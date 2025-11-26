Теперь вайбкодеры — это ИИ-инженеры. Мы уже не просто «кодим по вайбу», а системно собираем продуктовые штуки с помощью ИИ, быстро и аккуратно. В команду добавился новый ИИ-инженер Дмитрий — добро пожаловать! Теперь команда: три специалиста и один руководитель. Работаем в Cursor, и это прям наш боевой экзоскелет.

Чуть про экономику вайба: вчера в режиме экономии (авторежим) за день сожгли $25 сверх подписки — вполне бодро. Сегодня же размах был шире: на всё ниже ушло $48,69.

Итак, дайджест вайбкодеров: