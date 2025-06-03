Как отдыхаем и работаем в июне 2025 года

Согласно требованиям законодательства, если нерабочий праздничный день совпадает с обычным выходным, то выходной переносится на ближайший следующий рабочий день (ст. 112 ТК), за исключением отдельных ситуаций, описанных в законе.

Для более эффективного использования праздничных и выходных дней Правительство вправе переносить выходные на другие даты. Так, постановлением Правительства от 04.10.2024 № 1335 выходной с субботы 8 марта перенесен на пятницу 13 июня. Это соответствует нормам трудового законодательства о еженедельном непрерывном отдыхе продолжительностью не менее 42 часов.

В июне праздничным днем является 12 июня — День России. Он был утвержден как нерабочий день еще в 1991 году. С учетом переноса, предусмотренного постановлением № 1335, отдыхать будем с 12 по 15 июня. 11 июня — предпраздничный рабочий день, продолжительность которого сокращается на один час.

Всего в июне 2025 года 19 рабочих и 11 выходных (включая праздничные) дней. Обратите внимание, что в некоторых регионах могут действовать дополнительные праздничные нерабочие дни, установленные местными законами.