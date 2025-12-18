Сценарное планирование и бюджетирование 2026: как проектно-ориентированным компаниям выжить и преуспеть в условиях финансовой неопределенности

Меня зовут Анастасия Вощанова, я руковожу экономикой группы компаний РТСофт и занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов. Наш бизнес – это специализация на уникальных автоматизированных решениях для промышленных предприятий и электроэнергетики. Здесь каждый контракт – отдельный проект с собственными сложностями и рисками.
Сегодня расскажу, как мы используем сценарное планирование и бюджетирование на 2026 год, чтобы успешно работать в условиях нестабильной экономики. Наш главный помощник — инструмент от 1С «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», специально созданный для компаний с таким профилем.
Анастасия Вощанова
Руководитель направления 1С
Директор по экономике и автоматизации процессов, РТСофт
Почему 2026 – год испытаний и возможностей?
Ежегодно, в конце сентября в нашей компании стартует бюджетная компания на следующий год. Она стартует за 3-4 месяца до начала финансового года, чтобы заранее тщательно проработать стратегию, доходы, расходы и финансирование компании.
К концу 2025 года российская экономика словно на качелях: нестабильность, резкий дефицит денег у бизнеса, сокращение инвестиций — все те факторы, которые заставляют задуматься: как сохранить устойчивость и при этом добиться роста? Геополитика, ужесточение денежно-кредитной политики, высокая инфляция и кадровый дефицит делают картину еще сложнее.
Но и в таких условиях находится место для манёвра и развития. При грамотном бюджетировании и проработке нескольких сценариев можно не только выжить — а выйти из сложного периода с новыми конкурентными преимуществами.
Уровень экономической неопределённости в 2025 году остаётся высоким, что связано с несколькими факторами:
Геополитическая напряжённость и санкции. Внешние ограничения продолжают влиять на бизнес-среду, создавая риски для долгосрочных проектов.
Смена системных циклов накопления капитала. Эксперты отмечают переход от американского к восточноазиатскому системному циклу, что сопровождается экономической нестабильностью.
Внутренние факторы. К ним относятся жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, рост инфляции и дефицит квалифицированных кадров.
По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в III квартале 2025 года уровень неопределённости снизился до 103,4, но всё ещё остаётся высоким. Особенно чувствительны к этому фактору обрабатывающие производства, где доля предприятий, ссылающихся на неопределённость как на сдерживающий фактор, составила 41%.
Отсутствие денег в экономике
Дефицит бюджета. По предварительным данным Минфина, за девять месяцев 2025 года дефицит составил 4,2 трлн рублей, а к концу года может достичь 5,7 трлн рублей (2,6% ВВП). Основные причины — рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля. finance.rambler.ru
Высокая ключевая ставка. ЦБ РФ сохранял жёсткую денежно-кредитную политику, что удорожало заёмные средства и ограничивало доступность кредитов для бизнеса и населения. RBC.ru +1
Снижение свободных денег у населения. По данным холдинга «Ромир», доля свободных денег в бюджете российских семей по итогам августа 2025 года опустилась до 14,8%, что является минимальным значением за последние годы. Это связано с ростом расходов на товары первой необходимости, повышением тарифов ЖКХ и цен на бензин. ng.ru
Экономия
Сокращение потребительского спроса. Высокие ставки по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и эффект насыщения доступным ассортиментом товаров привели к замедлению роста потребительской активности. В частности, продажи непродовольственных товаров в марте 2025 года выросли лишь на 1% г/г, тогда как в марте 2024 года рост составлял 14,2% г/г. dzen.ru
Экономия со стороны бизнеса. Компании сокращают расходы, пересматривают инвестиционные программы и оптимизируют персонал. Например, некоторые предприятия переводят сотрудников на неполный рабочий день или сокращают штат. ng.ru
Свертывание инвестиционных программ
Крупные российские компании массово сокращают инвестиционные программы в 2025 году. Среди примеров:
«Газпром» — сокращение инвестиций на 7,3%. RBC.ru
РЖД — уменьшение инвестпрограммы на 40%. RBC.ru
«Норникель» — сокращение инвестиций на треть. RBC.ru
Основные причины такого тренда:
Высокая ключевая ставка и удорожание заёмных средств. ru.investing.com
Падение потребительского спроса. ru.investing.com
Дефицит квалифицированных кадров. ru.investing.com
Рост инфляции. ru.investing.com
По данным Института экономики роста им. Столыпина, совокупный объём корпоративных инвестиций в 2025 году сократился на 733 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. Эксперты предупреждают, что это может привести к снижению производительности, устареванию производственных мощностей и дефициту предложения на товарных рынках. kommersant.ru/
Дополнительные риски
Рецессия в 2026 году. Некоторые экономисты прогнозируют рецессию в следующем году из-за текущих тенденций: спада производства в гражданском секторе, роста невыплат зарплат и ухудшения финансовых показателей предприятий.
Рост просроченной задолженности. Объём просроченных долгов по потребительским кредитам в России приблизился к 1,5 трлн рублей — это максимальный показатель с 2018 года. iz.ru
Таким образом, конец 2025 года характеризуется сложной экономической ситуацией, которая требует от бизнеса адаптации к новым условиям. Ключевыми вызовами остаются неопределённость, нехватка финансовых ресурсов, необходимость экономии и сокращение инвестиционных возможностей.
Бюджетная компания как стратегическая игра
Запуск бюджетной компании
У нас в компании бюджетирование — это не просто цифры. Это стратегия, которая начинается с приказа о планировании, четко регулирующего каждый этап: от формирования стратегии до утверждения финальных бюджетов и планов развития.
Пример такого приказа — это дорожная карта на 2026 год: со сроками, ответственными и точным списком документов и задач. От стратегических ориентиров в бизнес-юнитах до ресурсного и инвестиционного планов — каждый шаг продуман и подкреплен цифрами.
Приказ запускает компанию по формированию бюджетов на следующий год и утверждает порядок и сроки подготовки годового плана.
№ п/п
Действие
Ответственный
Сроки
1.
Стратегические ориентиры 2026-2027 (проект стратегий по направлениям)
Руководители бизнес юнитов
10.11.2025
2.
Портфели заказов на 2026 год
Менеджеры по продажам
17.11.2025
3.
Формирование программ технического развития на 2026 год, включая программы НИОКР
Техническая дирекция
28.11.2025
4.
Планирование загрузки ресурсов / производства и штатной численности
Руководители проектов
28.11.2025
5.
Формирование комплекта планов
БДР
БДДС
Бюджет инвестиций
Финансисты
12.12.2025
6.
Представление и защита планов
Руководители бизнес юнитов
19.12.2025
7.
Утверждение.
При необходимости повторное внесение корректировок и уточнений, согласование и защита до момента утверждения комплекта планов.
Руководство
19.12.2025 –26.12.2025
Схема сбора прогнозов и подготовки БДР
Для проектно-ориентированной компании схема планирования на 2026 год строится вокруг портфеля проектов и заказов, определяя воронку продаж и разбивая проекты на этапы с привязкой доходов, расходов, денежных потоков и требуемых ресурсов к ним.
Основные блоки:
сбор прогнозов по проектам (портфель проектов по воронке продаж)
оценка доходов (выручка с вероятностями получения и закрытия)
оценка расходов (трудозатраты, материалы, резервы)
формирование консолидированного БДР
формирование консолидированного БДДС
формирование бюджетов инвестиции
Этапы алгоритма сбора прогнозов по проектам (выручка, расходы, денежный поток)
Сбор данных по портфелю заказов (проектов). Проанализировать текущую воронку в CRM (1C:ERP или аналог), присвоить вероятности закрытия (30–70% по стадиям воронки продаж), рассчитать ожидаемую выручку. Учесть фактические исторические данные, цикл сделок и мнения менеджеров по продажам и руководителей бизнес-направлений и бизнес-юнитов.
Прогнозирование доходов. Разбить проекты на этапы проектов (проектирование, разработка, внедрение), дать оценку суммы выручки и сроков выполнения (закрытия) по этапам.
Прогнозирование ДДС. Спрогнозировать поступления и выбытия по графику платежей (аванс 30–40%, этапы, финальная оплата, сроки оплаты).
Оценка расходов. Декомпозировать по задачам по ролям в человеко-часах, суммировать оплату труда (с налогами), материалы, подрядчиков, командировки, заложить резерв 5–10%. Использовать «снизу вверх» для точности.
Добавить сценарии. Рассчитать 3 сценария: оптимистичный (полный портфель проектов), базовый, пессимистичный. Учесть рост к прошлому году 10-15%, чувствительность к рискам (задержки проектов, перенос инвестиционных программ у клиентов).
Подготовка планов доходов и расходов. Формирование БДР: Составить таблицу по проектам/направлениям с доходами минус расходы = маржинальный доход; агрегировать в общий БДР на 2026 год (квартально). Связать с БДДС для избегания кассовых разрывов (учесть сроки: зарплаты 5-го, платежи 25-го).
Ресурсный план. Подготовить ресурсный план по сценариям. Согласовать проект штатного расписания на очередной год.
Сценарии и риски. Принять решение о выбранном сценарии развитии событий и сформировать комплект бюджетов на очередной год по этому сценарию.
Утверждение, контроль и корректировка. Утвердить в 1C:ERP+PM, мониторить ежемесячно план-факт, обновлять скользящий БДР.
Инструменты, экономящие время и нервы
В нашей компании для ведения проектов, портфеля проектов, сценарного планирования, подготовки ресурсного плана, бюджетирования доходов и расходов, а также бюджетирования движения денежных средств используется программный продукт от 1С — «1С:ERP+PM Управление проектной организацией». Данный программный продукт разработан специально для таких проектно-ориентированных компаний как наша, и включает в себя модуль «1С:PM Управление проектами», добавленный к стандартному решению «1С:ERP Управление предприятием».
Далее по тексту все скриншоты приведены из программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией».
Функциональность программного продукта полностью подходит для нашей проектной деятельности и позволяет без доработок сформировать всю требуемую для руководства аналитику по проектам и портфелям проектов.
Важно, что мы отказались от многократных Excel-таблиц — теперь одна система хранит все сценарии и версии портфеля, обеспечивая прозрачность и оперативность.
Магия портфеля проектов
Анализ текущих и потенциальных сделок, включение в портфель проектов
На данном этапе анализируются стратегические установки, партнерские договоренности и данные CRM-системы на предмет текущих и потенциальных сделок и проектов. В портфель проектов включаются не только текущие — на исполнении и заключаемые, но и все возможные потенциальные сделки.
Проводится предварительная оценка ожидаемых сроков выполнения проекта, суммы выручки, оценка рентабельности. По каждой сделке указывается рыночная аналитика, которая важна именно вашей компании и по которой формируется и корректируется стратегия.
В нашей компании — это такие рыночные аналитики, как:
продуктовые направление
отраслевые направления и вертикальные рынки
В совокупности эти аналитики составляют бизнес-направления и продуктово-рыночную матрицу компании.
Читайте статью «Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов»
В статье подробно рассказываем о процессе формирования портфеля заказов.
Этапы воронки в портфеле
Воронка продаж в портфеле проектов делится на ключевые стадии: от инициации интереса клиента и поступления запроса до завершения сделки. Проекты перемещаются по стадиям при наступлении определенных событий, например, таких как: подача заявки на участие в конкурсе, получение извещения о выигрыше и т.п.
Портфель проектов по стадиям воронки продаж
Портфель проектов по воронке продаж представляет собой структурированную группу проектов или сделок, организованных по этапам воронки продаж для прогнозирования выручки и мониторинга заключения сделок.
Три сценария – три судьбы компании
После формирования портфеля проектов анализируется каждый проект на предмет включения в тот или иной сценарий развития.
Для 2026 года у нас сформировано три ключевых сценария:
Полный портфель проектов — включает в себя проекты по всем стадиям воронки продаж.
Оптимистичный сценарий — благоприятный сценарий наилучшего развития событий.
Базовый сценарий — наиболее консервативный вариант развития событий.
Каждый проект можно сохранить в нескольких версиях, работать с ними и анализировать изменения. Это наш «инструмент контроля реальности» — на еженедельных штабах мы смотрим, как меняются прогнозы и какие корректировки нужны.
Управление версиями проекта и возможность сохранения сценариев мы используем:
при годовом сценарном планировании,
при мониторинге и контроле исполнения плана проекта,
для анализа отклонений текущих и фактических показателей по проекту от утвержденных,
на еженедельных штабах по мониторингу проектов при сравнении с предыдущей версией, для анализа изменений по портфелю проекта и прогноза исполнения выручки.
После сохранения версии проекта для каждого сценария бюджетирования можно сформировать отчет с показателями выручки, прямых затрат, валовой прибыли (маржинального дохода, МД) и маржинальной рентабельности (МР,%), основанными на портфеле проектов.
Каждый проект включен в тот или иной сценарий. Отчет представляется руководителями бизнес-направлений для обсуждения, внесения корректировок и определения сценария, используемого для подготовки комплекта бюджетов на очередной год.
Ресурсное планирование – искусство баланса
После составления портфеля и выбора сценариев мы приступаем к расчёту нужных ресурсов — ролевых компетенций, часов, загрузки сотрудников и подрядчиков. Наши инструменты помогают визуально увидеть, где сотрудники работают на полную, а где есть резервы.
С помощью ресурсного плана проводится анализ о востребованности тех или иных компетенций и ролей, их плановой загрузке, перегрузе или недогрузе по выбранным сценариям портфеля проектов:
По оптимистичному сценарию — благоприятному сценарию наилучшего развития событий.
По базовому сценарию — наиболее консервативному варианту развития событий (work plan).
Диаграммы загрузки трудовых ресурсов формируются помесячно и позволяют нам проанализировать равномерность распределения трудозатрат. Ниже на графике – живой пример из системы. На основании этих данных мы делаем вывод о полной загрузке ресурсов по оптимистичному сценарию и о половинной — по базовому.
Сформированный ресурсный план по сценариям обсуждается руководством, принимается решение, формируются мероприятия по загрузке ресурсов, составляется штатное расписание на очередной год.
Как превратить планы в реальность
План — это только начало. По итогам сценарного бюджетирования мы собираем руководство и обсуждаем:
какие проекты приоритетнее,
какие направления стоит сохранить, а от каких отказаться,
как оптимизировать расходы,
какие шаги ускорят продажи и повысят мотивацию команды,
как мониторить выполнение и быстро реагировать на изменения.
Например, мотивационные схемы с KPI по выручке и штрафами за их срывы помогают направлять усилия всей команды в нужное русло.
По итогам обсуждений формируется программа мероприятий по достижению заданных целей.
Ключевые мероприятия
Для выполнения плана выручки по портфелю проектов и получения прибыли необходимо провести приоритизацию проектов на соответствие рыночной стратегии, рискам и показателям рентабельности, отказавшись от нерентабельных направлений. Это позволяет перераспределить ресурсы на наиболее выгодные инициативы, максимизируя достижение заданных показателей прибыльности.
Оптимизация процессов и ресурсов
Нужно провести комплекс работ:
Оптимизировать управление затратами через мониторинг и контроль исполнения бюджета на всех этапах проектов.
Распределить роли, задачи и ресурсы с учетом производственных мощностей, привлекая подрядчиков при нехватке сил и обеспечивая 100% загрузку трудовых ресурсов.
Проводить регулярный мониторинг необходимых ресурсов для выполнения портфеля проектов, обеспечивая баланс выручки, расходов и рисков.
Стимулирование продаж и мотивация
Для стимулирования продаж и мотивации требуется:
Разработать план продаж с тактикой, стратегией, ценами и мероприятиями для ускорения заключения и исполнения сделок и проектов.
Внедрить мотивационную схему для персонала с премиями за выполнение KPI выручки и штрафами за срывы.
Прогнозировать продажи на ближайший месяц, квартал и 12 месяцев вперед с ежемесячной корректировкой целей.
Мониторинг и корректировка
Для этого необходимо:
Внедрить систему отслеживания прогресса проектов, сбора статистики по метрикам и отчетности.
Проводить ежемесячные корректировки планов на основе анализа проектов.
Оценивать риски рынка и корректировать портфель, финансы и ресурсы для адаптации к изменениям.
Программа мероприятий по достижению заданных показателей
№
Мероприятие
Цель
Сроки (2026)
Ответственный
Ожидаемый эффект
Статус
1
Приоритизация портфеля проектов
Выполнить 100% плана выручки
Январь-Февраль
Руководитель Портфеля
+15% конверсии воронки, отказ от 10% слабых проектов
Планируется
2
Оптимизация бюджетов проектов
Снизить затраты на 10%
Март-Апрель
Отдел управления проектами
+5% маржи
Планируется
3
Выполнение плана продаж
Закрыть сделки на 120% плана
Январь-Декабрь (ежемесячно)
Отдел управления проектами
+20% выручки по ключевым проектам
Планируется
4
Оптимизация ресурсного плана
Загрузка трудовых ресурсов 100%
Январь-Декабрь (ежемесячно)
Руководители подразделений
100% загрузки трудовых ресурсов
Планируется
5
Мотивация команды KPI
Достичь прибыли 15% от выручки
Февраль-Июнь
HR-директор
Премии за KPI, +10% прибыли
Планируется
6
Мониторинг и корректировка
Корректировать отклонения >5%
Ежемесячно
PMO
Сохранение плана прибыли
Планируется
7
Анализ рисков рынка
Минимизировать потери выручки
Квартально
Риск-менеджер
+8% прибыли за счет адаптации
Планируется
Бюджет доходов и расходов 2026
После определения рабочего сценария формируется «Бюджет доходов и расходов» организации на очередной год.
Основные показатели для бюджета доходов и расходов:
выручка по направлениям деятельности,
прямые расходы,
накладные расходы,
прочие доходы и расходы, резервы.
Бюджет движения денежных средств и управление кассовыми разрывами в 2026
Подробно о подготовке годового бюджета движения денежных средств для проектно-ориентированной компании и управлении кассовыми разрывами можно почитать в статье Балансировка денежных потоков и управление кассовыми разрывами в организации с проектным управлением на примере ГК РТСофт в программе «1С:ERP+PM».
Статья о балансировке денежных потоков и управлении кассовыми разрывами
Читайте о подготовке годового бюджета движения денежных средств для проектно-ориентированной компании и управлении кассовыми разрывами.
Итоги
Выполненное сценарное прогнозирование через динамическое бюджетирование позволило сформировать реалистичный план на 2026 год, оптимизировать риски и повысить адаптивность бизнеса к текущим рыночным условиям.
Сценарное планирование включило в себя:
портфель проектов по разным сценария развития — от наиболее ожидаемого до максимально благоприятного,
комплект планов, ресурсный план,
варианты действий в зависимости от сценария,
программы мероприятий для достижения целей и показателей по установленному сценарию.
На основе сценарного планирования по портфелю заказов сформирован, согласован и утвержден комплект бюджетов на 2026 год: бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС), инвестиционный бюджет.
Утвержденный комплект бюджетов является руководством к действию на 2026 год для менеджмента компании, детализирован и подкреплен конкретными сделками, как текущими, так и потенциальными.
Такой подход — это не просто планирование, а динамичный, управляемый процесс, позволяющий проектно-ориентированной компании оставаться на плаву и даже расти в сложной экономической ситуации.
Как проектный менеджер с опытом в бюджетировании и 1C:ERP, я как раз работаю над оптимизацией сценарного планирования на 2026 год, включая портфель проектов и прогноз продаж и их автоматизацией на базе 1С:ERP+PM. Поэтому будем рады обменяться опытом.
