Министерство здравоохранения республики Мордовия планирует финансовую деятельность разумно и качественно

Медицинские информационные аналитические системы предназначены для автоматизации медицинских учреждений разного формата — государственных и частных клиник, отраслевых медицинских организаций — стоматологий, офтальмологических, ветеринарных и других клиник.

МИАС помогает централизовать контроль за медицинским учреждением и создать единое информационное пространство ОИВ, а также: оптимизировать работу регистратуры, приемного отделения, кабинетов, вести автоматический электронный учет всех видов деятельности, создавать оперативное планирование занятости сотрудников, вести несколько медицинских карт для 1 пациента (амбулаторную, стоматологическую), оптимизировать складской учет, формировать регламентированную и управленческую отчетность.

Однако развитию информационных систем планирования финансово-хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения уделяется недостаточно внимания. Хотя в республике Мордовия учреждениями здравоохранения и самим Министерством проведена качественная работа по автоматизации процессов обеспечения потребностей медицинской организации в материальных ценностях, основных средствах, услугах, работах и прочих затрат связанных с деятельностью медицинской организации.

Именно в части планирования и контроля финансовой деятельности подведомственных учреждений, а также формирования государственных заданий и затрат на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий реализован отраслевой информационный ресурс Министерства здравоохранения республики Мордовия на базе ЭС «РАМЗЭС 2.0» с дополнительным отраслевым разделением по учету расходов по высокотехнологичной медицинской помощи и видам деятельности в рамках ОМС. С 2026 года в автоматическом режиме выполняются:

формирование бланков государственных заданий, в том числе по ВМП;

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, в том числе по ВМП;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

формирование и подписание соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные выполнение государственного задания;

импорт данных, необходимых для планирования доходов, с применением веб-технологий;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе ОМС;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;

сдача учреждениями отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.;

автоматизация расчета норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуг;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

расчет субсидий бюджетов по натуральным нормам;

формирование прейскурантов на платные медицинские услуги.

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

В результате автоматизации обеспечены централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ОИВ и т.д.

Выполненные работы призваны дополнительно повысить эффективность деятельности учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения республики Мордовия и сохранить лидирующие позиции в части эффективности использования финансовых ресурсов.

Реклама: ООО «ФИНАТЕК», ИНН 7731475901, erid: 2W5zFG9cvn5