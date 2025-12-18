Сценарное планирование и бюджетирование 2026: как проектно-ориентированным компаниям выжить и преуспеть в условиях финансовой неопределенности

Почему 2026 – год испытаний и возможностей?

Ежегодно, в конце сентября в нашей компании стартует бюджетная компания на следующий год. Она стартует за 3-4 месяца до начала финансового года, чтобы заранее тщательно проработать стратегию, доходы, расходы и финансирование компании.

К концу 2025 года﻿ российская экономика словно на качелях: нестабильность, резкий дефицит денег у бизнеса, сокращение инвестиций — все те факторы, которые заставляют задуматься: как сохранить устойчивость и при этом добиться роста? Геополитика, ужесточение денежно-кредитной политики, высокая инфляция и кадровый дефицит делают картину еще сложнее.

Но и в таких условиях находится место для манёвра и развития. При грамотном бюджетировании и проработке нескольких сценариев можно не только выжить — а выйти из сложного периода с новыми конкурентными преимуществами.

Уровень экономической неопределённости в 2025 году остаётся высоким, что связано с несколькими факторами:

Геополитическая напряжённость и санкции . Внешние ограничения продолжают влиять на бизнес-среду, создавая риски для долгосрочных проектов.

Смена системных циклов накопления капитала . Эксперты отмечают переход от американского к восточноазиатскому системному циклу, что сопровождается экономической нестабильностью.

Внутренние факторы. К ним относятся жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, рост инфляции и дефицит квалифицированных кадров.

По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в III квартале 2025 года уровень неопределённости снизился до 103,4, но всё ещё остаётся высоким. Особенно чувствительны к этому фактору обрабатывающие производства, где доля предприятий, ссылающихся на неопределённость как на сдерживающий фактор, составила 41%.

Отсутствие денег в экономике

Дефицит бюджета . По предварительным данным Минфина, за девять месяцев 2025 года дефицит составил 4,2 трлн рублей, а к концу года может достичь 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП). Основные причины — рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля. finance.rambler.ru

Высокая ключевая ставка . ЦБ РФ сохранял жёсткую денежно-кредитную политику, что удорожало заёмные средства и ограничивало доступность кредитов для бизнеса и населения. RBC.ru +1

Снижение свободных денег у населения. По данным холдинга «Ромир», доля свободных денег в бюджете российских семей по итогам августа 2025 года опустилась до 14,8%, что является минимальным значением за последние годы. Это связано с ростом расходов на товары первой необходимости, повышением тарифов ЖКХ и цен на бензин. ng.ru

Экономия

Сокращение потребительского спроса . Высокие ставки по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и эффект насыщения доступным ассортиментом товаров привели к замедлению роста потребительской активности. В частности, продажи непродовольственных товаров в марте 2025 года выросли лишь на 1% г/г, тогда как в марте 2024 года рост составлял 14,2% г/г. dzen.ru

Экономия со стороны бизнеса. Компании сокращают расходы, пересматривают инвестиционные программы и оптимизируют персонал. Например, некоторые предприятия переводят сотрудников на неполный рабочий день или сокращают штат. ng.ru

Свертывание инвестиционных программ

Крупные российские компании массово сокращают инвестиционные программы в 2025 году. Среди примеров:

«Газпром» — сокращение инвестиций на 7,3%. RBC.ru

РЖД — уменьшение инвестпрограммы на 40%. RBC.ru

«Норникель» — сокращение инвестиций на треть. RBC.ru

Основные причины такого тренда:

Высокая ключевая ставка и удорожание заёмных средств. ru.investing.com

Падение потребительского спроса. ru.investing.com

Дефицит квалифицированных кадров. ru.investing.com

Рост инфляции. ru.investing.com

По данным Института экономики роста им. Столыпина, совокупный объём корпоративных инвестиций в 2025 году сократился на 733 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Эксперты предупреждают, что это может привести к снижению производительности, устареванию производственных мощностей и дефициту предложения на товарных рынках. kommersant.ru/

Дополнительные риски

Рецессия в 2026 году . Некоторые экономисты прогнозируют рецессию в следующем году из-за текущих тенденций: спада производства в гражданском секторе, роста невыплат зарплат и ухудшения финансовых показателей предприятий.

Рост просроченной задолженности. Объём просроченных долгов по потребительским кредитам в России приблизился к 1,5 трлн рублей — это максимальный показатель с 2018 года. iz.ru

Таким образом, конец 2025 года характеризуется сложной экономической ситуацией, которая требует от бизнеса адаптации к новым условиям. Ключевыми вызовами остаются неопределённость, нехватка финансовых ресурсов, необходимость экономии и сокращение инвестиционных возможностей.