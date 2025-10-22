Как отражать в отчетности НДФЛ и страховые взносы по командировочным расходам

С каких командировочных расходов нужно платить НДФЛ и страховые взносы

Командировочные расходы делятся на:

1. Оплату дней командировки. Правила их оплаты отличаются от обычных рабочих дней, но в части налогообложения разницы нет: оплата дней командировки, в том числе в выходные и праздничные дни, подпадает под обложение НДФЛ и страховыми взносами.

2. Оплата расходов, связанных с командировкой. Например, проезд, проживание, оформление виз и т. д. Эти расходы работодатель обязан возмещать работнику в полном объеме (ст. 168 ТК) на основании предоставленных чеков, договоров и прочих подтверждающих расходы документов. Таким образом дохода у работника не возникает, а значит необходимости удержать НДФЛ и начислить страховые взносы тоже нет.

Но у работодателя могут возникать расходы, связанные с командировкой, которые он понес в интересах работника. Тогда для командированного это натуральный доход. В этом случае работодатель, как налоговый агент и страхователь, обязан удержать НДФЛ и начислить взносы.

3. Суточные. Это компенсационная выплата командированному работнику за то, что он вынужден жить вне дома. Часто в суточные закладывают стоимость питания. В ст. 217 и 422 НК сказано, что суточные при поездках по России в размере 700 рублей в сутки, а также при заграничных командировках в размере 2 500 рублей в сутки, освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Суммы суточных свыше этих значений, подпадают под налогообложение. Аналогичный подход и нормативы нужно применять и в отношении безотчетных сумм.

Например, работник поехал в командировку из Москвы в Санкт-Петербург на 3 дня. Работодатель выплатил суточные из расчета 1 500 рублей в сутки.

Выплаченные суточные (фактически) = 3 * 1 500 руб.= 4 500 руб.

Нормативные суточные = 3 * 700 руб. = 2 100 руб.

Сверхнормативные суточные = 4 500 руб. — 2 100 руб. = 2 400 руб.

НДФЛ = 2 400 руб. * 13% = 312 руб.

Страховые взносы = 2 400 руб. * 30% = 720 руб.

Далее разберем, как работодатели должны отражать командировочные в отчетности.