Маркировка в интернет-магазине: особенности работы 

При продаже маркированных товаров онлайн, как и в розничной торговле, должен применяться разрешительный режим. Он проверяет, допущен ли продукт с кодом маркировки к продаже.

В случае, если вы используете стационарную кассу, подключенную к интернет-магазину, то необходимо перейти на ФФД 1.2 (перепрошить ККТ) . Обычно этим занимается производитель онлайн-кассы или сервисная служба.

Когда вы используете облачную кассу, то настройкой занимается компания. Важно уточнять при заключении договора, поддерживает ли облачная касса работу с ФФД 1.2 и маркированными товарами, иначе продажи могут быть заблокированы.

А мобильное приложение компании заменит сканер: камера телефона считывает коды маркировки и добавляет их в чек.

Интернет-магазину подойдет облачная касса от Бизнес.Ру. Она поддерживает актуальный ФФД, разрешительный режим и автоматически формирует электронные чеки по 54-ФЗ .

В 2025 году для работы с маркированными товарами интернет-магазину потребуются:

Как продавать маркированный товар онлайн

При реализации товара с кодом маркировки необходимо добавлять специальный признак в электронный чек и передавать сведения о продаже в систему «Честный ЗНАК». В чеках должна указываться отметка о маркировке и обязательный реквизит — «код товара». Данные о маркировке товара отмечены значением «М»: М+ — означает, что код достоверный;

М- — недостоверный;

М- — недостоверный;

М — проверка не была проведена. Каждая позиция отображается в чеке отдельно. Продажа маркированного товара через интернет-магазин зависит от способа оплаты — о них расскажем ниже. Главное правило: код маркировки списывается не в момент оплаты на сайте, а в момент фактической передачи товара покупателю. Пока товар лежит на вашем складе, даже если он оплачен, его коды остаются в обороте.

Покупатель полностью оплатил товар на сайте

Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ продавец обязан сформировать два фискальных документа: Первый чек выдается после оплаты и в нем указывается способ оплаты «ПРЕДОПЛАТА 100%». Код маркировки не включается.

Второй чек формируется в момент передачи товара покупателю — это чек полного расчета. В этот момент известно, какой именно товар передается покупателю. Поэтому при формировании второго чека сканируется код маркировки и добавляется в кассовый документ.

Оплата товара при получении через курьера компании

Когда покупатель заказывает товар на сайте с оплатой при получении через курьера или в пункте выдачи, формируется один чек на полный расчет. Он создается в момент передачи товара покупателю и внесения оплаты. Таким образом, сканирование кода маркировки происходит в этот же момент, который после добавляется в чек. Для обеспечения этого процесса в пункте выдачи используется стационарная онлайн-касса и сканер штрих-кодов.

Для курьеров оптимальным решением является специальное мобильное приложение. Оно позволяет использовать камеру смартфона в качестве сканера для кодов маркировки, принимать безналичный расчет и моментально отправлять электронный чек покупателю на email или показывать QR-кода чека в моменте.

Постоплата при получении товара через посредников