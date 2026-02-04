Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за декабрь 2025

Общие вопросы

Постановление от 29 декабря 2025 г. № А41-114978/2024 (ИП Лис Михаил Иванович)

Суд согласился, что исходя из пункта 9.2 статьи 76 НК РФ проценты за блокировку начисляются на всю сумму денежных средств, находившихся на счете в период блокировки. Базой для расчета процентов является остаток денежных средств на счете, доступ к которым был ограничен по решению налогового органа. При этом остаток денежных средств на ЕНС не может учитываться при исчислении процентов, поскольку данные денежные средства не находились на расчетных счетах заявителя, заблокированных налоговым органом на основании решений

Постановление от 2 декабря 2025 г. № А40-229512/2024 (МК ЭнергоСпецСтрой) –

Обращение в суд с заявлением об установлении юридического факта - признании уважительными причин пропуска срока на подачу уточненных налоговых деклараций и о восстановлении срока на подачу уточненных налоговых деклараций, которые не были поданы в налоговый орган в порядке статьи 81 НК РФ, не соответствует положениям статей 218, 219 АПК РФ. Поскольку юридический факт устанавливается в отношении уже состоявшегося события (обстоятельства), имеющего юридическое значение, а в данном случае уточненные налоговые декларации с суммами налога к уменьшению обществом в налоговый орган не подавались, юридический факт, который просит установить общество, а именно пропуск срока на подачу налоговой декларации по уважительной причине, как таковой отсутствует.

Постановление от 1 декабря 2025 г. № А40-202511/2024 (ИП Романов) +

Требования об уплате задолженности за 2019 год должны были быть выставлены не позднее 02.03.2021, однако в настоящем случае сформированы по состоянию на 12.04.2021, то есть даже если принять во внимание незначительный пропуск срока и установление налоговым органом срока исполнения до 31.05.2021, то в отсутствие вынесенного решения о взыскании за счет денежных средств до 02.08.2021 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ) с заявлением о взыскании данной задолженности в судебном порядке надлежало обратиться не позднее 30.11.2021 (п. 5 ст. 6.1 НК РФ), однако иск подан 31.03.2022.