Новые правила расчета гостей в общепите с 1 марта 2025 года

Выдача чеков покупателям — это обязанность бизнеса, который использует в своей деятельности контрольно-кассовую технику (ККТ). Требование, в том числе, относится к заведениям общепита — кафе, ресторанам, столовым, фастфуду.

ФНС обратила особое внимание на общепит. Число нарушений в этой сфере выросло, возникло много вопросов к владельцам касс. Раньше посетитель общепита оплачивал заказ после получения чека. Проблема в том, что официанты сначала выпускали пречек, а официальный чек после оплаты «забывали» выдать. Из-за этого в ФНС не поступали сведения о продаже, а предприниматель платил меньше налогов.

Пречек и официальный чек внешне похожи, но разница между ними есть:

Пречек — это предварительный документ, в котором указана сумма заказа и список блюд. Но это не официальный документ. Чек — это бланк строгой отчетности, который фиксируется в системе и информирует ФНС о продаже.

Несоответствие реальной выручки и входящих фискальных данных — это сигнал для налоговой и повод к проверке.

С 1 марта 2025 действуют новые правила расчета гостей в общепите. Теперь сначала нужно выдать официальный чек, а после этого принять оплату. Тем самым ФНС исключает случаи нарушений и устанавливает новый порядок расчетов в кафе и ресторанах (п. 5.11 ст. 1.2 закона 54-ФЗ).

Для общепита налоговая подготовила подробные методические рекомендации с разъяснениями (письмо от 14.02.2025 № АБ-4-20/1500@). Ознакомиться с материалами и остальными рекомендациями можно на сайте ФНС.