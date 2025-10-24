Как рефинансировать кредит для бизнеса в 2025 / 2026 году: требования и условия

Самое главное:
Рефинансирование — это способ снизить финансовую нагрузку по действующим кредитам.
Перекредитование бывает внутренним и внешним: оформить продукт можно в обслуживающей организации или стороннем банке.
Плюсы рефинансирования — позволяет снизить ежемесячный платеж, а также объединить несколько займов в один кредит с общим графиком выплат.
Не стоит доводить дело до ухудшения финансового положения и просрочек. Банк может не одобрить заявление, если клиент не пройдет проверку.
У каждого банка свои «индикаторы риска» при проверке заемщиков, требования к составу документов и условия. Если откажет один банк, то это не значит, что другой не одобрит заявку.
Как рефинансирование помогает бизнесу
По данным Центробанка, в августе 2025 года было выдано кредитов по всем федеральным округам — почти 8 трлн руб. Лидирующие позиции заняли Центральный, Северо-Западный и Приволжский ФО. Больше всего за этот период выдано кредитов в сфере обрабатывающих производств, торговли, ремонта автотранспорта, финансовой, страховой и научно-технической деятельности.
Кредит — это инструмент финансовой помощи для бизнеса. Деньги можно пустить на закупку оборудования, запуск стартапа, «рестайлинг» производства, выплаты сотрудникам и т. д. Но одновременно кредит — дополнительная финансовая нагрузка для заемщиков.
Банки предлагают бизнесу рефинансирование — новый кредит на более выгодных условиях, когда действующий кредит становится финансовым бременем.
Зачем оформляют рефинансирование. Главное преимущество — улучшение условий договора. Новый банк может предложить гибкий график платежей, высокий лимит по кредиту и оптимальный срок погашения.
А еще перекредитование позволяет:
Уменьшить ежемесячный платеж. Банк составляет новую матрицу погашения — срок кредита продлевается, и за счет нового графика ежемесячный платеж становится ниже. В результате сумма становится посильной для бизнеса.
Сэкономить на процентах. Проценты по кредитам постоянно меняются. Если ставка на рынке понизилась, то заемщик может переоформить кредит.
Объединить несколько кредитов. Бизнес переводит все кредиты в один банк и погашает их по единому графику. Вместо разрозненных обязательств — один кредит.
Заменить предмет залога. Когда часть кредита выплачена, бизнес может переоформить заем с новым обеспечением. Этот вариант заемщики используют как элемент стратегического планирования — например, вывести из-под залога имущества, чтобы его продать.
В конкурентной борьбе за клиентами банки могут предлагать более удобные условия по займам. Бизнесу нужно только подать заявку и дождаться одобрения.
С 1 сентября по 31 декабря 2025 года в Ак Барс Банке действует акция для бизнеса «Индивидуальный процент». Оформите кредит и зафиксируйте ставку по кредиту на срок 1 года или 2 лет на выгодных условиях. На 1 год ставка составляет от 17,5%. На 2 года — от 16,5%. После окончания льготного периода устанавливается индивидуальная ставка.
Как работает рефинансирование
Получить рефинансирование можно не в любой кредитной организации, а в той, которая одобрит заявку после проверки заемщика.
Как в общих чертах этот путь выглядит на практике:
№ п/п
Что происходит
Описание
Шаг 1
Заемщик находит банк с выгодными условиями
Обратиться можно в любой банк, в том числе тот, где открыт «проблемный» кредит. Как правило, рефинансирование берут в сторонних банках — для них это способ привлечь нового клиента
Шаг 2
Заемщик заполняет анкету
На этом этапе банку нужны минимальные сведения о заявителе: ФИО, ИНН, контактные данные
Шаг 3
Банк связывается с заявителем
Менеджер запрашивает уточняющие сведения — о текущих кредитах, выписку с расчетного счета, документы для залогового обеспечения и др. Состав документов зависит от конкретной кредитной организации
Шаг 4
Клиент проходит проверку
Банк собирает «досье» на заявителя по открытым базам: собирает данные о кредитной истории, наличии заблокированных счетов, задолженностях перед ФНС
После проверки банк одобрит заявку или откажет в рефинансировании. Как показывает практика, финансовые учреждения отказывают в рефинансировании, если бизнес находится на стадии ликвидации, банкротства или реорганизации, есть просрочки по текущим кредитам более полугода или года, прослеживается плохая кредитная история.
Обращаться нужно в несколько организаций: если отказывает один банк, то это не значит, что заявку не одобрит другой.
Не стоит путать понятия «рефинансирование» и «реструктуризация». У реструктуризации свои особенности:
Клиент обращается в свой банк, где у него открыт кредит. Получить реструктуризацию в другом банке не получится.
Банки используют реструктуризацию как инструмент лояльного выхода из ситуации: когда у клиента сложное финансовое положение. Банк не несет издержки на жесткие формы воздействия — привлечение коллекторов или разбирательства в суде.
Реструктуризация применяется отдельно к каждому договору, в отличие от рефинансирования, которое позволяет объединить несколько кредитов в единый график выплат.
Рефинансирование и реструктуризация — это два способа уменьшить финансовую нагрузку на бизнес. У каждого свои достоинства и особенности. Заемщики часто выбирают рефинансирование, потому что сторонние банки готовы предложить выгодные условия перекредитования, чтобы получить нового клиента.
Ак Барс Банк предлагает ИП и юрлицам услугу по рефинансированию действующих кредитов — снизить ежемесячный платеж по текущему займу или перевести все кредиты в один банк. Возможны два варианта переоформления — с обеспечением займа (под залог имущества) и без обеспечения (поручительство собственника бизнеса). Укажите в заявке номер телефона и название организации, после чего с вами свяжется представитель банка для обсуждения условий по рефинансированию.
Какие ошибки допускают заемщики при рефинансировании кредита
Рефинансирование — это полноценный финансовый инструмент, но при неправильном подходе он может оказаться невыгоден или еще больше ухудшить положение заемщика.
Ошибка № 1. Не рассчитывать экономическую целесообразность
Рефинансирование предлагает пониженные ежемесячные платежи за счет увеличения продолжительности срока выплат. Соответственно вырастает общая сумма кредита.
Выплаты по кредитам строятся таким образом, что заемщик сначала выплачивает проценты, а затем основной долг. Когда проценты выплачены, переоформить кредит на оставшуюся часть может быть невыгодно. Но, если сумма платежей одинакова в обоих периодах, то рефинансирование можно запустить на любом этапе.
Ошибка № 2. Довести до просрочки
Длительная просрочка по кредиту говорит о слабой платежеспособности заемщика. У банков есть контрольный период проверки — 6–12 месяцев. Например, если клиент в течение последнего года не внес ни один платеж, банк, скорее всего, не одобрит заявку. При ухудшении финансового положения не нужно затягивать с перекредитованием.
Некоторые компании пытаются «перекредитоваться» сразу после получения займа, не успев стабилизировать финансовые показатели. Банки оценивают платежную дисциплину и устойчивость бизнеса, поэтому при нестабильных доходах или просрочках получить выгодные условия будет сложно.
Ошибка № 3. Недостаточно внимательно читать договор
В договорах рефинансирования могут встречаться нюансы, которые влияют на итоговую выгоду для бизнеса. В договоре могут быть прописаны дополнительные обязательства — страховка кредита, комиссия за переводы и другие сопутствующие услуги. Если не учитывать эти расходы заранее, экономия от рефинансирования может оказаться меньше ожидаемой.
Договор нужно читать спокойно, внимательно изучать каждый пункт. Все вопросы лучше заранее обсудить с банком, чтобы понять полную стоимость рефинансирования.
Ошибка № 4. Не проверять кредитную историю
После закрытия кредита банк должен направить сведения о заемщике в Бюро кредитных историй, но не все банки это делают. В результате бизнес запускает рефинансирование, а действующий кредит продолжает на нем «висеть». Через 2–3 месяца после рефинансирования нужно проверить свою кредитную историю.
На сайте НБКИ два раза в год можно проверить кредитную историю бесплатно. Потребуется подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».
Часто задаваемые вопросы
Для каких кредитов выгодно рефинансирование?
Выгоду перекредитования нужно рассчитывать заранее. Рефинансирование предлагает сниженный ежемесячный платеж, но увеличивается срок выплат.
По долгосрочному кредиту разница между ставками должна составлять не менее 0,5–1%.
По краткосрочному займу, полученному на год–два, — от 3–4%.
Вид кредита для рефинансирования значения не имеет. Любой заем можно переоформить: на приобретение техники, оборудования, пополнение оборотных средств или закупку сырья и материалов для производства. Банки проверяют клиентов индивидуально.
Иногда переоформление невыгодно, если клиент погасил первую часть долга (проценты), а тело займа хочет рефинансировать, при этом изначально по действующему кредиту были установлены неравные ежемесячные платежи. В этом случае снова придется платить проценты, а потом погашать основную часть. Если ежемесячные платежи были одинаковыми, то запустить рефинансирование можно на любом этапе.
По какой причине банк может отказать в рефинансировании?
Банки проверяют каждого клиента персонально. В первую очередь смотрят на:
Отсутствие просрочек по действующим кредитам в течение последних 6–12 месяцев. Если заемщик долго не погашает задолженность, это говорит об ухудшении его финансового положения.
Кредитную историю. У банков есть доступ к общей базе клиентов. Если бизнес находится в «черном списке», кредитная организация с большой вероятностью не одобрит заявку.
Ранее используемые варианты снижения финансовой нагрузки. Отказать могут бизнесу, который пришел после реструктуризации или кредитных каникул. Если клиент не потянул льготные программы, то, скорее всего, кредит будет ему не под силу даже после рефинансирования.
Соответствие условиям кредитования. Например, предпринимателю могут отказать, если у него нет залогового имущества или у бизнеса недостаточный для оформления банковского продукта оборот.
У каждого банка свои условия по перекредитованию бизнеса. Обращаться следует в разные организации. Если один банк отказал, вполне возможно, что другой одобрит заявку. Большое значение имеет борьба банков за новых клиентов.
На первом этапе бизнес выбирает банк и заполняет анкету-заявку. Сведения минимальны — нужно указать ФИО, ИНН, сумму действующих кредитов, контакты. Обычно эти данные проверяет роботизированная система.
После обработки заявки с клиентом связывается представитель банка для уточнения условий. Дополнительно могут запросить информацию о статусе заявителя — находится ли бизнес на стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Проверяют кредитную историю, наличие заблокированных счетов, задолженности перед бюджетом и т. д. У каждого банка свой набор «индикаторов риска», которые показывают финансовое состояние и платежеспособность клиента.
Состав документов может отличаться в зависимости от требований банка. Как правило, нужно предоставить копию паспорта ИП, для юрлица — копии паспортов участников, выписки с расчетных счетов, бухгалтерскую отчетность, книгу учета дохода и расходов, документы на залоговое имущество. Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП банки получают самостоятельно.
Рефинансирование — это возможность снизить текущую кредитную нагрузку на бизнес. Ак Барс Банк предлагает выгодные условия ИП и юрлицам по перекредитованию — до 200 млн руб. на срок до 10 лет. Заполните форму обратной связи, менеджер свяжется с вами в ближайшее время и ответит на все вопросы.
С 1 сентября по 31 декабря 2025 года у бизнеса есть возможность зафиксировать ставку по кредиту на 1 или 2 года. Условия действуют для разных типов кредитов, включая рефинансирование. Принять участие в акции могут субъекты МСП — новые и действующие клиенты Ак Барс Банка.
