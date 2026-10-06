УСН до 518 миллионов и кадровые документы в MAX: главное для бизнеса за 5 октября

🥇 Золото — 4 120,60 $ за унцию.
🛢️ Brent — 100,46 $ за баррель.
💵 Доллар — 84,9309 ₽, курс ЦБ.
💶 Евро — 95,3349 ₽, курс ЦБ.
₿ Биткоин — 85 521,70 $.
Главные новости экономики за 5 октября для владельцев бизнеса и бухгалтеров — коротко, чтобы прочитать на бегу. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное.
УСН расширяют
Лимит доходов на 2027 год предлагают поднять до 518,85 млн рублей. Порог для НДС 5% — до 288,25 млн. Пока это проект.
UniCredit разрешили разделить российский банк
Президент одобрил реорганизацию и сделки с акциями. Продажа пока не завершена.
Минфин закупит валюту и золото на 279 млрд рублей
Покупки начнутся 7 октября: по 12,7 млрд в день.
Кадровые документы хотят отправлять через MAX
Минтруд предлагает разрешить это с марта 2027 года. Пока проект, обязательного перехода нет.
За маркировкой усилят контроль
С 13 октября добавят 18 индикаторов риска для проверок торговли, в том числе пивом, напитками и БАДами.
«Русал» отбился от предупреждения ФАС
Суд отменил предупреждение о ценах на алюминий. ФАС готовит обжалование.
И немного про Клерк
Вышло интервью со мной у Миши Фадеева. Поговорили о том, как я строю Клерк уже 25 лет. Смотреть интервью.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.