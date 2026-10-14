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Борис Мальцев
Обзоры для бухгалтера
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ФНС признала сбой на АУСН: главное за 13 октября

Продолжаю гонку с редакцией: у Альберта вместо утреннего кофе заряд новостей. Этот обзор целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник.

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Коротко о главном за 13 октября для владельцев компаний и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале «Борис Мальцев».

ФНС признала лишние начисления на АУСН

У компаний появились ошибочные суммы НДФЛ, списания с ЕНС и пени. Налоговая сообщила о техническом сбое и пообещала перерасчёт, но срок исправления не назвала.

Перевозочные документы разрешили оформить на бумаге

Минтранс подтвердил такой порядок на время сбоя для клиентов ИС ЭПД «Калуга Астрал». Полное восстановление сервисов пока не подтверждено.

Бизнесу без достаточного залога открыли новые кредитные лимиты

Корпорация МСП довела банкам 42 млрд рублей поручительств на IV квартал под не менее 84 млрд рублей кредитов. Бесплатное поручительство покрывает до половины кредита; решение о выдаче принимает банк.

КС защитил договорное пособие при увольнении по собственному желанию

Если трудовой договор обещает такую выплату, работодатель должен исполнить условие. Нового обязательного пособия для всех увольняющихся решение не вводит.

Яндекс обещал не считать просрочкой платежи за дни сбоя

Это касается «Супер сплита» и кредитов «Яндекса». Если пени уже начислены, компания предлагает обратиться в поддержку.

Пополнил кредитку, а долг банку остался

При действующем взыскании ФНС внесённые на счёт собственные деньги могут сначала уйти на налоговую задолженность. Погашение кредита при этом может сорваться, с процентами и просрочкой.

Пострадавшим селлерам Wildberries выдали 1,15 млрд рублей

Речь о льготных кредитах продавцам, чьи товары пострадали на складах РВБ. По данным Корпорации МСП, ставка по программе составляет ключевую плюс 3 процентных пункта.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 223 подписчика8 455 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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