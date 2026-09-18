Топ-4 судебных акта Верховного Суда по налогам за август 2026

Выборы выборами, а обзор в конце недели вынь да положь Рассматриваются интересные дела в Верховном Суде ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

НДС при зарубежном банкротстве

Верховный Суд разбирался с уплатой НДС при банкротстве иностранного владельца имущества. Так, имущество обанкротившейся в Беларуси организации было реализовано в рамках местных процедур и ввозилось в Россию. Покупатель полагал, что уплачивать НДС не нужно, так как есть прямая норма, освобождающая от налога реализацию имущества банкрота. Эта позиция была поддержана нижестоящими судами. Однако Верховный Суд с таким подходом не согласился. Было отмечено, что спорная норма касается банкротства в соответствии с российским законодательством и не применяется, если банкротство было осуществлено на основании права иностранного государства – пусть даже речь идет о братской Беларуси (Определение от 24.08.2026 № 301-ЭС26-3071).

Судебная пошлина для сидельцев

Когда ты в исправительной колонии и у тебя на счете 12 рублей 77 копеек – особо не пошикуешь. В том числе не оплатишь судебную пошлину, если захотелось посудиться. Но когда очень надо, можно подать ходатайство об освобождении от пошлины. Правда, нижестоящие суды могут не проникнуться бедностью сидельца и отклонить ходатайство. Тогда нужно идти в Верховный Суд. Собственно, такое дело и оказалось на столе Судьи Верховного Суда, который указал, что при указанном уровне дохода гражданина следовало освобождать от уплаты пошлины (Кассационное определение от 13 июля 2026 г. № 15-КАД26-1-К1).

Госпошлина заключенных

Продолжается поток разъяснений Верховного Суда об особенностях уплаты судебной пошлины лицами, лишенными свободы. Так, в одном из дел Суд посчитал необоснованным отказ в освобождении от госпошлины, поскольку лицо в СИЗО и исправительной колонии к оплачиваемому труду не привлекалось и не имело источника дохода, который позволил бы оплатить пошлину (Кассационное определение от 2 июля 2026 г. № 78-КАД26-10-К3). В другом деле было вновь указано, что если заключенным подается ходатайство об освобождении от госпошлины и отсутствуют основания для его удовлетворения, то нельзя принимать решение об отсрочке по уплате, поскольку у судов нет полномочий по выходу за пределы ходатайства (Кассационное определение от 30 июня 2026 г. № 16-КАД26-9-К4). К слову, сейчас Верховный Суд завален похожими делами. Налоговые новости за август 2026 (видео) Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

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