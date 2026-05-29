В Краснодаре пройдет кастинг в масштабное шоу талантов ТНТ

Телеканал ТНТ запускает в городах офлайн-кастинги нового большого шоу талантов «Хочу на ТНТ». Жители Краснодара смогут попробовать свои силы и показать стране, на что они способны.

Чтобы принять участие в кастинге, который состоится в Краснодаре 3 июня, нужно заполнить анкету на сайте ТНТ. Кастинг пройдет по адресу ул. Головатого, 274. Регистрация участников будет начинаться в 8:00.

«Хочу на ТНТ» — новое шоу, которое ищет самых оригинальных, талантливых и харизматичных людей России. Проект дает возможность выступить на главной развлекательной сцене страны, побороться за 10 миллионов рублей, стать новым лицом ТНТ и подписать контракт с «Инсайт Люди». Вести шоу будет Анна Хилькевич.

На кастинге в Краснодаре участников будут оценивать представители продюсерской команды Gen Production — Владимир Порубаев, Владимир Силаев и Екатерина Миронова. Также ожидается участие генерального продюсера проекта Константина Обухова.

Неважно, какой у тебя талант — главное, чтобы ты умел впечатлять. Вокал, рэп, танцы, пародии, фокусы или что-то совершенно уникальное: «Хочу на ТНТ» ждет тех, кто готов выйти за рамки социальных сетей на большую сцену.

«Мы привыкли, что сегодня самые необычные люди живут где-то в ленте соцсетей. Но за каждым вирусным роликом стоит живой человек с настоящим талантом. “Хочу на ТНТ” — это возможность для таких людей выйти на огромную аудиторию и показать себя всей стране. Мы хотим искать неидеальных, а настоящих — тех, кого невозможно забыть», — отметил генеральный продюсер проекта Константин Обухов.