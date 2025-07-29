Что теряет бизнес, выбирая дешевого интегратора для автоматизации

Автоматизация — отличная идея, пока не превращается в головную боль. Однажды руководителю компании приходит мысль о том, то пора автоматизировать бизнес. ERP, 1С, CRM — звучит солидно и современно. Кажется, что нужно внедрять, потому что конкуренты уже давно пользуются автоматизированными решениями. Руководитель открывает поисковик, находит исполнителя, который обещает настроить «Битрикс» за 20 тысяч — быстро, дешево и с гарантией.
Было гладко на бумаге…
Сразу после внедрения может показаться, что все неплохо. Система установлена, сделки создаются, письма как-то отправляются, задачи вроде ставятся, есть даже общий чат. На первый взгляд, все работает. Но стоит начать пользоваться системой по-настоящему, как всплывает множество недочетов:
Клиенты теряются. Автоматические уведомления о новых заявках не настроены. Менеджеры узнают о лидах с опозданием или вообще не узнают. Клиенты не получают ответов, уходят к конкурентам.
Дублируются лиды. Формы обратной связи на сайте подключены как попало. Один и тот же человек может оставить заявку дважды и в системе появятся две не связанные между собой карточки. Менеджеры звонят по одной, потом по другой, а клиент думает, что у вас бардак (и он прав).
В системе нет логики. Не настроены бизнес-процессы, не распределены права доступа, не продуманы уведомления и дедлайны. Кто отвечает за клиента — непонятно. Почему задача просрочена — никто не знает.
Все это приводит к тому, что сотрудники начинают игнорировать систему. Кто-то делает вид, что работает, кто-то возвращается к таблицам и чатам. А система превращается в неудобную и бесполезную надстройку.
Сэкономили на внедрении — потратили на переделки
При выборе дешевого интегратора руководителю компании кажется, что он экономит. Но очень скоро эта «экономия» начинает таять. Вот почему так происходит:
Нет технического задания. Все делается «на глаз». Вы говорите: «Нужна воронка», и ее настраивают, потом вспоминаете: «А еще бы задачи автоматом ставились», — и снова доплата. «А чтобы письма отправлялись клиентам?» — еще доплата. Итог: вы либо платите за каждую мелочь, либо терпите «кривой» результат.
Переделки вместо стабильной работы. Сначала вы миритесь с тем, что система несколько неудобная. Потом просите переделать. Что-то меняется, ломается другое. Начинаются звонки, переписки, согласования. Время уходит, сотрудники недовольны, клиенты теряются. Вся автоматизация превращается в сплошную головную боль.
Система живет отдельно от бизнеса. Что-то в нее вносят, что-то из нее выгружают, но никто не воспринимает ее как рабочий и обязательный к использованию инструмент. В итоге продолжается работа в чатах, тетрадках, Excel или по наитию.
Никакой поддержки. Как только последний платеж отправлен, интегратор пропадает. Он не оставляет никакой документации, видеоинструкций или пояснений. Как вы будете дальше работать в системе, его уже не волнует. Любое улучшение — за отдельные деньги. Поддержка превращается в квест: «Найти исполнителя и уговорить его хоть что-то исправить».
Платите дважды. В какой-то момент становится ясно: проще сделать все с нуля, чем пытаться доработать имеющееся, но уже с нормальным подрядчиком. То есть вы платите сначала за «дешевое внедрение», а потом — за нормальное.
Если доверить автоматизацию дешевому интегратору, скорее всего, вместо развития бизнеса придется тратить силы на спасение того, что должно работать само.
Как выбрать интегратора, чтобы не пожалеть
Автоматизация — не только установка системы и включение нужных функций, это в первую очередь работа с процессами, аналитикой, поддержкой и людьми. При выборе дешевого интегратора все это часто отсутствует даже на старте.
Хороший подрядчик умеет разбираться в бизнесе, задавать глубокие вопросы, настраивать логику, и главное — доводить внедрение до результата, нужного заказчику.
Компания Offgroup внедряет «Битрикс 24» под задачи конкретного бизнеса, а не по шаблону. Помогаем с автоматизацией воронок, задач, бизнес-процессов, подключаем телефонию и 1С, обучаем команду и сопровождаем после запуска. Работаем как партнер, а не как временный подрядчик. Подробнее о внедрении Битрикс24 в Offgroup.
Составили чек-лист критериев, на которые нужно обращать внимание при выборе хорошего интегратора:
Критерий
Пояснение
Подрядчик не обещает сделать все «за 3 дня и 20 тысяч».
Если вам сходу называют цену и сроки без вопросов о бизнесе — это плохой знак. Внедрение должно начинаться с анализа компании, целей и задач автоматизации.
Интегратор говорит не про решение, а про вас.
Интегратор должен погружаться в ваши бизнес-процессы, разбираться, как у вас все устроено и кто за что отвечает. Любое IT-решение — это инструмент. Чтобы он правильно работал, нужно сначала понять, под какие задачи его настраивать.
У подрядчика есть портфолио, кейсы и отзывы.
Запросите у потенциального интегратора конкретные кейсы внедрения: как выглядела система до и после, какие задачи решали в процессе. Обратите внимание, насколько эти примеры соответствуют потребностям вашего бизнеса.
Он не только внедряет, но и сопровождает.
Хороший интегратор остается на связи и через неделю, и через месяц, потому что понимает: автоматизация — это не «один раз сделал и забыл». Программы периодически нуждаются в доработках, появляются новые функции, меняются бизнес-процессы и требования. Потребности компании растут и трансформируются, а значит, система должна постоянно адаптироваться. Хороший интегратор нацелен на длительное партнерство и готов сопровождать бизнес на каждом этапе, чтобы IT-решение работало и приносило реальную пользу.
Он говорит с вами на одном языке.
Профессиональный интегратор говорит на языке бизнеса: объясняет суть решений, показывает, как это повлияет на продажи, процессы, сотрудников. Он не уходит в аббревиатуры и технические термины, а помогает вам принимать осознанные решения.
Что в итоге
Выбирая интегратора, вы на самом деле определяете, каким будет ваш бизнес через полгода или год. Автоматизация — это инструмент роста, который при правильной реализации экономит ресурсы, ускоряет процессы, снижает ошибки и дает руководству полноценный контроль над бизнесом. Но чтобы этот инструмент работал, важна не только технология, но и те, кто ее внедряет.
Компания Offgroup — это не просто технические специалисты по «Битрикс24». Это команда, которая помогает настроить решение под реальные задачи бизнеса: от простой CRM до комплексной автоматизации продаж, логистики, документооборота, сервисов. С вами работают на результат: анализируют бизнес-процессы, проектируют систему под реальные задачи, настраивают, обучают сотрудников и обеспечивают сопровождение после запуска.
Технологии меняются. Бизнес растет. И если вы хотите, чтобы автоматизация упрощала вашу работу и делала ее комфортнее — выбирайте не просто подрядчика, а партнера, с которым можно пройти этот путь надежно и без неприятных сюрпризов.
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