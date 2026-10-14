ФНС признала сбой на АУСН: главное за 13 октября

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Коротко о главном за 13 октября для владельцев компаний и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале «Борис Мальцев».
У компаний появились ошибочные суммы НДФЛ, списания с ЕНС и пени. Налоговая сообщила о техническом сбое и пообещала перерасчёт, но срок исправления не назвала.
Минтранс подтвердил такой порядок на время сбоя для клиентов ИС ЭПД «Калуга Астрал». Полное восстановление сервисов пока не подтверждено.
Корпорация МСП довела банкам 42 млрд рублей поручительств на IV квартал под не менее 84 млрд рублей кредитов. Бесплатное поручительство покрывает до половины кредита; решение о выдаче принимает банк.
Если трудовой договор обещает такую выплату, работодатель должен исполнить условие. Нового обязательного пособия для всех увольняющихся решение не вводит.
Это касается «Супер сплита» и кредитов «Яндекса». Если пени уже начислены, компания предлагает обратиться в поддержку.
При действующем взыскании ФНС внесённые на счёт собственные деньги могут сначала уйти на налоговую задолженность. Погашение кредита при этом может сорваться, с процентами и просрочкой.
Речь о льготных кредитах продавцам, чьи товары пострадали на складах РВБ. По данным Корпорации МСП, ставка по программе составляет ключевую плюс 3 процентных пункта.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.