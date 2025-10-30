Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу

Самое главное:
С помощью эквайринга бизнес может принимать безналичную оплату — через терминалы или онлайн-платежи.
Основное различие между видами эквайринга — в способе приема оплаты: торговый работает в физической точке, интернет-эквайринг — на сайте или в приложении.
Торговый эквайринг нужен для офлайн-продаж, для него требуется терминал в точке обслуживания. Интернет-эквайринг применяют онлайн-магазины, сервисы и приложения, дополнительное оборудование не нужно.
Для бизнеса, совмещающего офлайн- и онлайн-продажи, оптимально подключить оба вида эквайринга.
Торговый эквайринг: что это и как работает
Торговый эквайринг предназначен для приема безналичной оплаты с карт и других платежных инструментов через терминалы. Его используют, если расчет происходит непосредственно в физической точке продаж — в супермаркете или отеле, на АЗС или в ресторане, в офисе компании или салоне красоты.
С торговым эквайрингом сталкивался каждый — это, например, привычная оплата покупки картой в магазине.
Сам механизм выглядит так:
Покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство.
Запрос на оплату направляется в банк-эквайер (это банк продавца).
Банк-эквайер передает информацию в платежную систему.
Карту покупателя проверяет платежная система.
Система направляет запрос в банк-эмитент (это банк покупателя).
Банк-эмитент проверяет, достаточно ли средств на счете клиента, подтверждает возможность списания нужной суммы и блокирует ее на счете.
Оплата покупки подтверждается терминалом, покупателю выдают чек (при одобрении операции).
Банк-эмитент перечисляет деньги банку-эквайеру, который переводит их на счет продавца.
Несмотря на то что сам процесс достаточно сложен и предполагает взаимодействие банков и платежных систем, процедура оплаты покупки или услуги занимает всего несколько секунд. Для приема платежей этим способом продавцу нужен терминал.
Что такое интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг — технология, которая также позволяет принимать безналичную оплату картами и другими способами, но только через интернет. Интернет-эквайринг востребован, если товары или услуги продаются онлайн. Например, им пользуются:
интернет-магазины;
онлайн-школы;
сервисы доставки;
сервисы бронирования билетов;
сервисы подписки и так далее.
Интернет-эквайринг позволяет проводить расчеты с покупателями без личного взаимодействия — на сайте, в мобильном приложении или в соцсетях.
Процесс оплаты происходит так:
Покупатель вводит данные своей карточки в платежную форму.
Данные передаются в банк-эквайер, который, в свою очередь, перенаправляет их в платежную систему, и они передаются в банк-эмитент.
Банк-эмитент проверяет счет покупателя и оценивает саму операцию.
Покупатель подтверждает покупку (это можно сделать через смс, пуш-уведомление или биометрию).
Банк-эмитент подтверждает оплату.
Информация через платежную систему передается банку-эквайеру и интернет-магазину.
Банк-эквайер отправляет деньги на счет продавца.
Для использования интернет-эквайринга терминал, как и другое специальное оборудование, не потребуются. Все, что нужно — настроить платежный модуль или специальную форму для клиентов.
Чем интернет-эквайринг отличается от торгового
И торговый, и интернет-эквайринг предназначены для приема безналичных платежей. Ключевое различие — в сфере применения: интернет-эквайринг используют для онлайн-продаж, а торговый — в физических точках.
Для оплаты с помощью интернет-эквайринга применяют специальные программные средства, в то время как торговый эквайринг предполагает наличие стационарного или мобильного терминала. Подготовили для вас таблицу, которая поможет сориентироваться в основных различиях между торговым и интернет-эквайрингом.
Торговый и интернет-эквайринг: в чем разница
Критерий
Торговый эквайринг
Интернет-эквайринг
Сферы применения
Физические точки продаж
Онлайн-продажи
Ввод платежных данных
Считываются с магнитной полосы на карте, чипа или NFC-метки
Вводятся покупателем вручную или через сканирование карты
Оборудование
Терминал
Не требуется
Подтверждение оплаты
Для покупок на сумму до определенной суммы подтверждение не требуется
Подтверждение обязательно, кроме случаев оплаты с привязанных в профиле карт
Взаимодействие продавца и покупателя
В торговой точке
Через сайт или мобильное приложение
Чек
Покупателю за некоторыми исключениями выдается бумажный чек
Чек отправляется на почту или приходит ссылкой в СМС-сообщении
Время продаж
В часы работы торговой точки
Круглосуточно
Есть небольшое отличие и в скорости платежей. При оплате покупки в физической торговой точке платеж проходит обычно в течение 5 секунд. При оплате онлайн платеж может проводиться немного дольше — до минуты, но чаще тоже занимает несколько секунд.
Какой эквайринг подойдет для вашего бизнеса
У торгового и интернет-эквайринга общая задача — обеспечить прием оплаты удобным для клиента способом. Определиться с тем, какой именно вид эквайринга нужен вашему бизнесу, несложно. Если вы продаете через интернет, подключать следует интернет-эквайринг. Если у вас есть физическая точка продаж, потребуется торговый эквайринг.
На практике многим предпринимателям приходится совмещать оба вида. Так, если вы работаете и онлайн, и офлайн, подключением какого-либо одного из видов эквайринга не обойтись.
Но определиться только с видом эквайринга недостаточно. Удобство безналичных расчетов и эффективность работы бизнеса также зависят от выбранного банка и конкретного предложения. Так, при выборе эквайринга нужно учитывать:
Стоимость и размер комиссии. Расходы на эквайринг складываются из ставки, фиксированного платежа за операцию и оплаты услуг, входящих в тариф. Размер комиссии зависит от сферы бизнеса, вида эквайринга, оборотов компании или ИП.
Скорость зачисления денег. Стандартный срок зачисления составляет от одного до трех дней. Некоторые банки переводят деньги в течение нескольких часов, но чаще — на следующий день.
Условия подключения. Условия подключения эквайринга могут различаться в разных банках.
График работы техподдержки. Вопросы по работе эквайринга могут возникнуть в любой момент, поэтому важно, чтобы поддержка работала круглосуточно.
Возможность интеграции. Благодаря интеграции компании и ИП могут оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить время. Заранее уточняйте, есть ли возможность интеграции с теми системами, с которыми работает ваш бизнес.
Еще один важный момент — наличие дополнительных возможностей. Это могут быть, например, кастомизация платежной страницы, сохранение данных банковской карты и другие опции.
При подключении эквайринга по акции «Сниженная ставка» клиенты могут выбрать один из нескольких тарифов с фиксированной платой — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше». Также при подключении эквайринга в Ак Барс Банке вы получите преимущества для более выгодной работы — зачисление денег на расчетный счет два раза в день и круглосуточную поддержку, которая в любой момент готова ответить на все вопросы.
