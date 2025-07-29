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Что теряет бизнес, выбирая дешевого интегратора для автоматизации

Что теряет бизнес, выбирая дешевого интегратора для автоматизации

Экономия на внедрении автоматизированных решений часто оборачивается большими проблемами для бизнеса. Рассказываем, какие риски таит выбор дешевого интегратора и как сделать так, чтобы автоматизация действительно работала на вас.

Автоматизация — отличная идея, пока не превращается в головную боль. Однажды руководителю компании приходит мысль о том, то пора автоматизировать бизнес. ERP, 1С, CRM — звучит солидно и современно. Кажется, что нужно внедрять, потому что конкуренты уже давно пользуются автоматизированными решениями. Руководитель открывает поисковик, находит исполнителя, который обещает настроить «Битрикс» за 20 тысяч — быстро, дешево и с гарантией.

Было гладко на бумаге…

Сразу после внедрения может показаться, что все неплохо. Система установлена, сделки создаются, письма как-то отправляются, задачи вроде ставятся, есть даже общий чат. На первый взгляд, все работает. Но стоит начать пользоваться системой по-настоящему, как всплывает множество недочетов:

  • Клиенты теряются. Автоматические уведомления о новых заявках не настроены. Менеджеры узнают о лидах с опозданием или вообще не узнают. Клиенты не получают ответов, уходят к конкурентам.

  • Дублируются лиды. Формы обратной связи на сайте подключены как попало. Один и тот же человек может оставить заявку дважды и в системе появятся две не связанные между собой карточки. Менеджеры звонят по одной, потом по другой, а клиент думает, что у вас бардак (и он прав).

  • В системе нет логики. Не настроены бизнес-процессы, не распределены права доступа, не продуманы уведомления и дедлайны. Кто отвечает за клиента — непонятно. Почему задача просрочена — никто не знает.

Все это приводит к тому, что сотрудники начинают игнорировать систему. Кто-то делает вид, что работает, кто-то возвращается к таблицам и чатам. А система превращается в неудобную и бесполезную надстройку.

Сэкономили на внедрении — потратили на переделки

При выборе дешевого интегратора руководителю компании кажется, что он экономит. Но очень скоро эта «экономия» начинает таять. Вот почему так происходит:

  • Нет технического задания. Все делается «на глаз». Вы говорите: «Нужна воронка», и ее настраивают, потом вспоминаете: «А еще бы задачи автоматом ставились», — и снова доплата. «А чтобы письма отправлялись клиентам?» — еще доплата. Итог: вы либо платите за каждую мелочь, либо терпите «кривой» результат.

  • Переделки вместо стабильной работы. Сначала вы миритесь с тем, что система несколько неудобная. Потом просите переделать. Что-то меняется, ломается другое. Начинаются звонки, переписки, согласования. Время уходит, сотрудники недовольны, клиенты теряются. Вся автоматизация превращается в сплошную головную боль.

  • Система живет отдельно от бизнеса. Что-то в нее вносят, что-то из нее выгружают, но никто не воспринимает ее как рабочий и обязательный к использованию инструмент. В итоге продолжается работа в чатах, тетрадках, Excel или по наитию.

  • Никакой поддержки. Как только последний платеж отправлен, интегратор пропадает. Он не оставляет никакой документации, видеоинструкций или пояснений. Как вы будете дальше работать в системе, его уже не волнует. Любое улучшение — за отдельные деньги. Поддержка превращается в квест: «Найти исполнителя и уговорить его хоть что-то исправить».

  • Платите дважды. В какой-то момент становится ясно: проще сделать все с нуля, чем пытаться доработать имеющееся, но уже с нормальным подрядчиком. То есть вы платите сначала за «дешевое внедрение», а потом — за нормальное. 

Если доверить автоматизацию дешевому интегратору, скорее всего, вместо развития бизнеса придется тратить силы на спасение того, что должно работать само.

Как выбрать интегратора, чтобы не пожалеть

Автоматизация — не только установка системы и включение нужных функций, это в первую очередь работа с процессами, аналитикой, поддержкой и людьми. При выборе дешевого интегратора все это часто отсутствует даже на старте.

Хороший подрядчик умеет разбираться в бизнесе, задавать глубокие вопросы, настраивать логику, и главное — доводить внедрение до результата, нужного заказчику.

Компания Offgroup внедряет «Битрикс 24» под задачи конкретного бизнеса, а не по шаблону. Помогаем с автоматизацией воронок, задач, бизнес-процессов, подключаем телефонию и 1С, обучаем команду и сопровождаем после запуска. Работаем как партнер, а не как временный подрядчик. Подробнее о внедрении Битрикс24 в Offgroup.

Составили чек-лист критериев, на которые нужно обращать внимание при выборе хорошего интегратора:

Критерий

Пояснение

Подрядчик не обещает сделать все «за 3 дня и 20 тысяч».

Если вам сходу называют цену и сроки без вопросов о бизнесе — это плохой знак. Внедрение должно начинаться с анализа компании, целей и задач автоматизации.

Интегратор говорит не про решение, а про вас.

Интегратор должен погружаться в ваши бизнес-процессы, разбираться, как у вас все устроено и кто за что отвечает. Любое IT-решение — это инструмент. Чтобы он правильно работал, нужно сначала понять, под какие задачи его настраивать.

У подрядчика есть портфолио, кейсы и отзывы.

Запросите у потенциального интегратора конкретные кейсы внедрения: как выглядела система до и после, какие задачи решали в процессе. Обратите внимание, насколько эти примеры соответствуют потребностям вашего бизнеса.

Он не только внедряет, но и сопровождает.

Хороший интегратор остается на связи и через неделю, и через месяц, потому что понимает: автоматизация — это не «один раз сделал и забыл». Программы периодически нуждаются в доработках, появляются новые функции, меняются бизнес-процессы и требования. Потребности компании растут и трансформируются, а значит, система должна постоянно адаптироваться. Хороший интегратор нацелен на длительное партнерство и готов сопровождать бизнес на каждом этапе, чтобы IT-решение работало и приносило реальную пользу.

Он говорит с вами на одном языке.

Профессиональный интегратор говорит на языке бизнеса: объясняет суть решений, показывает, как это повлияет на продажи, процессы, сотрудников. Он не уходит в аббревиатуры и технические термины, а помогает вам принимать осознанные решения.

Что в итоге

Выбирая интегратора, вы на самом деле определяете, каким будет ваш бизнес через полгода или год. Автоматизация — это инструмент роста, который при правильной реализации экономит ресурсы, ускоряет процессы, снижает ошибки и дает руководству полноценный контроль над бизнесом. Но чтобы этот инструмент работал, важна не только технология, но и те, кто ее внедряет.

Компания Offgroup — это не просто технические специалисты по «Битрикс24». Это команда, которая помогает настроить решение под реальные задачи бизнеса: от простой CRM до комплексной автоматизации продаж, логистики, документооборота, сервисов. С вами работают на результат: анализируют бизнес-процессы, проектируют систему под реальные задачи, настраивают, обучают сотрудников и обеспечивают сопровождение после запуска.

Технологии меняются. Бизнес растет. И если вы хотите, чтобы автоматизация упрощала вашу работу и делала ее комфортнее — выбирайте не просто подрядчика, а партнера, с которым можно пройти этот путь надежно и без неприятных сюрпризов.

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