Маркировка в интернет-магазине: особенности работы 

Как интернет-магазину подготовиться к маркировке товаров
В 2025 году для работы с маркированными товарами интернет-магазину потребуются:
усиленная квалифицированная электронная подпись;
ЭДО — для обмена документами с поставщиками.
регистрация в системе «Честный ЗНАК»;
программа КриптоПро версии от 3.6.7 или Рутокен;
онлайн-касса, с ФФД 1.2;
оператор фискальных данных (ОФД);
2D-сканер — считывает коды Data Matrix.
Как настроить маркировку на кассе
Когда вы используете облачную кассу, то настройкой занимается компания. Важно уточнять при заключении договора, поддерживает ли облачная касса работу с ФФД 1.2 и маркированными товарами, иначе продажи могут быть заблокированы.
В случае, если вы используете стационарную кассу, подключенную к интернет-магазину, то необходимо перейти на ФФД 1.2 (перепрошить ККТ). Обычно этим занимается производитель онлайн-кассы или сервисная служба.
При продаже маркированных товаров онлайн, как и в розничной торговле, должен применяться разрешительный режим. Он проверяет, допущен ли продукт с кодом маркировки к продаже.
Как продавать маркированный товар онлайн
При реализации товара с кодом маркировки необходимо добавлять специальный признак в электронный чек и передавать сведения о продаже в систему «Честный ЗНАК».
В чеках должна указываться отметка о маркировке и обязательный реквизит — «код товара». Данные о маркировке товара отмечены значением «М»:
М+ — означает, что код достоверный;
М- — недостоверный;
М — проверка не была проведена.
Каждая позиция отображается в чеке отдельно.
Продажа маркированного товара через интернет-магазин зависит от способа оплаты — о них расскажем ниже.
Главное правило: код маркировки списывается не в момент оплаты на сайте, а в момент фактической передачи товара покупателю. Пока товар лежит на вашем складе, даже если он оплачен, его коды остаются в обороте.
Покупатель полностью оплатил товар на сайте
Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ продавец обязан сформировать два фискальных документа:
Первый чек выдается после оплаты и в нем указывается способ оплаты «ПРЕДОПЛАТА 100%». Код маркировки не включается.
Второй чек формируется в момент передачи товара покупателю — это чек полного расчета. В этот момент известно, какой именно товар передается покупателю. Поэтому при формировании второго чека сканируется код маркировки и добавляется в кассовый документ.
Оплата товара при получении через курьера компании
Когда покупатель заказывает товар на сайте с оплатой при получении через курьера или в пункте выдачи, формируется один чек на полный расчет. Он создается в момент передачи товара покупателю и внесения оплаты. Таким образом, сканирование кода маркировки происходит в этот же момент, который после добавляется в чек.
Для обеспечения этого процесса в пункте выдачи используется стационарная онлайн-касса и сканер штрих-кодов.
Для курьеров оптимальным решением является специальное мобильное приложение. Оно позволяет использовать камеру смартфона в качестве сканера для кодов маркировки, принимать безналичный расчет и моментально отправлять электронный чек покупателю на email или показывать QR-кода чека в моменте.
Постоплата при получении товара через посредников
Когда интернет-магазин передает товар на доставку сторонним службам доставки, выдача чека отличается от стандартной схемы.
Такие службы доставки называют агентами. Агентам с 1 марта 2023 г. также нужно отражать коды маркировки в чеках, если они являются участниками оборота.
Узнать, является ли компания или предприниматель участником оборота в постановлении Правительства, которое регулирует правила для конкретной категории товаров.
Если посредник считается участником оборота, то именно он обязан вносить код в чек. В этом случае посредник в роли агента должен:
использовать онлайн-кассу и ОФД;
быть зарегистрированным в системе «Честный ЗНАК»;
формировать чеки с признаком агента.
Если же посредник не является участником оборота, то ответственность за вывод товара с кодом маркировки ложится на продавца. При передаче заказа курьерской службе продавец должен отправить в «Честный ЗНАК» данные:
ИНН;
причину выбытия (дистанционная продажа);
дату и номер документов, подтверждающих выбытие;
коды маркировки товаров;
стоимость заказа.
По выдачи чеков следующие требования:
Если заказ оплачен онлайн в интернет-магазине, чек предоплаты формирует продавец, а курьерская служба — чек полного расчета.
Если заказ оплачивается при получении, интернет-магазин чек не формирует, его выдает только служба доставки в момент вручения заказа и получения платежа.
Как интернет-магазину принимать маркированные товары от поставщика
Прием и закупка маркированных товаров у поставщика для интернет-магазина может осуществляться по разным схемам: оптовыми партиями, поштучно под заказ или по модели дропшиппинга.
Для того, чтобы принять маркированный товар, необходимо быть зарегистрированным в «Честном ЗНАКе» и быть подключенным к ЭДО.
Для оптовой и поштучной закупки процесс практически не отличается от офлайн-магазина:
Поставщик формирует новый УПД (универсальный передаточный документ) в системе ЭДО с кодами маркировки отправляемых товаров.
Интернет-магазин получает товар, проверяет УПД на корректность и подтверждает его в ЭДО. При выявлении ошибок оформляются документы на исправление или возврат.
Данные о перемещении товаров автоматически передаются в систему «Честный ЗНАК» через кассу.
Полученные товары ставятся на баланс интернет-магазина.
При дропшиппинге фактическая передача товаров на баланс магазина не происходит: продукция остается на складе поставщика. Поэтому приемка в классическом понимании не требуется, а при продаже конечному покупателю поставщик самостоятельно выводит товар из оборота.
Ответы на популярные вопросы
Что будет, если нарушить требования к маркировке?
За выпуск, ввод в оборот или реализацию продукции без маркировки предусмотрены штрафы до 300 000 ₽. А за продажу товаров без маркировки в крупных масштабах либо подделку кодов может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.
Надо ли интернет-магазину самому маркировать товар?
Нет, маркировку наносит производитель либо импортер. Задача продавца убедиться в наличии кода маркировки при поступлении товара и его соответствии установленным нормам. Для этого можно отсканировать коды маркировки и проверить их в системе «Честный ЗНАК».
Нужно ли маркировать товары интернет-магазину, если он работает по схеме дропшиппинга?
Если зарубежный товар поступает покупателю напрямую и первым владельцем считается физлицо, нанесение маркировки не требуется. Но если собственником товара сначала является сам магазин, он обязан промаркировать продукцию еще до ввоза в Россию.
Что делать, если маркированный товар вернули?
При возврате товара, подлежащего обязательной маркировке, продавец обязан:
Сформировать чек «возврат прихода» с кодом маркировки возвращаемого изделия;
Через онлайн-кассу для маркированного товара передать сведения в систему «Честный ЗНАК» о том, что данный товар снова поступил в оборот;
Если возврат осуществляется через ПВЗ или курьером, необходимо провести операцию возврата кода маркировки через онлайн-кассу;
Оформить операцию в ЭДО, если товар принимался по электронным документам.
При возврате без читаемого кода чек можно оформить без него. Для повторной продажи товар нужно перемаркировать новым кодом.
Главное
Для работы с маркированными товарами интернет-магазину необходимо зарегистрироваться в «Честный ЗНАКе», подключиться к системе ЭДО, приобрести онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2 и 2D-сканер для считывания кодов.
Электронные чеки формируются в зависимости от способа оплаты и должны включать реквизит «Код товара»:
При полной предоплате — два чека: предоплата без кода, передача товара с кодом маркировки.
Оплата при получении — один чек с кодом при фактической оплате.
Постоплата через посредников — если служба доставки является участником оборота, то код маркировки указывает она во втором чеке на полный расчет, если нет, то код маркировки в чек добавляет интернет-магазин.
При возврате маркированного товара код фиксируется в чеке и передается в «Честный ЗНАК».
Нарушение правил маркировки грозит штрафами и уголовной ответственностью.
