Лимит доходов для УСН повысят до 518,85 млн рублей: новые коэффициенты-дефляторы на 2027 год

Минэкономразвития подготовило коэффициенты-дефляторы на 2027 год. Они повлияют на лимиты по УСН и размеры платежей по нескольким налогам и сборам.

Коэффициент-дефлятор для УСН в 2027 году предложили установить на уровне 1,153, следует из проекта приказа Минэкономразвития.

С учетом коэффициента предельный доход для применения УСН составит 518,85 млн рублей, а лимит остаточной стоимости основных средств — 230,6 млн рублей. Применять ставку НДС 5% можно будет при доходах до 288,25 млн рублей.

Для ПСН коэффициент составит 1,325, для НДФЛ — 3,006, для торгового сбора — 2,290. Коэффициент для водного налога установят на уровне 1,153, для налога на дополнительный доход — 1,608.

При расчете сбора за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов планируют применять коэффициент 1,251. Все предложенные значения выше коэффициентов, установленных на текущий год.

Рост коэффициентов может увеличить налоговые платежи. При прочих равных условиях НДД и фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в 2027 году вырастут на 5,7-5,8%.