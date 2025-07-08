Совмещение должностей и профессий в 2025 году: как правильно оформить и оплатить

Что такое совмещение должностей
Совмещение должностей — это выполнение сотрудником дополнительной работы в пределах его обычного рабочего дня одновременно с основной, установленной трудовым договором, за дополнительное вознаграждение (ч. 1 ст. 60.2 ТК). Закон предусматривает несколько форм совмещения (ч. 2 ст. 60.2 ТК):
Совмещение должностей или профессий, если сотрудник в рабочее время выполняет обязанности по другой профессии (например, бухгалтер совмещает свою работу с задачами менеджера или юриста);
Расширение зоны обслуживания, при котором работнику поручаются дополнительные функции по той же специальности за пределами его обычной зоны ответственности (например, бухгалтер ведет учет еще и в филиале компании);
Увеличение объема работ, когда сотрудник выполняет больше задач в рамках своей должности, чем указано в договоре (например, бухгалтер дополнительно сдает всю отчетность в контролирующие органы);
Исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги, когда сотрудник временно берет на себя обязанности отсутствующего работника без освобождения от своих собственных (например, бухгалтер исполняет функции главного бухгалтера во время его больничного).
Совмещение следует отличать от совместительства: совмещение выполняется в пределах обычного рабочего дня, тогда как совместительство возможно только во внерабочее время.
Для совмещения не требуется заключение нового трудового договора, достаточно внести изменения в существующий. Но оформление совмещения обязательно.
Как правильно оформить совмещение должностей
Дополнительную работу на условиях совмещения можно предусмотреть сразу при заключении трудового договора, указав соответствующие условия в разделе о трудовой функции.
Если эти пункты изначально не предусмотрены, необходимо оформить отдельное письменное соглашение. Хотя конкретной формы законодательством не установлено, ориентируйтесь на ст. 60.2 ТК.
Работник должен дать письменное согласие на совмещение — без его согласия дополнительная работа не может быть назначена. В соглашении следует указать:
срок, на который вводится совмещение;
описание дополнительной работы;
объем дополнительных обязанностей;
размер оплаты за дополнительную работу;
иные условия по усмотрению сторон.
Соглашение оформляется в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и становится частью трудового договора (см. письмо Минтруда от 16.11.2020 №14-2/ООГ-16940).
Дополнительно работодатель может издать приказ о совмещении, хотя это и не является обязательным. Роструд пояснил, что издание приказа при совмещении — право работодателя, а не обязанность. При необходимости приказ может содержать виды, объемы и сроки совмещаемой работы.
Прекращение совмещения происходит:
автоматически по окончании срока действия соглашения;
досрочно — по инициативе работника или работодателя, с письменным уведомлением за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК).
При досрочном прекращении требуется составить дополнительное соглашение (если инициатор работник) либо издать приказ (если инициатор работодатель).
Как оплачивать совмещение должностей
Совмещение предполагает обязательную оплату, которая устанавливается с учетом характера и объема дополнительных обязанностей (ч. 2 ст. 151 ТК). Эту доплату нельзя заменить премией, в том числе регулярной.
Роструд в письме от 27.12.2024 №ПГ/26659-6-1 разъяснил: премия — это необязательная стимулирующая выплата, и она не может быть альтернативой обязательной доплате за совмещение.
Такая же позиция закреплена в судебной практике. Шестой кассационный суд в определении от 15.02.2024 №88-3202/2024 указал, что премия не заменяет оплату за совмещение, так как служит поощрением, а не компенсацией за дополнительный труд.
Следовательно, за совмещение необходимо назначать отдельную денежную доплату, которая прибавляется к основной зарплате.
Размер оплаты и надбавки
Закон не устанавливает четких границ размера доплаты — стороны трудового договора вправе определить сумму самостоятельно. Доплата может быть любой, даже ниже МРОТ, так как она является частью, а не полной заработной платой (см. определение Третьего кассационного суда от 24.11.2021 №88-19242/2021).
Однако на эту доплату, как и на всю зарплату, начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки, в случае, если работа осуществляется в районах с особыми климатическими условиями.
Доплата за совмещение входит в структуру зарплаты, а значит, при расчетах необходимо учитывать все действующие надбавки, например, за работу в северных регионах.
Также важно учитывать, что основная заработная плата сотрудника не может быть ниже МРОТ, а доплата за совмещение начисляется сверх этой суммы (см. постановление Конституционного Суда от 16.12.2019 №40-П). Это значит, что совмещение не может использоваться для того, чтобы «дотянуть» зарплату до МРОТ.
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