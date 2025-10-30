Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу

Торговый эквайринг: что это и как работает

Торговый эквайринг предназначен для приема безналичной оплаты с карт и других платежных инструментов через терминалы. Его используют, если расчет происходит непосредственно в физической точке продаж — в супермаркете или отеле, на АЗС или в ресторане, в офисе компании или салоне красоты.

С торговым эквайрингом сталкивался каждый — это, например, привычная оплата покупки картой в магазине.

Сам механизм выглядит так:

Покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство. Запрос на оплату направляется в банк-эквайер (это банк продавца). Банк-эквайер передает информацию в платежную систему. Карту покупателя проверяет платежная система. Система направляет запрос в банк-эмитент (это банк покупателя). Банк-эмитент проверяет, достаточно ли средств на счете клиента, подтверждает возможность списания нужной суммы и блокирует ее на счете. Оплата покупки подтверждается терминалом, покупателю выдают чек (при одобрении операции). Банк-эмитент перечисляет деньги банку-эквайеру, который переводит их на счет продавца.

Несмотря на то что сам процесс достаточно сложен и предполагает взаимодействие банков и платежных систем, процедура оплаты покупки или услуги занимает всего несколько секунд. Для приема платежей этим способом продавцу нужен терминал.