Ролик на 300.000 рублей или первый судебный прецедент за кражу Reels

Недавно в новостях появилась интересная новость о том, что Арбитражный суд оштрафовал на 300 тыс. рублей индивидуального предпринимателя за то, что он украл идею «рилса».

Забавный момент, что один знаменитый предприниматель в своих многомиллионных обучениях рассказывал, что для достижения популярности как раз таки и надо брать чужие видео и снимать аналогичные, копируя слово в слово.

Кто-то послушал этот вредный совет, снял по трендовому «рилсу» такое же видео и создал первый судебный прецедент в России.

Нормальных людей очень раздражает, когда крадут их идеи. Автор может не спать ночами, придумывать интересные идеи для ролика, чтобы он «залетел» на большую аудиторию, и в дальнейшем увеличил прибыль автора. А какой-нибудь нечестный человек легко и просто берет и ворует идею, снимает аналогичный ролик. Но теперь то мы знаем, что можно дойти до суда и наказать воришку.

И вот тут важный момент, если автор текстов, роликов и прочей интеллектуальной собственности не готов прощать нарушение своих авторских прав, важно собрать доказательную базу и заверить все доказательства у нотариуса, тогда суду будет проще рассматривать материалы дела, а автору доказать факт нарушения.

Многие думают, что если не зарегистрировано авторское право, то правообладателю не с чем будет пойти в суд, но это не так, т.к. «авторское право возникает в момент создания произведения».

На самом деле, как только вы написали пост или у вас есть черновик этого поста, вы уже являетесь автором.

Но тут очень важно, чтобы было видно, когда вы выкладываете этот пост или рилс, потому что суд будет учитывать время публикации и вы должны доказать, что ваше произведение было создано и выложено раньше, чем у плагиатчика.

На данный момент даже мировая судебная практика не может похвастаться обширным опытом на тему плагиата «рилсов», т.к. это достаточно новый формат видео контента.

Многим авторам жалко тратить время, силы и энергию на суды, чтобы защитить свое авторское право. Но на самом деле, люди, у которых есть время и ресурсы заниматься такими делами, формируют судебную практику. И благодаря таким людям, нам с вами есть что обсудить.

Суды значительное внимание обращают на предыдущие решения по аналогичным делам, особенно на решения Верховного суда. Иной раз удивляет насколько идентичны суды в своих решениях, даже создается впечатление, что некоторые решения просто копируются.

Любопытным моментом является то, что суду пришлось рассматривать дело о краже интеллектуальной собственности в социальной сети, которой в нашей стране как будто бы нет…но, при этом, в решении суда указано название этой сети.

Если углубиться в это дело, то мы увидим, что указано точное время написания сценария, приложена переписка с маркетологом, который помогал анализировать нишу, то есть истец четко показывает исходники, черновики и прочие подтверждения.

Насколько мы видим, видео было переснято, но переснято было по конкретному сценарию и вот что на это нам суд пишет:

То есть просить за нарушение можно до 5 млн руб., а сколько именно выплатят решать будет суд, либо:

Что это значит

Для примера: если курс стоил 50 000 рублей, его незаконно продали 50 людям, получается 2 500 000 рублей, а двукратный размер это 5 000 000 рублей — это та сумма, на которую можно оштрафовать человека, незаконно распространившего материалы курса.

Плюсом для истца в суде было то, что расходы на маркетолога были официально подтверждены и доказательства о понесении этих расходов предоставлены суду (это еще один момент подтверждающий, что лучше официально оформлять все взаимоотношения с подрядчиками, чем осуществлять переводы за оказанные услуги на карту).

В итоге суд считает факт правонарушения доказанным и выносит решение о присуждении компенсации в размере 300 000 рублей+расходы по уплате государственной пошлины.

Вывод: думаем своей головой и никого не копируем. А вот если вдруг вы столкнулись с копированием своих идей, курсов или материалов, то лучше всего взять консультацию у юриста. Юрист подскажет какие нужно собрать документы, как именно можно подтвердить свое авторское право (есть даже юристы, которые специализируются на работе с социальными сетями, блогерами и с информационным бизнесом).

Дальше вместе с юристом можно составить досудебную претензию (это такой документ, который идет до подачи иска в суд). Если мирным путем в досудебном порядке вопрос решить не удалось, то вместе с юристом можно составить исковое заявление и пойти судиться.

И, как мы видим, уже есть прецедент и, если у вас есть доказательства вашей правоты, то суд с высокой долей вероятности будет на вашей стороне, и справедливость восторжествует.

*Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией на территории РФ, деятельность которой в России запрещена

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