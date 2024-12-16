Нюансы исчисления НДС при спорных ситуациях: питание, командировки, подотчет, подарки

Если вы ведете персонифицированный учет питания ваших сотрудников и точно знаете, сколько стоит еда каждого из них, то вам следует начислить налог на добавленную стоимость (НДС). Это связано с тем, что такая операция считается безвозмездной передачей, как указано в пункте 3 статьи 38 и пункте 1 статьи 146 НК.

Входной НДС, относящийся к расходам на питание, вы можете принять к вычету. Однако если питание организовано по принципу «шведского стола», когда невозможно точно определить, сколько съел каждый сотрудник, начислять НДС и принимать входной НДС к вычету не нужно.

Важно отметить, что к воде, купленной для офиса, индивидуальный подход не применяется, даже если невозможно определить, кто и сколько воды выпьет за день. Это связано с тем, что такие расходы необходимы для обеспечения нормальных условий труда в соответствии с законодательством. Поэтому НДС по воде можно принять к вычету в полном объеме.

Конечно, это возможно только при наличии счета-фактуры от продавца, принятия воды на учет и облагаемой НДС деятельности вашей компании.