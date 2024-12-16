Нюансы исчисления НДС при спорных ситуациях: питание, командировки, подотчет, подарки

Бесплатное питание для сотрудников
Если вы ведете персонифицированный учет питания ваших сотрудников и точно знаете, сколько стоит еда каждого из них, то вам следует начислить налог на добавленную стоимость (НДС). Это связано с тем, что такая операция считается безвозмездной передачей, как указано в пункте 3 статьи 38 и пункте 1 статьи 146 НК.
Входной НДС, относящийся к расходам на питание, вы можете принять к вычету. Однако если питание организовано по принципу «шведского стола», когда невозможно точно определить, сколько съел каждый сотрудник, начислять НДС и принимать входной НДС к вычету не нужно.
Важно отметить, что к воде, купленной для офиса, индивидуальный подход не применяется, даже если невозможно определить, кто и сколько воды выпьет за день. Это связано с тем, что такие расходы необходимы для обеспечения нормальных условий труда в соответствии с законодательством. Поэтому НДС по воде можно принять к вычету в полном объеме.
Конечно, это возможно только при наличии счета-фактуры от продавца, принятия воды на учет и облагаемой НДС деятельности вашей компании.
Есть законный способ, когда входной НДС принимается к вычету, без начисления. Рассказываю о нем на курсе обучения «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».
Командировка. Вычет НДС, с проездных билетов
В случае с командировочными расходами, НДС, который был включен в стоимость поездки, можно вернуть в том квартале, когда сотрудник предоставил отчет о расходах и все необходимые документы. Важно помнить, что этот вычет не может быть перенесен на более поздний срок в рамках трехлетнего периода.
Особенно много вопросов у бухгалтеров возникает с вычетом НДС по расходам на проезд. Давайте рассмотрим их более подробно.
Если в электронном билете на самолет или поезд выделен НДС, то его можно вернуть без счета-фактуры.
Если билет на иностранном языке, то для возврата НДС рекомендуется перевести на русский язык необходимые реквизиты, такие как информация о пассажире и пунктах отправления. Это можно сделать силами сотрудника, без привлечения профессионального переводчика. Нотариальное заверение перевода не требуется. Однако, по мнению Федеральной налоговой службы, если билет электронный, то перевод не нужен, так как большинство реквизитов заполняются в соответствии с Единым международным кодификатором.
Что касается сервисного сбора за оформление билетов на самолет или поезд, то НДС по нему можно вернуть только при наличии счета-фактуры.
Авторский телеграмм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны:
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А вот вычет НДС по услугам питания в дороге, по мнению налоговых органов, не предусмотрен. Поэтому НДС, предъявленный в отношении дополнительных сборов и услуг, включающих питание (без выделения его стоимости), рискованно принимать к вычету.
Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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Покупка через подотчетное лицо. Условия для вычета НДС
Как известно, одним из обязательных условий для получения налогового вычета по НДС является наличие счета-фактуры. В связи с этим возникает вопрос: можно ли применить вычет НДС, если покупка товарно-материальных ценностей была осуществлена через подотчетное лицо, а продавец предоставил только кассовый чек, без счета-фактуры?
Стоит отметить, что применение вычета на основании только кассового чека без счета-фактуры сопряжено с определенными рисками. Согласно позиции Министерства финансов, в такой ситуации вычет НДС не предоставляется. Поэтому, если вы все же решите воспользоваться вычетом, это может привести к разногласиям с налоговыми органами.
Однако суды не столь категоричны в этом вопросе. По их мнению, при покупке товаров, работ или услуг за наличные в розницу право на вычет можно подтвердить и другими документами, например, кассовым чеком. Поэтому при желании вы можете попытаться отстоять свое право на вычет в суде.
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Самый простой способ избежать проблем — это выдать подотчетному лицу доверенность от вашей компании. В этом случае продавец должен будет выписать счет-фактуру на вашу организацию.
Важно убедиться, что в строке 6 «Покупатель» счета-фактуры указано наименование вашей компании. Если там будет указана фамилия сотрудника, налоговая инспекция не сможет идентифицировать покупателя товаров, работ или услуг и откажет в вычете.
Обратите внимание! НДС, который не был принят к вычету, не может быть учтен в составе налогооблагаемых расходов.
Подарки сотрудникам и их детям
В вашей компании сложилась традиция поздравлять сотрудников от имени организации? Вы дарите им подарочные сертификаты, наборы с чаем, кофе и фруктами, сувениры, билеты в театр, конфеты и сладости, игрушки — выбор подарков поистине разнообразен.
Чтобы оформить такие траты, необходимо издать приказ о поощрении и ведомость выдачи подарков. Это самый простой и удобный способ заключить договор дарения. Получатель должен поставить свою подпись, подтверждая получение подарка.
Согласно ГК, договор дарения должен быть оформлен в письменной форме только в том случае, если организация дарит работнику подарок стоимостью более 3000 рублей (пункт 2 статьи 574 ГК).
Передача подарков рассматривается как реализация для целей налога на добавленную стоимость (НДС). Поэтому вам необходимо начислить налог на рыночную стоимость подарков, в качестве которой можно использовать их покупную цену. Если у вас есть счет-фактура от поставщика, вы можете принять к вычету входной НДС по подаркам (статья 172 НК).
В целом, подарки в виде денежных средств сотрудникам учитываются так же, как и подарки в натуральной форме, за одним исключением. Если вы дарите деньги, то начислять НДС не нужно (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК).
Счет-фактуру можно оформить в одном экземпляре для всех подарков, указанных в списке (статья 146 НК, письма Минфина от 15.10.2021 № 03-01-10/83519, от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).
В строках 6–6б следует поставить прочерки.
Также стоит упомянуть о налогах на заработную плату, связанных с подарками. Если у вас есть письменный договор дарения, то стоимость подарков не облагается страховыми взносами.
Если же договора нет, взносы необходимо начислить.
Аналогично с НДФЛ: если у вас есть письменный договор, то подарок подпадает под необлагаемый лимит в размере 4000 рублей на одного человека в год (включая НДС) (письмо Минфина от 28.02.2020 № 03-04-06/14371 (п. 2)). В противном случае это будет считаться доходом, который полностью облагается налогом (письмо Минфина от 15.10.2021 № 03-01-10/83519).
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Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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