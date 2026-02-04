Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за декабрь 2025

Рассматриваются наиболее интересные выводы в практике Московского судебного округа
Общие вопросы
Постановление от 29 декабря 2025 г. № А41-114978/2024 (ИП Лис Михаил Иванович) –
Суд согласился, что исходя из пункта 9.2 статьи 76 НК РФ проценты за блокировку начисляются на всю сумму денежных средств, находившихся на счете в период блокировки. Базой для расчета процентов является остаток денежных средств на счете, доступ к которым был ограничен по решению налогового органа. При этом остаток денежных средств на ЕНС не может учитываться при исчислении процентов, поскольку данные денежные средства не находились на расчетных счетах заявителя, заблокированных налоговым органом на основании решений
Постановление от 2 декабря 2025 г. № А40-229512/2024 (МК ЭнергоСпецСтрой) –
Обращение в суд с заявлением об установлении юридического факта - признании уважительными причин пропуска срока на подачу уточненных налоговых деклараций и о восстановлении срока на подачу уточненных налоговых деклараций, которые не были поданы в налоговый орган в порядке статьи 81 НК РФ, не соответствует положениям статей 218, 219 АПК РФ. Поскольку юридический факт устанавливается в отношении уже состоявшегося события (обстоятельства), имеющего юридическое значение, а в данном случае уточненные налоговые декларации с суммами налога к уменьшению обществом в налоговый орган не подавались, юридический факт, который просит установить общество, а именно пропуск срока на подачу налоговой декларации по уважительной причине, как таковой отсутствует.
Постановление от 1 декабря 2025 г. № А40-202511/2024 (ИП Романов) +
Требования об уплате задолженности за 2019 год должны были быть выставлены не позднее 02.03.2021, однако в настоящем случае сформированы по состоянию на 12.04.2021, то есть даже если принять во внимание незначительный пропуск срока и установление налоговым органом срока исполнения до 31.05.2021, то в отсутствие вынесенного решения о взыскании за счет денежных средств до 02.08.2021 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ) с заявлением о взыскании данной задолженности в судебном порядке надлежало обратиться не позднее 30.11.2021 (п. 5 ст. 6.1 НК РФ), однако иск подан 31.03.2022.
Налоговый контроль
Постановление от 23 декабря 2025 г. № А40-32593/2025 (Санам Про) –
Суд первой инстанции признал вынесенное налоговым органом решение о проведении выездной налоговой проверки недействительным, поскольку на момент его вынесения общество соответствовало всем необходимым критериям, установленным постановления Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 "О мерах поддержки мобилизованных лиц", а именно на момент принятия инспекцией решения В.Н. Бобров, являющийся единственным учредителем и руководителем общества, был призван на военную службу по мобилизации и направлен на прохождение военной службы в ВС РФ.
Апелляционный и кассационный суды пришли к выводу об отмене решения суда и отказу в удовлетворении заявленных требований, исходя из документального подтверждения того, что В.Н. Бобров не имеет и не имел никакого отношения к деятельности общества, свое участием в ней отрицает. Учредителем и руководителем общества В.Н. Бобров стал в ходе прохождения военной службы в ВС РФ, будучи уже мобилизованным. Таким образом, суд посчитал решение, вынесенное налоговым органом в отношении общества, законным.
Налоговые новости за декабрь 2025
Налоговые новости за декабрь 2025
Налоговая ответственность
Постановление от 25 декабря 2025 г. № А40-50574/2025 (Завод специального машиностроения) –
Добросовестное поведение является нормальным поведением участника хозяйственной деятельности и не может расцениваться как исключительное обстоятельство. Положительная деловая репутация заявителя не относится к смягчающим ответственность обстоятельствам, поскольку данное обстоятельство не характеризует налогоплательщика применительно к выявленным Инспекцией налоговым правонарушениям и не может влиять на установленную законодательством о налогах и сборах обязанность по уплате налогов.
Тяжелое финансовое положение коммерческой организации - налогоплательщика, в котором оно оказалась в результате осуществления предпринимательской деятельности, само по себе не является смягчающим ответственность обстоятельством, на основании того, что налогоплательщик является коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, которая в силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли. Кроме того, доводы о тяжелом финансовом положении налогоплательщика должны иметь документальное подтверждение, что в рассматриваемом случае отсутствует. В материалы дела заявителем не представлены доказательства тяжелого материального положения, доказательства, свидетельствующие о возможном наступлении значительных убытков и полной остановки деятельности налогоплательщика. Заявленные доводы основаны на предположениях.
Постановление от 11 декабря 2025 г. № А40-40563/2024 (МЕТАЛЛСЕРВИС-ГРУПП) –
НК РФ не содержит запрета на выставление требования о предоставлении документов (информации) в случае, когда по ранее выставленному требованию документы не представлены. Таким образом, каждый отказ от представления документов (информации) на выставленное инспекцией требование является самостоятельным составом налогового правонарушения.
Налогоплательщику не даны полномочия для проверки оснований направления налоговым органом требования о необходимости представления документов, оценки целесообразности истребования конкретного документа и (или) информации, содержащих сведения, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика. Не ограничен и круг лиц, у которых данные документы (информация) могут быть истребованы. Относимость истребуемых документов к проверяемому периоду и их оценка находятся в компетенции налогового органа, осуществляющего проверку. Из Налогового кодекса не следует, что инспекция обязана обосновывать связь истребуемых документов с проводимой налоговой проверкой, достаточно указания в требовании на данное обстоятельство. Из положений статьи 93.1 НК РФ также не следует, что у налогоплательщика есть право отказать в предоставлении документов, поскольку предъявленное требование представляется ему необоснованным. Закон не предоставил налогоплательщику полномочий для проверки оснований направления налоговым органом требования об истребовании документов.
Совершение налогового правонарушения впервые не может служить обстоятельством, смягчающим ответственность, поскольку на основании п. 2 ст. 112 НК РФ повторность аналогичного правонарушения рассматривается как обстоятельство, отягчающее ответственность; при таких условиях отсутствие отягчающего обстоятельства само по себе не признается обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения. Общество не представило документальное подтверждение тяжелого финансового положения, а также влияния на его хозяйственную деятельность сложившейся экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции или действиями иностранных государств.
НДС
Постановление от 1 декабря 2025 г. № А41-101380/2022 (Строительная компания "Надежда") –
Признавая обоснованными выводы налогового органа, суды исходили из того, общество при изменении стоимости, объема и перечня выполненных работ, обязано выставить в адрес ООО "Гипрострой" корректировочные счета-фактуры на основании подписанных обеими сторонами корректировочными актами о приемке выполненных работ, при этом сумма по НДС скорректирована обществом на основании исправленных счетов-фактур, датированных 01.10.2020 с аннулированием ранее выставленных; стоимость работ в представленных обществом корректировочных актах не соответствует стоимости выполненных работ в исправленных счетах-фактурах; при анализе актов о приемке выполненных работ, представленных ООО "ОСК 1520", установлено, что все работы, отраженные в актах о приемке выполненных работ между ООО "Гипрострой" и ООО "СК "Надежда", приняты ООО "ОСК 15202 в полном объеме, что подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ; общество "Гипрострой" в книге покупок за 2 квартал 2018 года не скорректировало свои налоговые обязательства по взаимоотношениям с ООО "СК "Надежда", согласно исправленным счетам-фактурам; источник для возмещения налога на добавленную стоимость в бюджете не сформирован.
Налог на прибыль
Постановление от 12 декабря 2025 г. № А40-273571/2024 (Национальный банк "Траст") –
Суды обеих инстанций исходили из того, что реализация залогового недвижимого имущества в пользу Банка осуществлена не в результате предпринимательской деятельности иностранной компании "Уиллоу Ривер Рашн Хаузинг Девелопментс Лтд", не через обособленное подразделение (филиал) компании, а принудительно в рамках исполнительного производства в результате неисполнения компанией кредитных договоров от 01.12.2010 и от 17.12.2010, должником по которым является компания, то есть переход права собственности к Банку от должника произведен путем обращения взыскания по исполнительному производству на объекты недвижимости, что подтверждается актами о передаче нереализованного имущества должника взыскателю; денежные средства были предоставлены Банком именно компании (головному подразделению, а не российскому обособленному подразделению), и имущество было передано во исполнение обязательств компании; в постановлениях судебных приставов о передаче нереализованного в принудительном порядке имущества должника взыскателю и актах о передаче нереализованного имущества должника взыскателю в качестве должника (собственника), указана компания; Банку как налоговому агенту компания не представляла уведомление о том, что выплачиваемый доход относится именно к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации; компания не определяла реализацию спорного имущества через филиал и, как следствие, филиал не отражал спорный доход в своей отчетности и не включал в свою налогооблагаемую базу.
Таким образом, поскольку собственником спорного имущества и должником по кредитным договорам является компания, а также учитывая положения пунктов 1, 1.1, 6 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации, суды обеих инстанций пришли к выводу, что Банк в качестве налогового агента обязан был исчислить, удержать и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога с дохода от операций по передаче Банку объектов недвижимого имущества компании.
Практика Конституционного Суда за 2024
Практика Конституционного Суда за 2024
Земельный налог
Постановление от 16 декабря 2025 г. № А40-151075/2024 (МГТУ имени Н.Э. Баумана) +
Отсутствие в ЕГРН данных о том, что спорный земельный участок является ограниченным в обороте в целях использования для нужд обороны и безопасности, само по себе не исключает применение льготной ставки земельного налога 0,3%, если иными доказательствами подтверждено его использование в соответствующих целях и соответствующее ограничение участка в обороте. Суд учитывает, что поскольку право постоянного (бессрочного) пользования представляет собой ограниченное вещное право, которым может обладать только закрытый перечень субъектов, включающий государственные учреждения, к числу которых относится и Университет, особенностью данного права является его необоротоспособность: землевладельцы, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, лишены возможности распоряжения ими, что как раз и свидетельствует о наличии ограничений в обороте рассматриваемого земельного участка.
Постановление от 2 декабря 2025 г. № А41-108521/2024 (Ваир) –
Ссылки заявителя жалобы на то, что суд пришел к необоснованному выводу о том, что заявителем на протяжении длительного периода времени не предпринимались меры для пересмотра ошибочной кадастровой стоимости земельного участка, подлежат отклонению, поскольку судом указано на то, что у общества имелась возможность оспорить установленную кадастровую стоимость земельного участка, начиная с ее установления Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 N 15ВР-1633. Между тем общество начало предпринимать действия по такому оспариванию только с декабря 2022 года. При этом обращение обществом с требованием о возврате излишне уплаченного налога имело место по истечении трехлетнего срока на такое обращение.
То обстоятельство, что уточненная налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год не могла быть подана ранее момента внесения в ЕГРН исправленных сведений о размере кадастровой стоимости земельного участка, принимается судом во внимание, однако, не свидетельствует о том, что такой срок мог быть нарушен заявителем в случае начала осуществления им процедуры по изменению вида разрешенного использования земельного участка, а впоследствии изменения кадастровой его стоимости сразу же после того, как общество узнало о стоимости ее установления Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 N 15ВР-1633. Указания заявителя на то, что срок обращения с заявлением об исправлении ошибки, допущенной при проведении кадастровой оценки, установлен N 237-ФЗ в 5 лет, подлежат отклонению, поскольку данными нормами определяется именно срок для подачи соответствующего заявления, а не для подачи заявления о возврате излишне уплаченной суммы налога.
УСН
Постановление от 8 декабря 2025 г. № А41-973/2025 (ИП Мехтиев) –
Заявитель получил право на приобретение спорного имущества в связи с наличием у него статуса индивидуального предпринимателя и будучи включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем, сам факт обладания данным имуществом заявителем свидетельствует об использовании его в предпринимательской деятельности в качестве актива, рассчитывая на получение прибыли от их реализации.
Вопросы налоговой выгоды
Постановление от 12 декабря 2025 г. № А40-267390/2024 (контролирующие лица ООО "Елена Фурс") –
Налоговая схема состояла в том, чтобы не декларировать для целей налогообложения выручку, получаемую от реализации собственного товара, а с помощью недействительных сделок создавать условия, при которых обязанность по уплате налогов возникает у подконтрольных ему лиц (ИП), находящихся на специальных налоговых режимах, которыми в свою очередь указанная обязанность не выполнена.
Постановление от 11 декабря 2025 г. № А41-50902/2024 (МКЗ) –
Ссылки Общества на произвольную переоценку судами его хозяйственных решений и деловых целей, неучет политической ситуации, угрозы применения санкций, вынужденного характера взаимодействия со спорными поставщиками, подлежат отклонению как необоснованные и не подтвержденные материалами дела, поскольку именно существенно завышенный размер наценки на товар, вывод части денежных средств из-под налогообложения за счет включения в цепочку поставщиков ООО "СитиТаун" и ООО "ИнтерСтрой" и операций, факт поставки по которым не подтвержден, послужили основанием для корректировки налоговых обязательств Общества.
ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024
ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024
События за февраль 2026
Отмена пошлины на детей, месть Трампа, НДФЛ по заемным бумагам - ссылка
