Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Зарплата

Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать

Вне зависимости от финансового положения компания-работодатель обязана своевременно выплачивать заработную плату. Ее задержка может обойтись дорого. Ак Барс Банк помогает бизнесу исполнять обязанности работодателя и не нарушать сроки расчетов с персоналом. 
59
Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В какие сроки нужно выплачивать заработную плату

Каждый работодатель самостоятельно определяет конкретные сроки выплаты заработной платы и закрепляет их в трудовых и коллективном договорах, но с учетом требований ст. 136 ТК:

  • не реже, чем каждые полмесяца;

  • и не позднее 15 дней после окончания расчетного периода.

Чаще выплачивать зарплату можно, реже — нет.

Например, работодатель, может установить еженедельные или ежедекадные выплаты. И если день выплаты выпадает на нерабочий праздник или выходной, то расплатиться с персоналом нужно в последний рабочий день.

Помимо зарплатных сроков, наниматель должен соблюдать и сроки выплат, которые не относятся к оплате труда:

  • расчет при увольнении — в последний рабочий день;

  • первые три дня больничного — вместе с ближайшей выплатой зарплаты после начисления пособия;

  • отпускные — не позднее трех дней до ухода работника в отпуск.

Причины задержки зарплаты

Иногда задержки зарплаты связаны со слабой организацией рабочего процесса и недостаточным вниманием к нему:

  • Ответственные работники не соблюдают сроки закрытия табелей и подготовки приказов, из-за чего бухгалтер не может приступить к расчету зарплаты своевременно.

  • Численность персонала и объем работы не соответствует количеству бухгалтеров. Например, рассчитать зарплату, которая состоит из гарантированной части, стимулирующих и компенсационных выплат на 1500 работников, оформленных у нескольких юрлиц с разными системами оплаты труда, и при этом не допустить ошибки или не нарушить сроки — одному бухгалтеру крайне сложно.

  • Сбои в работе учетной программы, отсутствие обновлений, перебои с электричеством и/или интернетом, из-за чего нельзя отправить зарплату своевременно.

  • Низкая квалификация бухгалтера и безответственное отношение к вверенному участку.

Однако задержки могут случаться и в маленьком коллективе с оперативным и отлаженным документооборотом. Например:

  • У компании нет денег, но предприятие продолжает работу, ищет новых покупателей и заказчиков.

  • Продавцу нечем торговать, так как партия товара застряла на таможне.

  • Во время ковидных локдаунов, некоторые предприятия лишились доходов, но платили зарплату персоналу. Но нередко запасы денег заканчивались, и работодателям нечем было расплатиться с сотрудниками.

Последствия задержки зарплаты

Компенсация за задержку

За частичную или полную невыплату зарплаты работникам в регламентированные сроки работодатель обязан начислить и выплатить компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы задолженности за каждый день просрочки (ст. 236 ТК).

Пример. Компания должна была выплатить работнику компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении в размере 180 000 рублей 7 октября, но выплатила ее лишь 3 ноября. Рассчитаем компенсацию за просрочку выплаты:

Ключевая ставка:

  • с 8 по 29 октября 2023 года — 13%;

  • с 30 октября по 3 ноября 2023 года — 15%.

Расчет компенсации за период с 8 по 29 октября 2023 года: 180 000 руб. 1/150 13% * 22 дня = 3 432 руб.

Расчет компенсации за период с 30 октября по 3 ноября 2023 года: 180 000 руб. 1/150 15% * 4 дня = 720 руб.

Итого: 3 432 + 720 = 4 152 руб.

Административная ответственность

Если работник, который не получил своевременно причитающиеся ему деньги, обратится в государственную инспекцию труда (ГИТ) или правоохранительные органы, то работодателю грозит штраф по ст. 5.27 КоАП:

  • на ИП — 1 000 — 5 000 рублей;

  • на юрлицо — 30 000 — 50 000 рублей.

Если работодатель ранее уже был оштрафован за аналогичное нарушение, то сумма штрафа возрастет до 30 000 и 100 000 рублей для предпринимателя и организации соответственно.

Уголовная ответственность

Если работодатель умышленно не выплачивал зарплату более трех месяцев, его могут привлечь и к уголовной ответственности:

Наказание

Основание

Частичная невыплата

  • Штраф до 120 тыс. рублей или в размере годового заработка;

  • дисквалификация — до 1 года;

  • принудительные работы — до 2 лет;

  • лишение свободы — до 1 года

ч. 1 ст. 145.1 УК

Полная невыплата

  • Штраф 100 тыс. — 500 тыс. рублей или в размере заработка за три года;

  • принудительные работы с дисквалификацией или без — до 3 лет;

  • лишение свободы с дисквалификацией или без — до 3 лет

ч. 2 ст. 145.1 УК

Другие последствия

Если работодатель задержит выплату на 15 дней, не получившие зарплату сотрудники вправе приостановить работу до погашения задолженности (ч. 2 ст. 142 ТК). Для компании это риск остановки производства, что грозит еще большими потерями:

  • отсутствие товара на продажу;

  • срыв поставок и, как следствие, договорные неустойки.

И даже если персонал продолжит работу, недовольство ситуацией с задержкой зарплаты, может сказаться на качестве выполняемой работы и производимой продукции.

В конечном итоге может пострадать и репутация компании с точки зрения соблюдения прав работников и с точки зрения исполнения обязательств перед покупателями и заказчиками.

Как избежать задержки зарплаты

Выплата зарплаты — прямая обязанность работодателя, и ее поверхностное исполнение, может повлечь для бизнеса тяжелые последствия. Поэтому, вне зависимости от масштабов предприятия, нужно выстроить четкий алгоритм взаимодействия работников, от которых так или иначе зависит своевременность расчетов с персоналом, чтобы работа не давала сбой ни на одном этапе — от сбора сведений для начисления до формирования платежных поручений и отправки зарплатных реестров в банк.

А чтобы временные финансовые трудности не стали причиной невыплаты доходов персоналу, получите в Ак Барс Банке кредит на выплату заработной платы тем более, что на зарплатные цели банк выдает деньги по минимальному пакету документов и без залога.

Воспользоваться таким кредитом могут предприниматели и юрлица вне зависимости от размеров бизнеса. 

Сумму кредита банк рассчитает индивидуально для каждой компании на основе реальных зарплат ее работников, но в пределах 100 млн рублей для крупного и среднего бизнеса и 25 млн рублей — для малого.

Для крупного и среднего бизнеса ставка по кредиту будет увеличена на 2% от действующей учетной ставки ЦБ, а для малого — на 3,5%.

Оставьте заявку на кредит на выплату зарплаты в Ак Барс Банке.

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета

Обезопасьте компанию от проверок и блокировок

Оставьте данные, пришлем вам памятку на e-mail бесплатно:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KCN4C

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзор судебной практики

    Компаниям придется платить пени в период моратория — решение Верховного суда

    Неустойку и пени нельзя начислять только по долгам, которые возникли до введения моратория. По всем поздним задолженностям придется заплатить в обычном порядке.

    22
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Социальный вычет

    Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах

    Не все работодатели готовы оплачивать обучение, а для успешной работы бухгалтеру нужно регулярно учиться. Иногда это приходится делать за свой счет. В таком случае часть расходов можно вернуть за счет вычета по НДФЛ. Рассказываем, как получить такой вычет.

    Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах
    24

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

    За ввоз иномарок из стран ЕЭАС надо будет платить НДС

    Сейчас агенты, комиссионеры или поверенные не уплачивают НДС при импорте из стран ЕАЭС, это делает собственник товара. А если он – физлицо, то НДС вообще никто не платит. Но скоро все изменят.

    30
    Экономические преступления

    Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения

    В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.

    19

    Записи вебинаров

    689
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Зарплата

    Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать

    Вне зависимости от финансового положения компания-работодатель обязана своевременно выплачивать заработную плату. Ее задержка может обойтись дорого. Ак Барс Банк помогает бизнесу исполнять обязанности работодателя и не нарушать сроки расчетов с персоналом. 

    Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать
    59
    Самозанятые

    17% предпринимателей проверяли из-за сотрудничества с самозанятыми

    Несмотря на проверки, доначисления и переквалификацию отношений в трудовые, половина малого и среднего бизнеса пользуется услугами самозанятых и будет продолжать это делать.

    72

    Мини-курсы

    260
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Бухгалтеры

    🎉День бухгалтера прошел, а подарки остались! «Клерк» дарит скидки на курсы до 85% и на подписку Премиум 70%

    Успейте забрать полезные подарки от «Клерка» по выгодным ценам! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов и на популярную подписку Клерк.Премиум.

    26
    Маркетплейсы

    Сеть завалена опасениями: товары на маркетплейсах могут подорожать!

    Как только власти примут законопроект об онлайн-торговле, площадкам придется вкладывать больше денег, чтобы выполнить все условия. Это повлияет на итоговую стоимость товаров для покупателей.

    81

    Разборы законов

    1 050
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Право

    Перерасчет ЖКХ. Как оформить перерасчет за вывоз мусора?

    Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы.

    44
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса? 1 декабря в 11:00 мск!

    Получите практические советы: что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

    21
    Логотип Лариса Магафурова
    Лариса Магафурова
    Налоговые изменения 2024

    Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить

    Следующий год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Вот на какие основные моменты рекомендую обратить внимание.

    Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
    196
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Кто каким сервисом пользуется для работы с самозанятыми?

    Коллеги, добрый день. Кто каким сервисом пользуется для упрощения работы с самозанятыми? Автоматические чеки, проверка статуса, реестры выплат.

    13

    Календарь вебинаров

    27
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Новости ФНС

    Бухгалтеры поздравили налоговиков с праздником и попросили убрать ЕНС

    Вчера был профессиональный праздник не только у бухгалтеров, но и у налоговиков. В честь праздника ФНС опубликовала в ТГ-канале видеоролик о своих ключевых достижениях. Кто-то из налогоплательщиков поздравил инспекторов, а кто-то поехидничал.

    231
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    Аутсорсинг

    Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

    Мы подготовили образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифа обслуживания. Внимание в письме используется живой и экспрессивный язык, который может содержать элементы обсценной лексики, замаскированные специальными символами для смягчения впечатления. Но все же будьте аккуратны.

    Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание
    3
    228

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Декретный отпуск

    😡 Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут

    Ранее Минтруд разработал новые правила по больничным для ИП, по которым оплаты декретных не будет. Но поднялась волна возмущения и от дальнейшей разработки этого проекта отказались.

    1
    160
    Налог на наследование

    Наследство не по средствам. В Англии собираются отменить налог на наследство

    Глава Минфина Великобритании предложил уменьшить ставку, либо вовсе отказаться от налога на наследство. Это может усилить позиции консерваторов среди богатейших граждан.

    50

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Ведение бизнеса

    Как оказывать бухгалтерские услуги

    Захожу однажды в кабинет, и вижу, как мой бухгалтер смотрит в распечатанную банковскую выписку и руками заносит из нее данные в 1С. Вы думаете, что это произошло лет десять назад? Нет, это случилось пару недель назад.

    Как оказывать бухгалтерские услуги
    122
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    УСН

    Минэкономразвития расширяет границы применения УСН в 2024 году. Утверждены новые коэффициенты-дефляторы

    Минэкономразвития России утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год. Эти коэффициенты учитывают изменения потребительских цен на товары и услуги за предыдущие годы и устанавливаются для индексации отдельных элементов налогообложения.

    Минэкономразвития расширяет границы применения УСН в 2024 году. Утверждены новые коэффициенты-дефляторы
    31

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Прослеживаемость товаров

    Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит

    С 1 октября согласно Налоговому кодексу в счетах-фактурах по прослеживаемым товарам нужно указывать новый реквизит – «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Однако, как это часто бывает, поправки в формах и форматах не поспевают за изменениями. Проекты проходят рассмотрение. Что делать налогоплательщикам в этой ситуации – расскажем в статье

    Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит
    42
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    ОСАГО

    Почему для новичков ОСАГО дороже⁠⁠. Какие показатели влияют на расчет стоимости страхового полиса

    Цена автостраховки для новичков выше, чем для опытного автовладельца. Это связано с риском страхователя: считается, что риск аварийной ситуации выше, если машину водит новоиспеченный водитель.

    14

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора