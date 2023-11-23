Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать

Вне зависимости от финансового положения компания-работодатель обязана своевременно выплачивать заработную плату. Ее задержка может обойтись дорого. Ак Барс Банк помогает бизнесу исполнять обязанности работодателя и не нарушать сроки расчетов с персоналом.

В какие сроки нужно выплачивать заработную плату

Каждый работодатель самостоятельно определяет конкретные сроки выплаты заработной платы и закрепляет их в трудовых и коллективном договорах, но с учетом требований ст. 136 ТК:

не реже, чем каждые полмесяца ;

и не позднее 15 дней после окончания расчетного периода.

Чаще выплачивать зарплату можно, реже — нет.

Например, работодатель, может установить еженедельные или ежедекадные выплаты. И если день выплаты выпадает на нерабочий праздник или выходной, то расплатиться с персоналом нужно в последний рабочий день.

Помимо зарплатных сроков, наниматель должен соблюдать и сроки выплат, которые не относятся к оплате труда:

расчет при увольнении — в последний рабочий день;

первые три дня больничного — вместе с ближайшей выплатой зарплаты после начисления пособия;

отпускные — не позднее трех дней до ухода работника в отпуск.

Причины задержки зарплаты

Иногда задержки зарплаты связаны со слабой организацией рабочего процесса и недостаточным вниманием к нему:

Ответственные работники не соблюдают сроки закрытия табелей и подготовки приказов, из-за чего бухгалтер не может приступить к расчету зарплаты своевременно.

Численность персонала и объем работы не соответствует количеству бухгалтеров. Например, рассчитать зарплату, которая состоит из гарантированной части, стимулирующих и компенсационных выплат на 1500 работников, оформленных у нескольких юрлиц с разными системами оплаты труда, и при этом не допустить ошибки или не нарушить сроки — одному бухгалтеру крайне сложно.

Сбои в работе учетной программы, отсутствие обновлений, перебои с электричеством и/или интернетом, из-за чего нельзя отправить зарплату своевременно.

Низкая квалификация бухгалтера и безответственное отношение к вверенному участку.

Однако задержки могут случаться и в маленьком коллективе с оперативным и отлаженным документооборотом. Например:

У компании нет денег, но предприятие продолжает работу, ищет новых покупателей и заказчиков.

Продавцу нечем торговать, так как партия товара застряла на таможне.

Во время ковидных локдаунов, некоторые предприятия лишились доходов, но платили зарплату персоналу. Но нередко запасы денег заканчивались, и работодателям нечем было расплатиться с сотрудниками.

Последствия задержки зарплаты

Компенсация за задержку

За частичную или полную невыплату зарплаты работникам в регламентированные сроки работодатель обязан начислить и выплатить компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки (ст. 236 ТК).

Пример. Компания должна была выплатить работнику компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении в размере 180 000 рублей 7 октября, но выплатила ее лишь 3 ноября. Рассчитаем компенсацию за просрочку выплаты:

Ключевая ставка:

с 8 по 29 октября 2023 года — 13%;

с 30 октября по 3 ноября 2023 года — 15%.

Расчет компенсации за период с 8 по 29 октября 2023 года: 180 000 руб. 1/150 13% * 22 дня = 3 432 руб.

Расчет компенсации за период с 30 октября по 3 ноября 2023 года: 180 000 руб. 1/150 15% * 4 дня = 720 руб.

Итого: 3 432 + 720 = 4 152 руб.

Административная ответственность

Если работник, который не получил своевременно причитающиеся ему деньги, обратится в государственную инспекцию труда (ГИТ) или правоохранительные органы, то работодателю грозит штраф по ст. 5.27 КоАП:

на ИП — 1 000 — 5 000 рублей;

на юрлицо — 30 000 — 50 000 рублей.

Если работодатель ранее уже был оштрафован за аналогичное нарушение, то сумма штрафа возрастет до 30 000 и 100 000 рублей для предпринимателя и организации соответственно.

Уголовная ответственность

Если работодатель умышленно не выплачивал зарплату более трех месяцев, его могут привлечь и к уголовной ответственности:

Наказание Основание Частичная невыплата Штраф до 120 тыс. рублей или в размере годового заработка;

дисквалификация — до 1 года;

принудительные работы — до 2 лет;

лишение свободы — до 1 года ч. 1 ст. 145.1 УК Полная невыплата Штраф 100 тыс. — 500 тыс. рублей или в размере заработка за три года;

принудительные работы с дисквалификацией или без — до 3 лет;

лишение свободы с дисквалификацией или без — до 3 лет ч. 2 ст. 145.1 УК

Другие последствия

Если работодатель задержит выплату на 15 дней, не получившие зарплату сотрудники вправе приостановить работу до погашения задолженности (ч. 2 ст. 142 ТК). Для компании это риск остановки производства, что грозит еще большими потерями:

отсутствие товара на продажу;

срыв поставок и, как следствие, договорные неустойки.

И даже если персонал продолжит работу, недовольство ситуацией с задержкой зарплаты, может сказаться на качестве выполняемой работы и производимой продукции.

В конечном итоге может пострадать и репутация компании с точки зрения соблюдения прав работников и с точки зрения исполнения обязательств перед покупателями и заказчиками.

Как избежать задержки зарплаты

Выплата зарплаты — прямая обязанность работодателя, и ее поверхностное исполнение, может повлечь для бизнеса тяжелые последствия. Поэтому, вне зависимости от масштабов предприятия, нужно выстроить четкий алгоритм взаимодействия работников, от которых так или иначе зависит своевременность расчетов с персоналом, чтобы работа не давала сбой ни на одном этапе — от сбора сведений для начисления до формирования платежных поручений и отправки зарплатных реестров в банк.

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Воспользоваться таким кредитом могут предприниматели и юрлица вне зависимости от размеров бизнеса.

Сумму кредита банк рассчитает индивидуально для каждой компании на основе реальных зарплат ее работников, но в пределах 100 млн рублей для крупного и среднего бизнеса и 25 млн рублей — для малого.

Для крупного и среднего бизнеса ставка по кредиту будет увеличена на 2% от действующей учетной ставки ЦБ, а для малого — на 3,5%.

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