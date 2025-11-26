Теперь вайбкодеры — это ИИ-инженеры. Мы уже не просто «кодим по вайбу», а системно собираем продуктовые штуки с помощью ИИ, быстро и аккуратно. В команду добавился новый ИИ-инженер Дмитрий — добро пожаловать! Теперь команда: три специалиста и один руководитель. Работаем в Cursor, и это прям наш боевой экзоскелет.
Чуть про экономику вайба: вчера в режиме экономии (авторежим) за день сожгли $25 сверх подписки — вполне бодро. Сегодня же размах был шире: на всё ниже ушло $48,69.
Итак, дайджест вайбкодеров:
Что сделали
🎮 Вордл
Игра Вордл - отгадай загаданное слово! Ее сделали неделю назад, но хочется отметить, потому что ожидаемо набирает оброты. Пользователям нравится отгадывать новое слово каждый день. Это трудно и интересно.
🎓Курс «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам»
Полностью закрыли курс повышения квалификации тренажёрами — 2 штуки:
Составление Бухгалтерского баланса. Используя данные оборотно-сальдовой ведомости за 2023 г., составьте Бухгалтерский баланс (по упрощенной форме).
Отчет о финансовых результатах (упрощенная форма). Используя данные оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90 и 91, составьте отчет о финансовых результатах и рассчитайте чистую прибыль (убыток).
🔥 На бою калькулятор стоимости электроэнергии
Запустили инструмент: Калькулятор расчета электроэнергии
Рассчитайте стоимость потребления электроэнергии вашими приборами с учетом различных тарифных планов
🎓Курс «Профессия Главный бухгалтер»
Сделали 7 тренажёров (!) по курсу:
https://www.klerk.ru/learn/event/50910/
Семь — это прям мощно. Курс заметно «ожил» практикой.
🎓Курс «Учет в строительстве»
Добавили 1 тренажёр:
Интерактивный урок: Бухгалтерские проводки. Сформируйте бухгалтерские проводки по всем операциям
Тем у кого есть доступ, точно нужно заново пройти интерактивный урок.
Вопрос к маркетингу Клерка
Итого, на Клерке сейчас десть курсов повышения квалификации, где вместо практических домашних заданий интерактивные тренажеры И это очень круто выглядит:
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Теперь курсы нужно проходить просто для того, чтобы просто поиграться в тренажеры)
Ну и вопрос к отделу маркетинга? А как можно приобрести все эти тренажеры тем кто уже покупал курсы и у них закончился доступ к ним? Может быть нужно делать специальный тариф? @Дмитрий @Мария Еленевская, давайте что нибудь придумаем?
Что на подходе / в обсуждении
💬 «Калькулятор вариантов накопления на пенсию»
Идёт обсуждение выкладки калькулятора под новый курс про пенсию.
Формат и точку интеграции ещё допиливаем, но направление ясное.
🛠 Таблица лидеров
Продолжается починка-доделка: теперь один и тот же код таблицы лидеров открывает корректную таблицу для нужного тренажёра — в зависимости от страницы входа — и при этом больше не кладёт сайт.
Это из разряда «технически незаметно, но продуктово очень важно».
Итог дня
День вышел продуктивный и плотный: тренажёры закрывают курсы, инструменты выходят в прод, инфраструктура стабилизируется.
Цена вопроса сегодня — $48,69, зато результат виден сразу в продукте.
