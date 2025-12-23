Трудовые ресурсы на максимуме: искусство ресурсного планирования и оптимизации загрузки в проектном управлении

«Меня зовут Анастасия Вощанова, я руковожу экономикой группы компаний РТСофт и занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов. Наш бизнес — это специализация на уникальных автоматизированных решениях для промышленных предприятий и электроэнергетики. Здесь каждый контракт — отдельный проект с собственными сложностями и рисками.

Сегодня расскажу, как в рамках сценарного планирования и бюджетирования на 2026 год выполняется ресурсное планирование и оптимизируется загрузка трудовых ресурсов на следующий год. Наш главный помощник — инструмент от 1С «1С:ERP+PM Управление проектной организацией». Данный программный продукт разработан специально для таких проектно-ориентированных компаний как наша, и включает в себя модуль «1С:PM Управление проектами», добавленный к стандартному решению «1С:ERP Управление предприятием», — Анастасия Вощанова, директор по экономике и автоматизации процессов, РТСофт, руководитель направления 1С.

