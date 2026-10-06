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Борис Мальцев
Экономика России
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УСН до 518 миллионов и кадровые документы в MAX: главное для бизнеса за 5 октября

Соревнуюсь с редакцией Клерка, кто быстрее принесёт новости. Рассчитываю на полную поддержку читателей — редакция-то большая, а у меня один Альберт. Этот выпуск целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник.

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🥇 Золото — 4 120,60 $ за унцию.
🛢️ Brent — 100,46 $ за баррель.
💵 Доллар — 84,9309 ₽, курс ЦБ.
💶 Евро — 95,3349 ₽, курс ЦБ.
₿ Биткоин — 85 521,70 $.

Главные новости экономики за 5 октября для владельцев бизнеса и бухгалтеров — коротко, чтобы прочитать на бегу. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное.

УСН расширяют

Лимит доходов на 2027 год предлагают поднять до 518,85 млн рублей. Порог для НДС 5% — до 288,25 млн. Пока это проект.

UniCredit разрешили разделить российский банк

Президент одобрил реорганизацию и сделки с акциями. Продажа пока не завершена.

Минфин закупит валюту и золото на 279 млрд рублей

Покупки начнутся 7 октября: по 12,7 млрд в день.

Кадровые документы хотят отправлять через MAX

Минтруд предлагает разрешить это с марта 2027 года. Пока проект, обязательного перехода нет.

За маркировкой усилят контроль

С 13 октября добавят 18 индикаторов риска для проверок торговли, в том числе пивом, напитками и БАДами.

«Русал» отбился от предупреждения ФАС

Суд отменил предупреждение о ценах на алюминий. ФАС готовит обжалование.

И немного про Клерк

Вышло интервью со мной у Миши Фадеева. Поговорили о том, как я строю Клерк уже 25 лет. Смотреть интервью.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 232 подписчика8 446 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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