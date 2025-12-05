На Клерке появилась новая игра — «Кликер». Успели доделать к пятнице 🎉
И вот — успели!
Вайбкодеры ИИ-инженеры собрали новую игру «Кликер» и выкатили её на Клерке:
👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/
Это лёгкая, быстрая, смешная аркада, идеально подходящая для того, чтобы отпустить голову, но без риска оказаться в TikTok на два часа. Ни отчётов, ни НДС-кодов, ни «первички» — только цифры, монстры и клики.
И да, это та самая игра, где вы реально можете почувствовать себя сильнее после двух кликов. Какая ещё бухгалтерская магия работает так быстро?
Зачем мы это делаем
Мы давно экспериментируем с играми в экосистеме Клерка. Они дают:
переключение от рутины;
микропаузу мозгу между задачами;
соревновательность, которая работает лучше кофе;
а нам — возможность развивать новую студию интерактивов.
И вот — пополнение. Кликер. Минимум правил, максимум удовольствия.
Как играть — простыми словами
⚔️ Бой
Никаких хитростей:
Кликаешь по монстру — наносишь урон.
Чем больше у тебя героев-кликеров, тем сильнее удар.
DPS — автоматические удары в секунду, герои бьют сами.
Крит — шанс влепить тройной урон (те самые жёлтые цифры, от которых внутри тепло).
🧭 Зоны и боссы
Монстры идут волнами, и твоя цель — дойти до босса зоны.
Победил — открыл следующую зону.
Можно возвращаться назад фармить ресурсы, если хочется попроще.
🎁 Предметы и экипировка
Иногда монстры роняют артефакты. Они попадают в рюкзак.
Чтобы предмет работал — кликни на него, чтобы экипировать.
Одновременно активны четыре предмета.
🔨 Кузница
Собираешь 5 одинаковых предметов → объединяешь и получаешь улучшенную версию.
Система простая: копил → собрал → усилился.
🛒 Лавка
Покупай предметы за золото или продавай лишнее.
Ассортимент обновляется раз в час.
😴 Режим простоя
Если не кликать 10 секунд, игра сама включает ×2 к DPS.
Некоторые артефакты этот бонус усиливают.
То есть игра ещё и ценит умение ничего не делать. Бухгалтерский дзен.
В чем смысл?
Впервые игра на Клерке, где «ничего не делаешь» — и это плюс.
Клики дают дофамин быстрее, чем поступление по клиентскому счёту.
А чтобы всё работало, мы завезли артефакты, уровни, босса и прогрессию — всё как в больших играх, только без микротранзакций и багов в отчётности.
Попробуйте — это три минуты удовольствия
Переходите в игру, потестируйте, дайте нам обратную связь:
👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/
Пятница — день важных релизов.
Играйте, сравнивайте результаты, ищите артефакты и проверяйте, кто в отделе кликает быстрее всех.
Это чума, конечно )))
@Владислав Савушкин тебе нужно попробовать )))
Главное раскачивать DPS
Блин, я подумала, что там надо все время кликать на монстра и у меня теперь болит палец. Можно ли это считать травмой на производстве?)))