На Клерке появилась новая игра — «Кликер». Успели доделать к пятнице 🎉

Каждый раз, когда бухгалтеры в пятницу начинают мечтать о спокойствии, мы запускаем что-то такое, чтобы мечтали они уже о другом.

И вот — успели! Вайбкодеры ИИ-инженеры собрали новую игру «Кликер» и выкатили её на Клерке:

👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/

Это лёгкая, быстрая, смешная аркада, идеально подходящая для того, чтобы отпустить голову, но без риска оказаться в TikTok на два часа. Ни отчётов, ни НДС-кодов, ни «первички» — только цифры, монстры и клики.

И да, это та самая игра, где вы реально можете почувствовать себя сильнее после двух кликов. Какая ещё бухгалтерская магия работает так быстро?

Зачем мы это делаем

Мы давно экспериментируем с играми в экосистеме Клерка. Они дают:

переключение от рутины;

микропаузу мозгу между задачами;

соревновательность, которая работает лучше кофе;

а нам — возможность развивать новую студию интерактивов.

И вот — пополнение. Кликер. Минимум правил, максимум удовольствия.

Как играть — простыми словами

⚔️ Бой Никаких хитростей: Кликаешь по монстру — наносишь урон.

Чем больше у тебя героев-кликеров, тем сильнее удар.

DPS — автоматические удары в секунду, герои бьют сами.

Крит — шанс влепить тройной урон (те самые жёлтые цифры, от которых внутри тепло). 🧭 Зоны и боссы Монстры идут волнами, и твоя цель — дойти до босса зоны.

Победил — открыл следующую зону.

Можно возвращаться назад фармить ресурсы, если хочется попроще. 🎁 Предметы и экипировка Иногда монстры роняют артефакты. Они попадают в рюкзак.

Чтобы предмет работал — кликни на него, чтобы экипировать.

Одновременно активны четыре предмета. 🔨 Кузница Собираешь 5 одинаковых предметов → объединяешь и получаешь улучшенную версию.

Система простая: копил → собрал → усилился. 🛒 Лавка Покупай предметы за золото или продавай лишнее.

Ассортимент обновляется раз в час. 😴 Режим простоя Если не кликать 10 секунд, игра сама включает ×2 к DPS.

Некоторые артефакты этот бонус усиливают.

То есть игра ещё и ценит умение ничего не делать. Бухгалтерский дзен.

В чем смысл?

Впервые игра на Клерке, где «ничего не делаешь» — и это плюс.

Клики дают дофамин быстрее, чем поступление по клиентскому счёту.

А чтобы всё работало, мы завезли артефакты, уровни, босса и прогрессию — всё как в больших играх, только без микротранзакций и багов в отчётности.

Попробуйте — это три минуты удовольствия

Переходите в игру, потестируйте, дайте нам обратную связь:

👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/

Пятница — день важных релизов.

Играйте, сравнивайте результаты, ищите артефакты и проверяйте, кто в отделе кликает быстрее всех.