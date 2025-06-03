Как отдыхаем и работаем в июне 2025 года

Согласно требованиям законодательства, если нерабочий праздничный день совпадает с обычным выходным, то выходной переносится на ближайший следующий рабочий день (ст. 112 ТК), за исключением отдельных ситуаций, описанных в законе.
Для более эффективного использования праздничных и выходных дней Правительство вправе переносить выходные на другие даты. Так, постановлением Правительства от 04.10.2024 № 1335 выходной с субботы 8 марта перенесен на пятницу 13 июня. Это соответствует нормам трудового законодательства о еженедельном непрерывном отдыхе продолжительностью не менее 42 часов.
В июне праздничным днем является 12 июня — День России. Он был утвержден как нерабочий день еще в 1991 году. С учетом переноса, предусмотренного постановлением № 1335, отдыхать будем с 12 по 15 июня. 11 июня — предпраздничный рабочий день, продолжительность которого сокращается на один час.
Всего в июне 2025 года 19 рабочих и 11 выходных (включая праздничные) дней. Обратите внимание, что в некоторых регионах могут действовать дополнительные праздничные нерабочие дни, установленные местными законами.
Кто работает в праздничные дни
Работать в праздничные и выходные дни обязаны только сотрудники непрерывно действующих организаций (письмо Минтруда от 27.03.2020 №14-4/10/П-2741). К таким организациям относятся:
продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости;
аптеки, больницы и другие медучреждения;
предприятия топливно-энергетической отрасли;
производства продуктов питания и базовых товаров;
компании в сфере связи и ИТ;
почтовые отделения;
организации, выполняющие срочные разгрузочные и погрузочные работы;
предприятия ЖКХ;
дорожные службы;
компании, занятые строительством и эксплуатацией дорог, мостов и тоннелей.
Работодатели могут по согласованию с работниками определить, кто из сотрудников необходим в эти дни для обеспечения непрерывного производства. Других работников можно привлекать к труду в праздники и выходные только с их письменного согласия, и лишь в ситуациях, если это связано с задачами, от выполнения которых зависит стабильная деятельность предприятия или ИП.
Однако в ряде случаев, описанных в ст. 113 ТК, допускается привлечение к работе без согласия сотрудника, в частности:
при угрозе аварии или для устранения ее последствий;
для предотвращения несчастных случаев или порчи имущества;
при выполнении задач в условиях ЧС, войны, пожаров, наводнений, эпидемий и других стихийных бедствий.
Творческих работников СМИ, кино, театров и т. д. могут привлекать к труду в праздники и выходные на основании трудового договора, коллективного соглашения или локального акта. Также согласие работника не требуется, если праздничный или выходной день является для него рабочим, так как он трудится по сменному графику.
Оплата труда в праздничные и выходные дни
Согласно ст. 153 ТК, работа в праздничные и выходные дни оплачивается минимум в двойном размере:
для сдельщиков — не менее двойной сдельной расценки;
при оплате по часовым или дневным ставкам — не менее двойной ставки;
при окладе — одинарная ставка плюс оплата сверх нормы, если работа была в пределах месячной нормы, двойная — если сверх нормы.
Размеры оплаты могут быть прописаны в трудовом договоре, локальных нормативных актах или коллективном соглашении. Доплата производится только за фактически отработанные часы в праздничный или выходной день. Если рабочая смена частично выпала на праздничный день, оплачиваются только отработанные в этот день часы.
Сотрудник вправе выбрать дополнительный день отдыха вместо повышенной оплаты. В этом случае работа в праздник оплачивается одинарно, а дополнительный день отдыха не оплачивается.
Если при увольнении сотрудник не использовал предоставленные дни отдыха за работу в праздники, работодатель обязан предоставить эти дни до увольнения или выплатить разницу между двойной и фактической оплатой.
Для творческих работников СМИ, театров и кинематографа порядок оплаты устанавливается на основании трудового или коллективного договора.
Стоит ли брать отпуск в июне 2025 года
Многие стараются взять отпуск в месяцы с праздничными днями, чтобы увеличить продолжительность отдыха. По закону (ч.1 ст. 120 ТК), праздничные дни не входят в число календарных дней отпуска, если они выпадают на период ежегодного оплачиваемого отпуска.
В июне 2025 года праздничным днем является только 12 июня. Если этот день приходится на отпуск, он не учитывается при расчете продолжительности отпуска. Это увеличивает количество дней отдыха, но эти дни не оплачиваются, что снижает финансовую выгоду.
Кроме того, в праздничные месяцы обычно меньше рабочих дней, и каждый рабочий день «дороже» при расчете отпускных, чем в обычные месяцы. Это связано с тем, что средний дневной заработок для расчета отпускных может быть ниже стоимости одного рабочего дня.
Таким образом, оформление отпуска в июне 2025 года может быть выгодным с точки зрения увеличения дней отдыха, но не с финансовой стороны.
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