Интегратор Битрикс24: ключевые критерии выбора подрядчика для внедрения

Кто выбирает подрядчика и почему это важно

В компаниях выбор подрядчика может быть:

на стороне собственника;

делегирован руководителю;

передан сотруднику.

Если внедрение провалится, ответственность все равно ложится на бизнес. Поэтому выбор часто делается с учетом минимизации рисков, а не только стоимости.