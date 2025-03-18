Как можно снизить ФОТ без риска для компании? 5 законных лайфхаков!

Абзац 5 п. 1 ст. 217 НК, п. 2 ст. 422 НК.

С 1 января 2025 года предельный размер освобождаемых от НДФЛ и страховых взносов суммы суточных, выплачиваемых при зарубежных поездках, повышен с 2500 руб. до 3500 руб. за каждый день работы (нахождения в пути) (абз. 5 п. 1 ст. 217 НК).

Лимит в 3500 рублей так же установлен в отношении (закон от 29 ноября 2024 г. № 416-ФЗ):

полевого довольствия для работников, работающих в полевых условиях или участвующих в работах экспедиционного характера;

надбавки за вахтовый метод работы, выплачиваемой взамен суточных лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый день пребывания в местах производства работ в период вахты и за фактические дни нахождения в пути.

Необлагаемый лимит в 3 500 рублей применяется автоматически при расчете НДФЛ на указанные категории выплат. Если суточные или надбавки превышают лимит, сумма превышения облагается НДФЛ в общем порядке.

Например: сотрудник работает за границей вахтовым методом и получает суточные в размере 4 000 рублей в день.

Необлагаемая сумма: 3 500 рублей.

Облагаемая НДФЛ сумма: 4 000 - 3 500 = 500 рублей.

НДФЛ рассчитывается только с 500 рублей, а не с полной суммы суточных.

Эти выплаты не только мотивируют сотрудников, но и уменьшают налоговую базу. Главное — правильно их оформить!