопасность — его бизнес, спокойствие клиентов — его KPI.

🎙Михаил Лобоцкий — директор по развитию бизнеса Cloud.ru

Cloud.ru – это бывшее подразделение Сбербанка СберCloud, кто не знал.

Внимание, Михаил профессиональный спортсмен и задерживает дыхание на 3 минуты 45 секунд.

Возможно, это нужно, чтобы пережить митапы в стиле «давайте еще раз обсудим стратегию развития до 2030 года».

Михаил рулит продуктами в Cloud.ru, 86% рынка у них в кармане, а их суперкомпьютеры звучат как названия видеоигр — Christofari и Christofari Neo.

🎙Алексей Володеев IT-предприниматель

У Алексея карьера, как Netflix-сериал

Начинал с попытки автоматизировать сферу ритуальных услуг, а сейчас он CEO & Founder Phonix.pro — голосовая аналитика для застройщиков из топ-20. Еще и бизнес-ангел, что, по всей видимости, значит деньги есть, мозг работает.

Самое забавное, что я его знаю. Я слушал его питч проекта „Помни.ру“ на Демо-дне в 2015 году во ФРИИ, и он меня поразил и запомнился. (Надеюсь все слова понятны)

Итог

Москва не только про суету и пробки. Это еще и про мощные головы, от которых перегревается нейросеть, моя точно. Мы делали по две записи в день и я прям подустал. Тем более, что между интервью пытался продавать мой любимый Клерк.Плюс. Посмотрите как там много хорошего за неделю.

В Москве пробежал 35 километров:

Всем участникам респект за диалоги, от которых не хочется зевать. А мне пора в дорогу дальше. Мир тесен. Особенно, когда ты его постоянно трекаешь.

