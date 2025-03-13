Новые правила расчета гостей в общепите с 1 марта 2025 года

Что изменилось
Выдача чеков покупателям — это обязанность бизнеса, который использует в своей деятельности контрольно-кассовую технику (ККТ). Требование, в том числе, относится к заведениям общепита — кафе, ресторанам, столовым, фастфуду.
ФНС обратила особое внимание на общепит. Число нарушений в этой сфере выросло, возникло много вопросов к владельцам касс. Раньше посетитель общепита оплачивал заказ после получения чека. Проблема в том, что официанты сначала выпускали пречек, а официальный чек после оплаты «забывали» выдать. Из-за этого в ФНС не поступали сведения о продаже, а предприниматель платил меньше налогов.
Пречек и официальный чек внешне похожи, но разница между ними есть:
Пречек — это предварительный документ, в котором указана сумма заказа и список блюд. Но это не официальный документ.
Чек — это бланк строгой отчетности, который фиксируется в системе и информирует ФНС о продаже.
Несоответствие реальной выручки и входящих фискальных данных — это сигнал для налоговой и повод к проверке.
С 1 марта 2025 действуют новые правила расчета гостей в общепите. Теперь сначала нужно выдать официальный чек, а после этого принять оплату. Тем самым ФНС исключает случаи нарушений и устанавливает новый порядок расчетов в кафе и ресторанах (п. 5.11 ст. 1.2 закона 54-ФЗ).
Для общепита налоговая подготовила подробные методические рекомендации с разъяснениями (письмо от 14.02.2025 № АБ-4-20/1500@). Ознакомиться с материалами и остальными рекомендациями можно на сайте ФНС.
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От пречека можно не отказываться
Новые правила расчетов не исключают выдачу пречеков. Он не нужен только в заведениях, где посетитель должен сразу оплатить заказ на кассе, например в кофейне.
В остальных случаях пречек полезен. Гость заранее увидит список блюд и сумму к оплате. Если в заказе или сумме допущены ошибки, их можно заранее устранить — еще до оплаты.
Если сразу выдать официальный чек с ошибками, потом придется делать чек коррекции, а это лишние проблемы для бизнеса. У ФНС могут возникнуть вопросы, если таких возвратов и чеков коррекции будет много. Минфин определяет случаи, когда ФНС может прийти с проверкой:
количество чеков возврата составляет не менее 30% от общего количества чеков прихода за 30 календарных дней;
количество чеков коррекции составляет не менее 30% от общего количества чеков за 30 календарных дней.
Данные индикаторы риска закреплены в приказе Минфина от 06.06.2023 № 88н.
Как использовать пречек в новой схеме расчетов в общепите:
Выпустите пречек и передайте его гостю.
Уточните, каким способом гость предпочитает рассчитаться — наличкой или по безналу.
Укажите способ оплаты в чеке.
Выпустите чек и выдайте его гостю.
Получите оплату.
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Выдавать ли чек на чаевые
Посетители кафе и ресторанов нередко оставляют официантам чаевые как знак благодарности за отличное обслуживание. Нужно ли в такой ситуации выдавать чек на чаевые? Ответ можно найти в письме Минфина от 09.07.2024 № 30-01-11/63923.
Чек на чаевые не нужен. Чек выдают только заведения, которые обязаны применять ККТ согласно закону № 54-ФЗ. В нашем примере чаевые получает официант — физическое лицо.
Чек на чаевые нужен. В некоторых случаях (особенно это распространено в мировой практике) заведение включает чаевые в чек отдельной строкой. В этом случае чек на чаевые выдается, хотя для России этот пример крайне редкий.
Если заведение указывает чаевые в чеке, то об этом нужно заранее сообщить покупателю (постановление от 21.09.2020 № 1515).
ФНС продлевает переходный период
Важно! До 1 марта 2025 года заведения общепита должны были подготовиться к новому порядку расчетов. В некоторых случаях это вызывает трудности, так как соответствующие Производители ККТ проинформировали о проблеме налоговую: на разработку и внедрение нового ПО может уйти до 3–4 месяцев. В связи с этим ФНС разрешает в течение этого срока использовать старый порядок расчетов, пока заведение не перейдет на новую версию программного обеспечения (письмо ФНС от 25.02.2025 № АБ-4-20/1906@).
Как подготовиться:
Обучите персонал. Доведите до официантов и кассиров последние изменения в порядке расчетов. Важно заранее уточнять у гостя, каким способом он планирует оплатить заказ — картой или наличными. Выбранный способ вносится в чек. Объясните, как оформлять возврат. При фискальных форматах данных (ФФД) 1.1 и 1.2 ошибки в чеках исправляются с помощью чеков коррекции. При использовании ФФД 1.05 такой способ не применяется. Если ошибка допущена в чеке типа «Приход» при ФФД 1.05, сначала пробивается чек «Возврат прихода», в котором повторяются ошибочные реквизиты. После этого создается новый чек «Приход» с правильной информацией.
Используйте пречек. Гость сможет проверить свой заказ и сумму к оплате. Неточности можно будет исправить заранее, то есть до выпуска официального чека.
Храните чеки в течение переходного периода. Если производитель вашей ККТ еще не обновил ПО, то у вас есть 3–4 месяца, чтобы перестроиться, а пока можно совершать расчеты по старым правилам. При этом рекомендуем сохранять чеки, по которым требуется коррекция. Коррекцию можно будет сделать после выхода новой версии программного обеспечения.
На начальном этапе контролируйте сотрудников, пока они привыкнут к новому формату работы. Проводите внутренние проверки — это поможет исключить ошибки и нарушения в дальнейшем.
Резюме
Изменения в правилах расчета в общепите важны для всех сторон процесса:
Бизнес. Добросовестная передача фискальных данных в налоговую помогает контролировать реальные показатели бизнеса.
ФНС. Снижается количество нарушений, реальная выручка заведений соответствует отправленным данным.
Гости. Посетители кафе, ресторанов и фастфудов могли не замечать, что вместо официального чека им выдавали пречек. Например, официальный чек нужен для подтверждения командировочных расходов. Если такого чека у человека нет, то он не сможет показать расходы бухгалтерии своей компании. А еще чек нужен гостю, чтобы оформить возврат, если есть ошибки в заказе или сумме оплаты.
Предусмотрены штрафы для заведений, которые не выдают чеки посетителям (ч. 6 ст. 14.5 КоАП). ИП может получить штраф — 2 тыс. рублей, а юрлицо — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей. Поводом для штрафа может стать жалоба посетителя.
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Комментарии1
Гениально!
Одно непонятно, а что мешает не давать чек и в этом случае?