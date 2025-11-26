ЦОК КПК УСН 25.11 Мобильный
Борис Мальцев
Дайджест вайбкодеров: сожгли 708$ на вабкодинг за месяц

Основная идея была — сэкономить ресурс программистов и собрать боевую команду из молодых ИИ-инженеров, которые, используя ИИ, смогут быстро делать игры и тренажёры. Считаем, что получилось. На сегодня: мы уже превратили десять курсов в тренажёрные автоматы, обновили и вывели на бой кучу калькуляторов.

Теперь вайбкодеры — это ИИ-инженеры. Мы уже не просто «кодим по вайбу», а системно собираем продуктовые штуки с помощью ИИ, быстро и аккуратно. В команду добавился новый ИИ-инженер Дмитрий — добро пожаловать! Теперь команда: три специалиста и один руководитель. Работаем в Cursor, и это прям наш боевой экзоскелет.

Чуть про экономику вайба: вчера в режиме экономии (авторежим) за день сожгли $25 сверх подписки — вполне бодро. Сегодня же размах был шире: на всё ниже ушло $48,69.

Итак, дайджест вайбкодеров:

Что сделали

🎮 Вордл

Игра Вордл - отгадай загаданное слово! Ее сделали неделю назад, но хочется отметить, потому что ожидаемо набирает оброты. Пользователям нравится отгадывать новое слово каждый день. Это трудно и интересно.

🎓Курс «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам»

Полностью закрыли курс повышения квалификации тренажёрами — 2 штуки:

  1. Составление Бухгалтерского баланса. Используя данные оборотно-сальдовой ведомости за 2023 г., составьте Бухгалтерский баланс (по упрощенной форме).

  2. Отчет о финансовых результатах (упрощенная форма). Используя данные оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90 и 91, составьте отчет о финансовых результатах и рассчитайте чистую прибыль (убыток).

🔥 На бою калькулятор стоимости электроэнергии

Запустили инструмент: Калькулятор расчета электроэнергии

Рассчитайте стоимость потребления электроэнергии вашими приборами с учетом различных тарифных планов

🎓Курс «Профессия Главный бухгалтер»

Сделали 7 тренажёров (!) по курсу:
Семь — это прям мощно. Курс заметно «ожил» практикой.

🎓Курс «Учет в строительстве»

Добавили 1 тренажёр:

Тем у кого есть доступ, точно нужно заново пройти интерактивный урок.

Вопрос к маркетингу Клерка

Итого, на Клерке сейчас десть курсов повышения квалификации, где вместо практических домашних заданий интерактивные тренажеры И это очень круто выглядит:

  1. Бухгалтер маркетплейса 2026

  2. Девять новых ФСБУ 2025-2026

  3. Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

  4. Налог на прибыль-2025

  5. Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

  6. Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам

  7. Главный бухгалтер в торговле

  8. Главный бухгалтер на ОСНО

  9. Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

  10. Налоговый консультант

Теперь курсы нужно проходить просто для того, чтобы просто поиграться в тренажеры)

Ну и вопрос к отделу маркетинга? А как можно приобрести все эти тренажеры тем кто уже покупал курсы и у них закончился доступ к ним? Может быть нужно делать специальный тариф? @Дмитрий @Мария Еленевская, давайте что нибудь придумаем?

Что на подходе / в обсуждении

💬 «Калькулятор вариантов накопления на пенсию»

Идёт обсуждение выкладки калькулятора под новый курс про пенсию.
Формат и точку интеграции ещё допиливаем, но направление ясное.

🛠 Таблица лидеров

Продолжается починка-доделка: теперь один и тот же код таблицы лидеров открывает корректную таблицу для нужного тренажёра — в зависимости от страницы входа — и при этом больше не кладёт сайт.

Это из разряда «технически незаметно, но продуктово очень важно».

Итог дня

День вышел продуктивный и плотный: тренажёры закрывают курсы, инструменты выходят в прод, инфраструктура стабилизируется.

Цена вопроса сегодня — $48,69, зато результат виден сразу в продукте.

Дата публикации: 26.11.2025, 19:01

