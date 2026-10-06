УСН до 518 миллионов и кадровые документы в MAX: главное для бизнеса за 5 октября

Соревнуюсь с редакцией Клерка, кто быстрее принесёт новости. Рассчитываю на полную поддержку читателей — редакция-то большая, а у меня один Альберт. Этот выпуск целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник.