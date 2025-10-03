Банковские карты для зарубежных платежей: путеводитель 2025 года

Ограничения для российских платежных инструментов

Вот уже 3 года прошло, как глобальные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, эмитированных российскими банками, за границей. Это ограничение распространяется на все банки Российской Федерации без исключения, включая те, которые формально не подпадают под прямые санкционные меры. Данный факт означает, что любые карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не функционируют при попытке совершения транзакций в других странах.

Российская национальная платежная система «МИР» также столкнулась с существенными ограничениями на международном уровне. В настоящее время география приема карт «МИР» крайне ограничена и включает преимущественно некоторые государства постсоветского пространства, включая Беларусь, Армению, Казахстан, а также ряд стран, поддерживающих тесные экономические отношения с Россией. Однако даже в этих юрисдикциях сеть приема карт «МИР» не является повсеместной и может быть подвержена изменениям в зависимости от внешнеполитической обстановки.

Дополнительные сложности возникают у держателей карт тех российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями. Финансовые учреждения, включенные в SDN-лист (список заблокированных лиц и организаций), полностью отключены от международной финансовой системы, что делает невозможным проведение любых трансграничных операций.