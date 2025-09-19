ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Онлайн-Чеки
Маркировка товаров
Маркировка в интернет-магазине: особенности работы 

Маркировка в интернет-магазине: особенности работы 

Продаете товары в интернет-магазине, попадающие под обязательную маркировку, и не знаете, какие правила нужно соблюдать? В этой статье подробно расскажем, как правильно работать с маркированной продукцией и с какими реквизитами выдавать чеки, чтобы избежать штрафов.

Как интернет-магазину подготовиться к маркировке товаров

В 2025 году для работы с маркированными товарами интернет-магазину потребуются:

  • усиленная квалифицированная электронная подпись;

  • ЭДО — для обмена документами с поставщиками.

  • регистрация в системе «Честный ЗНАК»;

  • программа КриптоПро версии от 3.6.7 или Рутокен;

  • онлайн-касса, с ФФД 1.2;

  • оператор фискальных данных (ОФД);

  • 2D-сканер — считывает коды Data Matrix.

Как настроить маркировку на кассе

Когда вы используете облачную кассу, то настройкой занимается компания. Важно уточнять при заключении договора, поддерживает ли облачная касса работу с ФФД 1.2 и маркированными товарами, иначе продажи могут быть заблокированы.

В случае, если вы используете стационарную кассу, подключенную к интернет-магазину, то необходимо перейти на ФФД 1.2 (перепрошить ККТ). Обычно этим занимается производитель онлайн-кассы или сервисная служба.

При продаже маркированных товаров онлайн, как и в розничной торговле, должен применяться разрешительный режим. Он проверяет, допущен ли продукт с кодом маркировки к продаже.

Как продавать маркированный товар онлайн

При реализации товара с кодом маркировки необходимо добавлять специальный признак в электронный чек и передавать сведения о продаже в систему «Честный ЗНАК».

В чеках должна указываться отметка о маркировке и обязательный реквизит — «код товара». Данные о маркировке товара отмечены значением «М»:

  • М+ — означает, что код достоверный;

  • М- — недостоверный;

  • М — проверка не была проведена.

 Каждая позиция отображается в чеке отдельно.

Продажа маркированного товара через интернет-магазин зависит от способа оплаты — о них расскажем ниже.

Главное правило: код маркировки списывается не в момент оплаты на сайте, а в момент фактической передачи товара покупателю. Пока товар лежит на вашем складе, даже если он оплачен, его коды остаются в обороте.

Покупатель полностью оплатил товар на сайте 

Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ продавец обязан сформировать два фискальных документа:

  • Первый чек выдается после оплаты и в нем указывается способ оплаты «ПРЕДОПЛАТА 100%». Код маркировки не включается.

  • Второй чек формируется в момент передачи товара покупателю — это чек полного расчета. В этот момент известно, какой именно товар передается покупателю. Поэтому при формировании второго чека сканируется код маркировки и добавляется в кассовый документ.

Оплата товара при получении через курьера компании 

Когда покупатель заказывает товар на сайте с оплатой при получении через курьера или в пункте выдачи, формируется один чек на полный расчет. Он создается в момент передачи товара покупателю и внесения оплаты. Таким образом, сканирование кода маркировки происходит в этот же момент, который после добавляется в чек. 

  • Для обеспечения этого процесса в пункте выдачи используется стационарная онлайн-касса и сканер штрих-кодов. 

  • Для курьеров оптимальным решением является специальное мобильное приложение. Оно позволяет использовать камеру смартфона в качестве сканера для кодов маркировки, принимать безналичный расчет и моментально отправлять электронный чек покупателю на email или показывать QR-кода чека в моменте.

Постоплата при получении товара через посредников 

Когда интернет-магазин передает товар на доставку сторонним службам доставки, выдача чека отличается от стандартной схемы. 

Такие службы доставки называют агентами. Агентам с 1 марта 2023 г. также нужно отражать коды маркировки в чеках, если они являются участниками оборота.

Узнать, является ли компания или предприниматель участником оборота в постановлении Правительства, которое регулирует правила для конкретной категории товаров.

Если посредник считается участником оборота, то именно он обязан вносить код в чек. В этом случае посредник в роли агента должен: 

  • использовать онлайн-кассу и ОФД;

  • быть зарегистрированным в системе «Честный ЗНАК»;

  • формировать чеки с признаком агента.

Если же посредник не является участником оборота, то ответственность за вывод товара с кодом маркировки ложится на продавца. При передаче заказа курьерской службе продавец должен отправить в «Честный ЗНАК» данные:

  • ИНН;

  • причину выбытия (дистанционная продажа);

  • дату и номер документов, подтверждающих выбытие;

  • коды маркировки товаров;

  • стоимость заказа.

По выдачи чеков следующие требования:

  • Если заказ оплачен онлайн в интернет-магазине, чек предоплаты формирует продавец, а курьерская служба — чек полного расчета.

  • Если заказ оплачивается при получении, интернет-магазин чек не формирует, его выдает только служба доставки в момент вручения заказа и получения платежа.

Как интернет-магазину принимать маркированные товары от поставщика

Прием и закупка маркированных товаров у поставщика для интернет-магазина может осуществляться по разным схемам: оптовыми партиями, поштучно под заказ или по модели дропшиппинга.

Для того, чтобы принять маркированный товар, необходимо быть зарегистрированным в «Честном ЗНАКе» и быть подключенным к ЭДО.

Для оптовой и поштучной закупки процесс практически не отличается от офлайн-магазина:

  1. Поставщик формирует новый УПД (универсальный передаточный документ) в системе ЭДО с кодами маркировки отправляемых товаров.

  2. Интернет-магазин получает товар, проверяет УПД на корректность и подтверждает его в ЭДО. При выявлении ошибок оформляются документы на исправление или возврат.

  3. Данные о перемещении товаров автоматически передаются в систему «Честный ЗНАК» через кассу.

  4. Полученные товары ставятся на баланс интернет-магазина.

При дропшиппинге фактическая передача товаров на баланс магазина не происходит: продукция остается на складе поставщика. Поэтому приемка в классическом понимании не требуется, а при продаже конечному покупателю поставщик самостоятельно выводит товар из оборота.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если нарушить требования к маркировке?

За выпуск, ввод в оборот или реализацию продукции без маркировки предусмотрены штрафы до 300 000 ₽. А за продажу товаров без маркировки в крупных масштабах либо подделку кодов может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

Надо ли интернет-магазину самому маркировать товар?

Нет, маркировку наносит производитель либо импортер. Задача продавца убедиться в наличии кода маркировки при поступлении товара и его соответствии установленным нормам. Для этого можно отсканировать коды маркировки и проверить их в системе «Честный ЗНАК».

Нужно ли маркировать товары интернет-магазину, если он работает по схеме дропшиппинга?

Если зарубежный товар поступает покупателю напрямую и первым владельцем считается физлицо, нанесение маркировки не требуется. Но если собственником товара сначала является сам магазин, он обязан промаркировать продукцию еще до ввоза в Россию.

Что делать, если маркированный товар вернули?

При возврате товара, подлежащего обязательной маркировке, продавец обязан:

  1. Сформировать чек «возврат прихода» с кодом маркировки возвращаемого изделия;

  2. Через онлайн-кассу для маркированного товара передать сведения в систему «Честный ЗНАК» о том, что данный товар снова поступил в оборот;

  3. Если возврат осуществляется через ПВЗ или курьером, необходимо провести операцию возврата кода маркировки через онлайн-кассу;

  4. Оформить операцию в ЭДО, если товар принимался по электронным документам.

При возврате без читаемого кода чек можно оформить без него. Для повторной продажи товар нужно перемаркировать новым кодом.

Главное

Для работы с маркированными товарами интернет-магазину необходимо зарегистрироваться в «Честный ЗНАКе», подключиться к системе ЭДО, приобрести онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2 и 2D-сканер для считывания кодов.

Электронные чеки формируются в зависимости от способа оплаты и должны включать реквизит «Код товара»:

  • При полной предоплатедва чека: предоплата без кода, передача товара с кодом маркировки.

  • Оплата при получении — один чек с кодом при фактической оплате.

  • Постоплата через посредников — если служба доставки является участником оборота, то код маркировки указывает она во втором чеке на полный расчет, если нет, то код маркировки в чек добавляет интернет-магазин. 

При возврате маркированного товара код фиксируется в чеке и передается в «Честный ЗНАК».

Нарушение правил маркировки грозит штрафами и уголовной ответственностью.

