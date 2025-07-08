Совмещение должностей и профессий в 2025 году: как правильно оформить и оплатить

Как правильно оформить совмещение должностей

Дополнительную работу на условиях совмещения можно предусмотреть сразу при заключении трудового договора, указав соответствующие условия в разделе о трудовой функции.

Если эти пункты изначально не предусмотрены, необходимо оформить отдельное письменное соглашение. Хотя конкретной формы законодательством не установлено, ориентируйтесь на ст. 60.2 ТК.

Работник должен дать письменное согласие на совмещение — без его согласия дополнительная работа не может быть назначена. В соглашении следует указать:

срок, на который вводится совмещение;

описание дополнительной работы;

объем дополнительных обязанностей;

размер оплаты за дополнительную работу;

иные условия по усмотрению сторон.

Соглашение оформляется в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и становится частью трудового договора (см. письмо Минтруда от 16.11.2020 №14-2/ООГ-16940).

Дополнительно работодатель может издать приказ о совмещении, хотя это и не является обязательным. Роструд пояснил, что издание приказа при совмещении — право работодателя, а не обязанность. При необходимости приказ может содержать виды, объемы и сроки совмещаемой работы.

Прекращение совмещения происходит:

автоматически по окончании срока действия соглашения;

досрочно — по инициативе работника или работодателя, с письменным уведомлением за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК).

При досрочном прекращении требуется составить дополнительное соглашение (если инициатор работник) либо издать приказ (если инициатор работодатель).