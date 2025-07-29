Что теряет бизнес, выбирая дешевого интегратора для автоматизации

Было гладко на бумаге…

Сразу после внедрения может показаться, что все неплохо. Система установлена, сделки создаются, письма как-то отправляются, задачи вроде ставятся, есть даже общий чат. На первый взгляд, все работает. Но стоит начать пользоваться системой по-настоящему, как всплывает множество недочетов:

Клиенты теряются. Автоматические уведомления о новых заявках не настроены. Менеджеры узнают о лидах с опозданием или вообще не узнают. Клиенты не получают ответов, уходят к конкурентам.

Дублируются лиды. Формы обратной связи на сайте подключены как попало. Один и тот же человек может оставить заявку дважды и в системе появятся две не связанные между собой карточки. Менеджеры звонят по одной, потом по другой, а клиент думает, что у вас бардак (и он прав).

В системе нет логики. Не настроены бизнес-процессы, не распределены права доступа, не продуманы уведомления и дедлайны. Кто отвечает за клиента — непонятно. Почему задача просрочена — никто не знает.

Все это приводит к тому, что сотрудники начинают игнорировать систему. Кто-то делает вид, что работает, кто-то возвращается к таблицам и чатам. А система превращается в неудобную и бесполезную надстройку.