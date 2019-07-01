Taxadvisor Weekly №24 - обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов

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ФНС считает, что уровень фискальной нагрузки соответствует рентабельности бизнеса. Данные службы за 2018 год гласят: несмотря на то, что налоговое бремя в целом увеличилось, с учетом страховых взносов фискальная нагрузка снизилась. Налоговое бремя распределяется неравномерно: для предприятий добывающего сектора, например, оно потяжелело на 7 п.п. А вот у компаний, занимающихся недвижимостью наоборот - нагрузка снизилась. Как мы понимаем, в статистике участвуют только выжившие предприятия.

Групповые иски начнут принимать уже осенью:Госдума приняла соответствующие поправки в АПК и ГПК. Законопроект предусматривает, что группа людей (от 5) вправе обратиться в суд, если у них есть однородные или общие требования к одному ответчику, в основе которых лежат схожие обстоятельства. Иные заинтересованные лица вправе в любой момент до окончания рассмотрения дела присоединиться к иску, подав соответствующее заявление. Интересы группы будет представлять одно лицо - в этом новый институт схож с процедурой банкротства, когда на стороне кредиторов выступает арбитражный управляющий. Кроме того, поправки предусматривают заключение соглашения между представителем и членами группы о порядке несения судебных расходов. Для налоговой сферы не сделано исключений, что может открыть интересные перспективы.

МЭР считает, что контроль за расходами граждан поможет борьбе с теневой занятостью. По мнению ведомства, если кто-то тратит больше денег, чем официально зарабатывает, значит имеются незадекларированные доходы. Хотя пресс-служба МЭР заверяет, что никаких законопроектов на эту тему пока не разрабатывает, в Правительстве считают идею логичной. По примерным подсчетам, около 14 млн. человек не работают официально и не платят налоги с доходов, но расходы несут.

А вот, например, эксперты Всемирного Банка считают, что проблема теневой занятости решается не контролем, а стимулированием создания "белых" рабочих мест.

ЦБ выпустил методические рекомендации для предпринимателей-клиентов банков (с картинками). В них он дает объяснения терминов, инструкции по тому, в чем вас может подозревать банк, а также информацию о том, что делать, если счет заблокировали. ЦБ собрал часто задаваемые вопросы и дал ответы на них, а также ранжировал возможные ситуации клиента по степени их опасности.

Дума предложила дособрать 302 млрд. руб. налогов.Лейтмотив - увеличить собираемость НДС и налога на прибыль. Изучение пояснительной записки показало, что паниковать рано - увеличение сборов прогнозируют за счет роста доходов компаний нефтяного и металлургического сектора. А вот доходы, зависящие от чистой прибыли Сбербанка и дивидендов АСВ от приобретения акций банков поправили в сторону уменьшения. ФНС тоже переходит на режим экономии в целях увеличения собираемости. Посчитав затраты на направление уведомлений, служба постепенно решила переходить на смс и электронную рассылку.

Уголовное дело возбудили против менеджеров компании "Рольф" - крупнейшего российского автодилера. Вменяется незаконный вывод валюты за рубеж через фиктивный договор. СК считает, что цена сделки завышена, а денежные средства были выведены на счет в австрийском банке через подконтрольные компании. Пока неясно, есть ли у следствия адекватные аргументы или это просто популярный способ запугать бизнес.

Судебная практика

Выставление продавцом-банкротом счета-фактуры с НДС автоматически не отменяет право на вычет. Компания заключила с партнером договор поставки алкогольной продукции. Поставки осуществлялись, оплата производилась своевременно и в надлежащем объеме. Однако в остальной части своего бизнеса продавец терпел убытки, что привело к процедуре банкротства.

Текущая деятельность, тем не менее, не останавливалась и контрагент все также получал продукцию. Проверяющие нашли проблему в документальном оформлении. Продавец выставлял счета-фактуры с НДС, чего делать не должен был.

Ситуация усугублялась тем, что информацию о банкротстве контрагента покупатель мог получить из открытых источников - сведения были опубликованы в "Коммерсанте".

На удачу покупателя, суд не нашел в описанной ситуации злоупотреблений. Отказывать в вычетах из-за ошибочного выделения в счетах-фактурах НДС нельзя, если это единственный подозрительный признак. Более того, суд привел весьма мудрый довод - если повально наказывать бизнес за такие ошибки, компании, и без того переживающие кризис, не смогут работать ни с кем.

Ошибочное зачисление долга первоначальному кредитору не лишает его права на УСН. Компания занималась поставками электроэнергии. С одним из покупателей был заключен типовой договор, а дополнительно к нему - соглашение о компенсации затрат, связанных с поставками.

И по первому, и по второму соглашению у покупателя образовалась задолженность. Добиваться ее взыскания компании было сложно, из-за чего она уступила право требования долга третьей организации с дисконтом чуть более 50%.

Эти меры принесли плоды, должник погасил задолженность. Единственная проблема - внес деньги не новому кредитору, а компании. Инспекция не оставила данный факт без внимания, поскольку поставщик энергии применял УСН. Проверяющие решили, что доходы были занижены для предотвращения перехода на общую систему.

Суд, в отличие от дела Ахмедеевой, решил иначе. Признавать исполнение по договору ненадлежащему кредитору доходом нельзя. Помогло и то, что стороны цессии подтвердили свои реальные намерения, и что сделка была возмездной.

Издержки инспекций на участие в процессе тоже бывают неразумными. Как правило, юристы, помогающие своим клиентам в налоговых спорах, не обещают, что расходы на их услуги получится взыскать с инспекции. И на это есть подтверждение в практике.

Однако приятно отметить, что сдержанный подход судов в назначении компенсаций применим и к инспекциям.

Предприниматель не смогла полностью отстоять свои права в споре с проверяющими. Вдобавок, с нее судом были взысканы расходы на проезд представителей инспекции в апелляционный суд. С таким определением она не согласилась. И была права.

Выяснилось, что юрист от налоговой приехал сразу на два заседания. Да и сами расходы на него понесла не инспекция, а управление ФНС. По этой причине связать издержки именно с делом предпринимателя нельзя.

Международное налогообложение

Генсек ОЭСР выступил перед руководителям странG20. В докладе освещены достижения с предыдущей встречи глав государств. О некоторых мы писали, но есть и другая интересная статистика. Например, ОЭСР получила информацию о 21 тысяче налоговых рулингов, которые компании получили от разных стран. Гурриа считает, что держать такие договоренности в секрете становится невозможно. Вдобавок, все наиболее известные "хабы", торгующие СИДН, присоединились к MLI.

Дает свои плоды и новая схема взаимодействия ОЭСР, МФВ, ООН и Всемирного банка с приветливым названием "Tax Inspectors Without Borders". С декабря 2018, синергия помогла дополнительно собрать 470 млн. долларов.

ОЭСР приняла обязательные правила раскрытия дляCRS. Детализируется, как должен происходить автоматический обмен налоговой информацией. Помимо налоговых органов, документ будет полезен и компаниям. В правилах даются определения некоторым понятиям, устанавливаются ориентиры, в какие временные промежутки следует производить обмен. Также для всех присоединившихся обозначены принципы конфиденциальности и обработки информации. Вторая часть документа - техническая. В ней описано, как должны формироваться XML файлы.

Марокко присоединилась к BEPS и CRS и стала 89-ой по счету юрисдикцией-участником конвенции. И еще 5 стран выразили желание также присоединиться к конвенции: Тайланд, Оман, Кения, Алжир, Ливан и Эсватини (известная как Свазиленд).