Борис Мальцев

На Клерке появилась новая игра — «Кликер». Успели доделать к пятнице 🎉

Каждый раз, когда бухгалтеры в пятницу начинают мечтать о спокойствии, мы запускаем что-то такое, чтобы мечтали они уже о другом.
И вот — успели! Вайбкодеры ИИ-инженеры собрали новую игру «Кликер» и выкатили её на Клерке:
👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/

Это лёгкая, быстрая, смешная аркада, идеально подходящая для того, чтобы отпустить голову, но без риска оказаться в TikTok на два часа. Ни отчётов, ни НДС-кодов, ни «первички» — только цифры, монстры и клики.

И да, это та самая игра, где вы реально можете почувствовать себя сильнее после двух кликов. Какая ещё бухгалтерская магия работает так быстро?

Зачем мы это делаем

Мы давно экспериментируем с играми в экосистеме Клерка. Они дают:

  • переключение от рутины;

  • микропаузу мозгу между задачами;

  • соревновательность, которая работает лучше кофе;

  • а нам — возможность развивать новую студию интерактивов.

И вот — пополнение. Кликер. Минимум правил, максимум удовольствия.

Как играть — простыми словами

⚔️ Бой

Никаких хитростей:

  • Кликаешь по монстру — наносишь урон.

  • Чем больше у тебя героев-кликеров, тем сильнее удар.

  • DPS — автоматические удары в секунду, герои бьют сами.

  • Крит — шанс влепить тройной урон (те самые жёлтые цифры, от которых внутри тепло).

🧭 Зоны и боссы

Монстры идут волнами, и твоя цель — дойти до босса зоны.
Победил — открыл следующую зону.
Можно возвращаться назад фармить ресурсы, если хочется попроще.

🎁 Предметы и экипировка

Иногда монстры роняют артефакты. Они попадают в рюкзак.
Чтобы предмет работал — кликни на него, чтобы экипировать.
Одновременно активны четыре предмета.

🔨 Кузница

Собираешь 5 одинаковых предметов → объединяешь и получаешь улучшенную версию.
Система простая: копил → собрал → усилился.

🛒 Лавка

Покупай предметы за золото или продавай лишнее.
Ассортимент обновляется раз в час.

😴 Режим простоя

Если не кликать 10 секунд, игра сама включает ×2 к DPS.
Некоторые артефакты этот бонус усиливают.
То есть игра ещё и ценит умение ничего не делать. Бухгалтерский дзен.

В чем смысл?

  • Впервые игра на Клерке, где «ничего не делаешь» — и это плюс.

  • Клики дают дофамин быстрее, чем поступление по клиентскому счёту.

  • А чтобы всё работало, мы завезли артефакты, уровни, босса и прогрессию — всё как в больших играх, только без микротранзакций и багов в отчётности.

Попробуйте — это три минуты удовольствия

Переходите в игру, потестируйте, дайте нам обратную связь:
👉 https://www.klerk.ru/game/clicker/

Пятница — день важных релизов.

Играйте, сравнивайте результаты, ищите артефакты и проверяйте, кто в отделе кликает быстрее всех.

Дата публикации: 05.12.2025, 16:38

Борис Мальцев

Комментарии

3
