Как можно снизить ФОТ без риска для компании? 5 законных лайфхаков!

1. Компенсации за сложные условия: новый лимит
Абзац 5 п. 1 ст. 217 НК, п. 2 ст. 422 НК.
С 1 января 2025 года предельный размер освобождаемых от НДФЛ и страховых взносов суммы суточных, выплачиваемых при зарубежных поездках, повышен с 2500 руб. до 3500 руб. за каждый день работы (нахождения в пути) (абз. 5 п. 1 ст. 217 НК).
Лимит в 3500 рублей так же установлен в отношении (закон от 29 ноября 2024 г. № 416-ФЗ):
полевого довольствия для работников, работающих в полевых условиях или участвующих в работах экспедиционного характера;
надбавки за вахтовый метод работы, выплачиваемой взамен суточных лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый день пребывания в местах производства работ в период вахты и за фактические дни нахождения в пути.
Необлагаемый лимит в 3 500 рублей применяется автоматически при расчете НДФЛ на указанные категории выплат. Если суточные или надбавки превышают лимит, сумма превышения облагается НДФЛ в общем порядке.
Например: сотрудник работает за границей вахтовым методом и получает суточные в размере 4 000 рублей в день.
Необлагаемая сумма: 3 500 рублей.
Облагаемая НДФЛ сумма: 4 000 - 3 500 = 500 рублей.
НДФЛ рассчитывается только с 500 рублей, а не с полной суммы суточных.
Эти выплаты не только мотивируют сотрудников, но и уменьшают налоговую базу. Главное — правильно их оформить!
Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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2. Ученические договоры: инвестиции в будущее!
Письмо Минфина от 21.06.2019 № 03-15-06/45624.
Ученический договор — это документ, согласно которому работодатель дает возможность потенциальному или действующему сотруднику пройти обучение для получения конкретной квалификации. Взамен сотрудник обязуется отработать у работодателя установленный договором срок.
Согласно статье 198 Трудового кодекса, работодатель имеет право заключить два вида ученических договоров:
На профессиональное обучение с лицом, ищущим работу. Этот договор носит гражданско-правовой характер.
С работником данной организации на переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Такой договор выступает дополнением к трудовому договору.
Ученический договор заключается в письменной форме и должен содержать:
наименование сторон;
указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником;
обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре;
срок ученичества;
размер оплаты в период ученичества.
Работодателем при этом может выступать только организация, ТК не предусматривает заключения ученических договоров с работодателями-ИП или физлицами.
Привлечение молодых специалистов через ученические договоры — это не только способ сэкономить на страховых взносах, но и возможность вырастить лояльных сотрудников.
Стипендия по таким договорам учитывается в расходах при расчете налога на прибыль.
3. Компенсация за личное имущество
Письмо Минфина от 06.12.2019 № 03-04-06/94977.
Вместо покупки дорогого оборудования или аренды транспорта компания может использовать личные вещи сотрудников. За использование личного имущества сотрудникам положена компенсация согласно ст. 188 ТК.
Компенсация за такое использование не облагается НДФЛ и страховыми взносами.
Работодатель компенсирует только то имущество, которое действительно необходимо для работы.
Например: программист использует личный ноутбук, можно выплатить деньги. Оператор колл-центра звонит клиентам со своего телефона, компенсируются расходы на связь. Сотрудник работает за своим столом и стулом, возместить можно, если работодатель признает их необходимыми для работы.
Возмещение расходов, при использовании личного имущества работника, необходимо закрепить в договоре или дополнительном соглашении, а так же издать приказ.
Далее рассчитываем сумму компенсации, она будет зависеть от типа имущества.
Например. Для электроники (ноутбук, телефон, планшет) учитывается амортизация. Если ноутбук стоит 60 тыс. рублей и рассчитан на 3 года работы, ежемесячная выплата — 1,6 тыс. рублей.
Для электроэнергии, связи и интернета — на основании чеков и тарифов. Если сотрудник использует интернет за 1,2 тыс. рублей, работодатель может компенсировать всю сумму или ее часть.
Не забываем собирать подтверждающие документы — чеки, счета, квитанции. Если выплаты не зафиксированы документально, проверяющие могут расценить их как часть оплаты труда и начислить налоги.
4. Аренда у сотрудника
Пункт 4 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
Оформление договора аренды с работником — еще один способ снизить налоговую базу. Арендная плата облагается только НДФЛ, страховые взносы — не начисляются!
Но будьте внимательны: акт приема-передачи и условия договора должны быть безупречными.
5. Зарплата или дивиденды: что выгоднее?
Иногда выплата зарплаты может быть выгоднее, чем дивиденды. Особенно если компания применяет пониженные тарифы страховых взносов.
Но будьте осторожны! Как показывает практика, если зарплата зависит от прибыли или превышает выплаты топ-менеджерам, налоговая может переквалифицировать ее в дивиденды.
Выбирая, нужно помнить, что зарплата увеличивает расходы по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН («доходы минус расходы»), и требует уплаты страховых взносов, а так же НДФЛ.
Дивиденды облагаются повышенными ставками НДФЛ и не уменьшают налоговую базу по любому из режимов налогообложения.
Каждый из этих методов требует внимательного подхода к оформлению документов.
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