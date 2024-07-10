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Налоговые схемы

Три самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Многие ошибочно полагают, что можно использовать незаконные схемы оптимизации, и за это ничего не будет. Хотя на самом деле это не так. Раньше у налоговой рук не хватало или времени, или информации, теперь же проблемы решены, и суммы доначисляют впечатляющие.
Три самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начнем с популярной в 2024 году темы: дробление бизнеса. Популярность темы вызвана следующими моментами:

  • В прошлом году было много разговоров об известных блогерах, которым доначислили большие суммы налогов, пеней и штрафов как раз таки за дробление бизнеса;

  • Президент Путин выступил с посланием федеральному собранию, где объявил амнистию для «дробильщиков»;

  • Новость о том, что в скором времени примут новый законопроект, и компании, и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, станут плательщиками НДС. Это тоже косвенно связано с дроблением.

Дробление — это искусственное создание двух и более организаций, и регистрация двух и более ИП, с целью удержаться в рамках специального налогового режима.

Суть специальных налоговых режимов в том, что до достижения определенного дохода платятся маленькие налоги. И если компания начинает зарабатывать большие деньги, то ей невыгодно показывать возросший доход, потому что тогда придется платить НДС и налог на прибыль, либо НДС и НДФЛ, когда речь идет о предпринимателях. 

Чтобы избежать перехода на общую систему налогообложения, учредители компаний и ИП создают еще компании и ИП. Открывают фирмы на жен, детей и так далее. В НК есть статья, в которой говорится, что это наказуемо, но раньше не было такого количества судебной практики, как сейчас. И переживать стоит даже тем, у кого сейчас все хорошо, ведь это не значит, что уже не придерутся.

Если компания дробилась 2 или 3 года назад, налоговая как раз сейчас проверяет то, что было 3 года назад, и, соответственно, могут вызвать в ФНС, запросить пояснения или начать копать в сторону родственников и их бизнеса.

В законопроекте, который еще не принят окончательно, говорится, что если головная организация примет решение выйти из схемы дробления и самостоятельно доначислит налоги, то налоговая не будет штрафовать и начислять пени.

Амнистия — не значит, что налоги платить не надо. Но если компания не выйдет из тени и налоговая сама проведет проверку, то доначислят по полной программе. 

Поговорим о том, как ловят на дроблении.

Четких критериев дробления в НК не существует. Есть сложившаяся судебная практика, по которой можно делать определенные выводы.  Дело в том, что, когда идут какие-то суды, прежде всего смотрят на решения предыдущих судов. И те признаки дробления, которые были указаны в предыдущей судебной практике, могут являться аргументами в текущем судебном деле. Есть признаки, по которым ловят, и есть признаки, по которым доказывают. И это разные вещи. 

Признаки, по которым ловят: 

  • совпадение IP — адресов, с которых отправляется бухгалтерская и налоговая отчетность, а также осуществляется вход в онлайн-банк по разным компаниям;

  • единая бухгалтерия, то есть все входящие в цепочку компании, «ведет» один бухгалтер;

  • одни и те же сотрудники;

  • совпадение юридических адресов;

  • перераспределение расходов — когда одна компания платит за другую; 

  • привязка касс к одному сайту;

  • близкие к пороговым значениям доходы у участников схемы. Если предприниматель работает на патенте и останавливается на пороге значения в 58 млн, и перестает работать и принимать деньги, но вдруг с таким же видом деятельности открывается ИП его сестры, которая начинает работать, то для налоговой это красный флаг.

Признаки, по которым доказывают:

  1. Отсутствие самостоятельности субъектов. Один владелец, один выгодоприобретатель всего бизнеса. Все деньги компаний стекаются в один карман.

  2. Общие активы. Работники и подрядчики. А именно: один и тот же маркетолог, видеооператор, крупный поставщик товаров, арендодатель и офис.

  3. Аналогичная деятельность у всех участников схемы. Например, есть учебный центр, бухгалтерская компания и деятельность по организации мероприятий. Учебный центр оформлен на ИП жены, бухгалтерская компания организована 3 учредителями, а организация мероприятий – это деятельность ИП мужа. В этом примере нет дробления. Это все разные виды деятельности. Но если, например, учебный центр был у всех действующих в примере лиц, основным видом деятельности, тогда это было бы дробление, потому что цель у этой схемы была бы оптимизация налогов. И вот в таком случае налоговая могла бы сделать налоговую реконструкцию и доначислить налоги, пени и штрафы.

Налоговая реконструкция — это когда у всех подозреваемых в дроблении компаний или ИП складывают все доходы, расходы, и ФНС сама считает налоги таким образом, как будто не было всей цепочки, как будто была одна организация и она применяла общую систему налогообложения.

Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера

Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг

Не менее опасная и популярная схема — это налоговая миграция.

Налоговая миграция — это налоговая схема, которая заключается в том, что индивидуальный предприниматель или ООО начинает работать «на бумаге» в регионе, где есть льготная ставка налогообложения. Например, Чечня, Калмыкия, Мурманская область. Где ставка 1,2 или 3% вместо 6% как, например, в Москве. ИП прописываются в другом регионе, но работать продолжают в Москве или в Санкт-Петербурге.

Но уже есть судебная практика, к которой можно обратиться. И есть решение суда от 2021 года, где компания фиктивно зарегистрировалась в Калмыкии, но в итоге суд поддержал налоговую, и доначисления составили около 3 млн рублей.

Переходим к третьей схеме: уклонение от заключения трудового договора.

Вместо того чтобы официально оформить работника по трудовому договору, платить заработную плату, удерживать и перечислять НДФЛ, отчислять страховые взносы, работодатели предпочитают экономить и просят работника зарегистрироваться в качестве самозанятого

Договор с самозанятым — это договор гражданско-правового характера, и он очень сильно отличается от трудового договора с сотрудником. Самое главное, что предметом отношений по договору ГПХ, должен быть не процесс, а результат.

Сотрудник, официально устроенный по трудовому договору, выполняет трудовую функцию. Он соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. У него есть обеды, определено время работы и есть право на выходные и отпуск. А у самозанятого этого нет.

Самозанятый сам решает, когда онбудет работать и отдыхать. Далее самозанятый сам должен обеспечивать себя инструментами и расходными материалами, в то время как работника обеспечивает работодатель. И неважно, какой договор подписан с человеком. Важно, что если есть признаки трудовых отношений, то либо по жалобе этого человека, либо из-за мероприятий, проводимых контролирующих органами, доначислят налоги, взносы, пени и штрафы. Еще и заставят сдавать отчетность. И проведут налоговую реконструкцию.

В отличие от дробления, здесь суть реконструкции будет заключаться в том, что ФНС посчитает налоги таким образом, как будто сотрудник все время официально работал, поэтому не стоит делать глупости. 

Кстати, на эту тему недавно был вебинар в бухгалтерском клубе «Бухгалтеры всея Руси», запись есть в личном кабинете. Рассказывала про судебную практику переквалификации в трудовой договор, доначисления и признаки, по которым доказывают. И таких полезных уроков у нас сотни. Не ждите конца июля, вступайте в клуб уже сейчас.

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Любой бизнес может законно оптимизировать свои налоги и подобрать льготный режим налогообложения и белую схему работы, к которой никто не сможет придраться. И первое, что для этого нужно сделать — это проконсультироваться с квалифицированным бухгалтером.

А если вам больше нравится видеоформат, то вот ссылка на YouTube-видео про самые опасные налоговые схемы в 2024 году:

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Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг

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Три самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

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