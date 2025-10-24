Как рефинансировать кредит для бизнеса в 2025 / 2026 году: требования и условия

Как рефинансирование помогает бизнесу

По данным Центробанка, в августе 2025 года было выдано кредитов по всем федеральным округам — почти 8 трлн руб. Лидирующие позиции заняли Центральный, Северо-Западный и Приволжский ФО. Больше всего за этот период выдано кредитов в сфере обрабатывающих производств, торговли, ремонта автотранспорта, финансовой, страховой и научно-технической деятельности.

Кредит — это инструмент финансовой помощи для бизнеса. Деньги можно пустить на закупку оборудования, запуск стартапа, «рестайлинг» производства, выплаты сотрудникам и т. д. Но одновременно кредит — дополнительная финансовая нагрузка для заемщиков.

Банки предлагают бизнесу рефинансирование — новый кредит на более выгодных условиях, когда действующий кредит становится финансовым бременем.

Плюсы рефинансирования

Зачем оформляют рефинансирование. Главное преимущество — улучшение условий договора. Новый банк может предложить гибкий график платежей, высокий лимит по кредиту и оптимальный срок погашения.

А еще перекредитование позволяет:

Уменьшить ежемесячный платеж. Банк составляет новую матрицу погашения — срок кредита продлевается, и за счет нового графика ежемесячный платеж становится ниже. В результате сумма становится посильной для бизнеса. Сэкономить на процентах. Проценты по кредитам постоянно меняются. Если ставка на рынке понизилась, то заемщик может переоформить кредит. Объединить несколько кредитов. Бизнес переводит все кредиты в один банк и погашает их по единому графику. Вместо разрозненных обязательств — один кредит. Заменить предмет залога. Когда часть кредита выплачена, бизнес может переоформить заем с новым обеспечением. Этот вариант заемщики используют как элемент стратегического планирования — например, вывести из-под залога имущества, чтобы его продать.

В конкурентной борьбе за клиентами банки могут предлагать более удобные условия по займам. Бизнесу нужно только подать заявку и дождаться одобрения.