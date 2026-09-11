Задача: Сделать Клерк первоисточником новостей и смыслов. Done

В августе редакция Клерка выпустила 211 эксклюзивов — в январе их было четыре. Цель по цитируемости тоже выполнена: мы на 15-м месте среди финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии. Рассказываю, как вопросы читателей, ответы ведомств и разговоры с предпринимателями превращаются в наши собственные новости.

На стратсессии в Таиланде мы поставили редакции цель: сделать Клерк первоисточником новостей и смыслов. Хотелось, чтобы за новой информацией приходили к нам, наши журналисты сами находили темы, задавали вопросы и получали ответы, на которые потом ссылаются другие.

Чтобы у этой задачи был измеримый результат, записали подцель: занять 15-е место в топ-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли по версии Медиалогии. Этот пункт выполнен: по итогам II квартала 2026 года Клерк на 15-м месте. Вот рейтинг.

Теперь можно подвести предварительные итоги и посмотреть, что происходит внутри редакции.

В январе у нас было четыре эксклюзива, в апреле — 52, в июне — 107, в июле — 116, а в августе уже 211. Всего за восемь месяцев — 642 эксклюзивных материала. Август дал почти треть этого количества.

За этими цифрами довольно понятная работа. Например, редакция отправила запрос в Центробанк и получила разъяснение об оформлении возврата товаров, оплаченных цифровыми рублями. Бухгалтеру предстоит с этим работать, у него возникает вопрос — мы идём с ним прямо в ЦБ. Гордимся!

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин прокомментировал Клерку рост просроченной задолженности бизнеса. Казначейство ответило редакции на вопрос о задержках оплаты госконтрактов. Так в публикации появляется информация, которую журналист получил сам. Гордимся!

При этом хороший материал вполне может вырасти из обычного вопроса нашего читателя. Кадровику нужно обновить сведения о военнообязанных сотрудниках, и он спрашивает, требуется ли отдельное согласие на обработку персональных данных. Эксперт Клерка отвечает, редакция видит, что ситуация знакома многим, и делает новость. У этого материала — 10 тысяч открытий.

Мне этот пример особенно нравится: человек пришёл решить свою задачу, а его вопрос оказался полезен тысячам людей.

Со «смыслами» в нашей цели тоже всё довольно практично. Когда выходит новость об экономических реформах, хочется разобраться, что они могут изменить для бизнеса. Поэтому редакция обсуждает доступность капитала с советником Ассоциации корпоративных казначеев Алексеем Вересовым. А когда меняются условия семейной ипотеки — спрашивает главного аналитика Циана Алексея Попова, что будет со спросом и ценами на жильё.

Источников для такой работы у нас много. Это консультации, методологи Школы, эксперты Клерка и Клерк.Системы. Это партнёры, банки и другие компании, которые ведут у нас блоги, авторы Трибуны. У редакции есть собственная база контактов, и мы расширяем её, в том числе за счёт ведомств и министерств.

Отдельный источник — наши опросы на сайте и в соцсетях, где можно собрать много ответов и увидеть, с чем сталкиваются бухгалтеры и предприниматели. Плюс конференции, вебинары и интервью: люди рассказывают о своей работе, задают вопросы, делятся опытом, из которого получаются самостоятельные публикации.

Мой «Тот ещё разговор» тоже участвует. Например, из интервью с основателем Frontside Александром Дмитриевым вышла новость о том, как компания полтора года выходила из-под контроля иностранного собственника. В большом разговоре такие истории легко пропустить, а для другого предпринимателя этот опыт может оказаться самым интересным во всём выпуске.

Для меня здесь главный результат — редакция всё активнее использует то, что мы годами собирали вокруг Клерка: людей, их знания, вопросы и опыт. Из этого ежедневно появляются собственные новости.

В заголовке я написал Done, потому что хочется зафиксировать результат и поблагодарить редакцию. Цель по рейтингу выполнена, количество эксклюзивов выросло. Теперь хочется, чтобы за ответом на вопрос «а что это значит для моей работы?» люди всё чаще шли сразу на Клерк.