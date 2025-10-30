ЦОК КПП Кадровик 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Ак Барс Банк
Эквайринг
Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу

Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу

Сегодня клиенты все чаще отказываются от наличных, поэтому практически любому бизнесу нужен эквайринг — технология, позволяющая принимать безналичную оплату. Он может быть разным: как правило, предпринимателям приходится выбирать между торговым и интернет-эквайрингом. Рассказываем, чем они отличаются друг от друга и когда имеет смысл подключить оба вида.

Самое главное:

  • С помощью эквайринга бизнес может принимать безналичную оплату — через терминалы или онлайн-платежи.

  • Основное различие между видами эквайринга — в способе приема оплаты: торговый работает в физической точке, интернет-эквайринг — на сайте или в приложении.

  • Торговый эквайринг нужен для офлайн-продаж, для него требуется терминал в точке обслуживания. Интернет-эквайринг применяют онлайн-магазины, сервисы и приложения, дополнительное оборудование не нужно.

  • Для бизнеса, совмещающего офлайн- и онлайн-продажи, оптимально подключить оба вида эквайринга.

Торговый эквайринг: что это и как работает

Торговый эквайринг предназначен для приема безналичной оплаты с карт и других платежных инструментов через терминалы. Его используют, если расчет происходит непосредственно в физической точке продаж — в супермаркете или отеле, на АЗС или в ресторане, в офисе компании или салоне красоты.

С торговым эквайрингом сталкивался каждый — это, например, привычная оплата покупки картой в магазине. 

Сам механизм выглядит так:

  1. Покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство.

  2. Запрос на оплату направляется в банк-эквайер (это банк продавца).

  3. Банк-эквайер передает информацию в платежную систему.

  4. Карту покупателя проверяет платежная система.

  5. Система направляет запрос в банк-эмитент (это банк покупателя).

  6. Банк-эмитент проверяет, достаточно ли средств на счете клиента, подтверждает возможность списания нужной суммы и блокирует ее на счете.

  7. Оплата покупки подтверждается терминалом, покупателю выдают чек (при одобрении операции).

  8. Банк-эмитент перечисляет деньги банку-эквайеру, который переводит их на счет продавца.

Несмотря на то что сам процесс достаточно сложен и предполагает взаимодействие банков и платежных систем, процедура оплаты покупки или услуги занимает всего несколько секунд. Для приема платежей этим способом продавцу нужен терминал.

Подключите эквайринг для вашего бизнеса на выгодных условиях с акцией «Сниженная ставка». Ак Барс Банк предлагает новым клиентам малого бизнеса при подключении одного из тарифов «Коробки РКО» пользоваться эквайрингом по подписке за 1% на сумму оборота до 250 тыс. рублей. При превышении оборота — сниженные тарифы от 1,39% в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Акция действует на наиболее распространенные категории — рестораны, кафе, бары, супермаркеты, медицина и другие.

Подключить эквайринг

Что такое интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг — технология, которая также позволяет принимать безналичную оплату картами и другими способами, но только через интернет. Интернет-эквайринг востребован, если товары или услуги продаются онлайн. Например, им пользуются:

  • интернет-магазины;

  • онлайн-школы;

  • сервисы доставки;

  • сервисы бронирования билетов;

  • сервисы подписки и так далее.

Интернет-эквайринг позволяет проводить расчеты с покупателями без личного взаимодействия — на сайте, в мобильном приложении или в соцсетях.

Процесс оплаты происходит так:

  1. Покупатель вводит данные своей карточки в платежную форму.

  2. Данные передаются в банк-эквайер, который, в свою очередь, перенаправляет их в платежную систему, и они передаются в банк-эмитент.

  3. Банк-эмитент проверяет счет покупателя и оценивает саму операцию.

  4. Покупатель подтверждает покупку (это можно сделать через смс, пуш-уведомление или биометрию).

  5. Банк-эмитент подтверждает оплату.

  6. Информация через платежную систему передается банку-эквайеру и интернет-магазину. 

  7. Банк-эквайер отправляет деньги на счет продавца.

Для использования интернет-эквайринга терминал, как и другое специальное оборудование, не потребуются. Все, что нужно — настроить платежный модуль или специальную форму для клиентов. 

Чем интернет-эквайринг отличается от торгового

И торговый, и интернет-эквайринг предназначены для приема безналичных платежей. Ключевое различиев сфере применения: интернет-эквайринг используют для онлайн-продаж, а торговый — в физических точках.

Для оплаты с помощью интернет-эквайринга применяют специальные программные средства, в то время как торговый эквайринг предполагает наличие стационарного или мобильного терминала. Подготовили для вас таблицу, которая поможет сориентироваться в основных различиях между торговым и интернет-эквайрингом.

Торговый и интернет-эквайринг: в чем разница

Критерий

Торговый эквайринг

Интернет-эквайринг

Сферы применения

Физические точки продаж

Онлайн-продажи

Ввод платежных данных

Считываются с магнитной полосы на карте, чипа или NFC-метки

Вводятся покупателем вручную или через сканирование карты

Оборудование

Терминал

Не требуется

Подтверждение оплаты

Для покупок на сумму до определенной суммы подтверждение не требуется

Подтверждение обязательно, кроме случаев оплаты с привязанных в профиле карт

Взаимодействие продавца и покупателя

В торговой точке

Через сайт или мобильное приложение

Чек

Покупателю за некоторыми исключениями выдается бумажный чек

Чек отправляется на почту или приходит ссылкой в СМС-сообщении

Время продаж

В часы работы торговой точки

Круглосуточно

Есть небольшое отличие и в скорости платежей. При оплате покупки в физической торговой точке платеж проходит обычно в течение 5 секунд. При оплате онлайн платеж может проводиться немного дольше — до минуты, но чаще тоже занимает несколько секунд.

Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок

От открытия до пополнения счета

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Какой эквайринг подойдет для вашего бизнеса

У торгового и интернет-эквайринга общая задача — обеспечить прием оплаты удобным для клиента способом. Определиться с тем, какой именно вид эквайринга нужен вашему бизнесу, несложно. Если вы продаете через интернет, подключать следует интернет-эквайринг. Если у вас есть физическая точка продаж, потребуется торговый эквайринг. 

На практике многим предпринимателям приходится совмещать оба вида. Так, если вы работаете и онлайн, и офлайн, подключением какого-либо одного из видов эквайринга не обойтись.

Но определиться только с видом эквайринга недостаточно. Удобство безналичных расчетов и эффективность работы бизнеса также зависят от выбранного банка и конкретного предложения. Так, при выборе эквайринга нужно учитывать:

  • Стоимость и размер комиссии. Расходы на эквайринг складываются из ставки, фиксированного платежа за операцию и оплаты услуг, входящих в тариф. Размер комиссии зависит от сферы бизнеса, вида эквайринга, оборотов компании или ИП.

  • Скорость зачисления денег. Стандартный срок зачисления составляет от одного до трех дней. Некоторые банки переводят деньги в течение нескольких часов, но чаще — на следующий день.

  • Условия подключения. Условия подключения эквайринга могут различаться в разных банках.

  • График работы техподдержки. Вопросы по работе эквайринга могут возникнуть в любой момент, поэтому важно, чтобы поддержка работала круглосуточно.

  • Возможность интеграции. Благодаря интеграции компании и ИП могут оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить время. Заранее уточняйте, есть ли возможность интеграции с теми системами, с которыми работает ваш бизнес.

Еще один важный момент — наличие дополнительных возможностей. Это могут быть, например, кастомизация платежной страницы, сохранение данных банковской карты и другие опции.

При подключении эквайринга по акции «Сниженная ставка» клиенты могут выбрать один из нескольких тарифов с фиксированной платой — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» или «Идем дальше». Также при подключении эквайринга в Ак Барс Банке вы получите преимущества для более выгодной работы — зачисление денег на расчетный счет два раза в день и круглосуточную поддержку, которая в любой момент готова ответить на все вопросы. 

Читайте также:

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJ5jWVe

Продукты компании

Тарифы РКО

Первый шаг 

 Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

43 542 подписчика251 пост

Начать дискуссию

Главная Тарифы